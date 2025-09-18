YTN 노조가 4일간 전면 파업 들어간 까닭 "대주주 유진 때문"

큰사진보기 ▲YTN지부 조합원들을 비롯한 언론노조·시민사회계와 함께 ‘유진 퇴출·김백 퇴진’과 ‘공정방송 수호’ 등 내용이 적힌 손팻말을 들고 구호를 외쳤다. ⓒ 임석규 관련사진보기

YTN 차기 사장 선임을 둘러싸고 대주주인 유진 측과 YTN 노조 간 이견이 좁혀지지 않으면서, YTN 노조가 4일간 전면 파업에 돌입했다. YTN 노조는 'YTN 대주주인 유진기업이 법에 따른 사장추천위원회도 무력화하려 한다'고 주장하면서, 개정된 방송법 취지에 맞는 사장 선임 절차 진행을 요구하고 있다.전국언론노조 YTN 지부는 18일부터 나흘간 전면 파업에 돌입했다. 지난해 5월 사측과 단체협상 결렬 이후 쟁의권을 확보한 YTN 노조가 4일 연속 파업에 돌입하는 것은 이번이 처음이다. 이번 파업은 현재 공석인 YTN 사장 선임을 위한 사장추천위원회 구성을 두고 YTN 대주주인 유진과 노조가 극심한 이견을 좁히지 못한 탓이 크다.개정 방송법에 따라, 보도전문채널인 YTN은 노사 협의로 사장추천위원회를 구성해 사장을 선임해야 한다. 최근 극우 집회 보도 개입 논란 등으로 사퇴한 김백 사장의 경우, 사장추천위원회 없이 대주주 유진 측이 일방적으로 선임했으나, 이제는 노사가 협의를 통해 사장추천위원회 구성하는 것이 의무화됐다.그동안 노조와 유진 측은 사장추천위원회 구성을 위한 협의를 해왔지만, 유진 측이 사장추천위원회 과반 추천 몫을 가져가겠다면서 합의에 이르지 못하고 있다. YTN 노조에 따르면 유진 측은 사장추천위원 6명 중 대주주(유진 등) 추천 4명, 노조 추천 1명, 시청자 추천 1명으로 구성할 것을 제안했다. 이는 사장 추천권을 사실상 유진 측이 계속 가져가겠다는 노골적인 속내가 깔린 안으로 평가된다.YTN은 현재 사장대행체제를 유지하고 있는데, 만약 사장추천위원회에 대한 노사 협의가 이뤄지지 않으면 당분간 사장 대행 체제가 계속될 가능성도 배제할 수 없다. 방송법에서 이런 경우까지 세세하게 강제하지 않고 있고, 감독기관인 방송통신위원회도 곧 조직 개편을 앞두고 있어, 이에 대한 감독이 제대로 이뤄지기 어려운 상황이다. YTN은 오는 25일 주주총회에서 유경선 유진 회장과 대학 동문인 정재훈 YTN 본부장을 사내이사로 선임할 계획인데, 정 본부장이 차기 사장대행을 맡을 것이란 전망이 유력하다.전준형 전국언론노조 YTN 지부장은 "유진 측 제안은 방송법 개정의 개정 취지인 방송 공공성과 공적 책임 강화를 깡그리 무시하면서 유진 측 입맛에 맞는 사장을 계속 세우겠다는 것"이라면서 "노조 측에서는 사장추천위원회에 시민 참여도를 높이는 안을 제시했지만, 사측이 거부했다"고 말했다.노조 파업과 관련해 YTN 측은 "회사는 임단협의 원만한 합의를 위한 노력을 이어가고 있다"고 밝혔다.