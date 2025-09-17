자연과 놀이가 어우러지는 시간 "초대합니다"

큰사진보기 ▲환경부 금강유역환경청과 한국환경보전원이 주최하는 '2025년 금강쏙~ 생태교육' 하반기 참가자를 모집한다. ⓒ 심규상 관련사진보기

덧붙이는 글 | 신청 홈폐이지/ https://changche.co.kr/geumgangssok/ 문의/ 042-335-3500, 이메일 swecoop2019@gmail.com

금강의 품에서 자연을 만끽하며 특별한 경험을 할 수 있는 기회가 찾아왔다.환경부 금강유역환경청과 한국환경보전원이 주최하는 '2025년 금강쏙~ 생태교육' 하반기 참가자를 모집한다. 강의식 교육이 아닌, 몸으로 직접 느끼고 체험하는 프로그램으로 금강의 소중함을 되새겨볼 수 있게 기획했다.생태 탐방 및 미션 카드를 활용하여 재미있게 금강의 생태를 살펴볼 수 있다. 특히 올해는 대청호 걷기와 영동지역 탐방 등 지역 문화 프로그램과 연계하여, 생태와 문화가 어우러지는 교육으로 채워진다.금강수계 매수토지의 변화도 관전 포인트다. 과거 농경지나 주택, 오염원이 위치했던 땅을 금강의 수질 개선을 위해 매입했다. 토지 매수 후, 하천으로 오염물질이 흘러드는 것을 막고 수질정화식물과 자생종 나무를 심어 생태계를 복원했다.조성된 공간은 금강의 자연 정화 기능을 돕는 한편, 다양한 생물들이 서식하는 건강한 생태마당으로 거듭났다. 여기에 더해 지역 주민들이 자연을 느끼고 휴식을 취할 수 있는 소중한 공간이자, 미래 세대를 위한 살아있는 환경 교육의 장으로 활용되고 있다.올해 하반기 프로그램은 총 2회에 걸쳐 진행된다.1회차는 대전 동구 세천동 생태마당이고, 2회차는 충북 영동군 심천면 일대 (성인 대상)다. 각 회차별로 선착순 20명을 모집하며, 참가자에게는 기념품과 점심 식사가 제공된다.신청 기간은 9월 26일까지이며, 참가 신청은 QR코드 또는 홈페이지를 신청하면 된다.이번 교육은 환경교육 기관인 지속가능연구소 우리해 사회적협동조합이 운영한다. 올 상반기에는 어르신, 학생, 성인을 대상으로 총 4회차가 운영된 바 있다.프로그램 관련 문의는 전화 또는 이메일로 하면 된다.