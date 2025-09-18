박수현 의원, 국가유산 안전관리·관광개발 성과관리 법안 발의

큰사진보기 ▲박수현 의원 ⓒ 서산시대 관련사진보기

국회 문화체육관광위원회 박수현 의원(더불어민주당·공주·부여·청양)은 17일 국가유산 재난 및 안전관리에 관한 법률안(제정안)과 관광진흥법 일부개정법률안을 대표 발의했다.최근 기후위기로 수해, 산불, 지진 등 자연재난이 빈번해지는 가운데, 현행 제도는 문화유산 중심 규정에 머물러 자연유산과 등록문화유산 관리가 미흡하다는 지적이 있었다.이번 제정안은 문화유산뿐 아니라 자연유산까지 포괄하는 국가유산 재난안전 체계를 확립하는 것이 목적이다. 법안에는 ▴기후변화 영향평가 ▴재난안전 실태조사 ▴재난안전상황실 설치·운영 ▴정보시스템 구축 ▴국가유산 돌봄센터 운영 등이 포함돼, 예방부터 복구까지 전 과정을 규정했다.광역관광개발사업은 국가 관광경쟁력 강화와 지역 발전을 위해 추진되지만, 집행률 저조와 성과 관리 부재 문제가 꾸준히 지적돼 왔다. 2023년 기준 140개 사업에 1,000억 원이 투입됐지만 집행률은 70%에 머물렀다.개정안은 이러한 문제를 해소하기 위해 ▴보조금 지원사업 성과평가 ▴관광개발종합정보시스템 구축·운영 ▴컨설팅 및 교육 지원 ▴성과관리 전담기관 지정 근거를 신설했다. 이를 통해 지자체별 사업 이행 상황과 성과를 체계적으로 관리하도록 했다.박 의원은 "급변하는 기후변화에 대응한 국가유산 보전 체계를 확립하고, 책임 있는 성과관리 체계를 통해 지역관광의 지속가능한 발전을 견인할 것"이라며 "두 건의 법률안이 조속히 국회를 통과할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.