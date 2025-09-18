박수현 의원, 국가유산 안전관리·관광개발 성과관리 법안 발의

국회 문화체육관광위원회 박수현 의원(더불어민주당·공주·부여·청양)은 17일 국가유산 재난 및 안전관리에 관한 법률안(제정안)과 관광진흥법 일부개정법률안을 대표 발의했다.
국가유산 재난안전법 제정안
최근 기후위기로 수해, 산불, 지진 등 자연재난이 빈번해지는 가운데, 현행 제도는 문화유산 중심 규정에 머물러 자연유산과 등록문화유산 관리가 미흡하다는 지적이 있었다.
이번 제정안은 문화유산뿐 아니라 자연유산까지 포괄하는 국가유산 재난안전 체계를 확립하는 것이 목적이다. 법안에는 ▴기후변화 영향평가 ▴재난안전 실태조사 ▴재난안전상황실 설치·운영 ▴정보시스템 구축 ▴국가유산 돌봄센터 운영 등이 포함돼, 예방부터 복구까지 전 과정을 규정했다.
관광진흥법 개정안
광역관광개발사업은 국가 관광경쟁력 강화와 지역 발전을 위해 추진되지만, 집행률 저조와 성과 관리 부재 문제가 꾸준히 지적돼 왔다. 2023년 기준 140개 사업에 1,000억 원이 투입됐지만 집행률은 70%에 머물렀다.
개정안은 이러한 문제를 해소하기 위해 ▴보조금 지원사업 성과평가 ▴관광개발종합정보시스템 구축·운영 ▴컨설팅 및 교육 지원 ▴성과관리 전담기관 지정 근거를 신설했다. 이를 통해 지자체별 사업 이행 상황과 성과를 체계적으로 관리하도록 했다.
발의 취지
박 의원은 "급변하는 기후변화에 대응한 국가유산 보전 체계를 확립하고, 책임 있는 성과관리 체계를 통해 지역관광의 지속가능한 발전을 견인할 것"이라며 "두 건의 법률안이 조속히 국회를 통과할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
