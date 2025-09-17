한성기업-남서울대 산학 협력... 실현가능 창의적 아이디어 발굴

큰사진보기 ▲남서울대-한성기업의 본햄 프로모션 디자인 산학협력 프로젝트 시상식이 지난 12일 한성기업 서울사무소 스튜디오에서 열렸다. ⓒ 한성기업 관련사진보기

기업에서 판매중인 제품의 새로운 홍보를 대학생들의 관점에서 제시하는 산학협력 프로젝트가 진행됐다. 학생들의 참신한 아이디어를 통해 기존 브랜드에 새로운 활력을 불어넣고자 하는 의도로 마련된 것.이 프로젝트에는 남서울대학교 학생들이 참여했다. 과제는 한성기업의 육가공 브랜드인 본햄에 대한 디자인 프로모션(홍보) 전략을 짜는 것이었다. 우수한 전략을 제시한 학생들에게 상이 수여됐다.한성기업과 남서울대학교는 17일 학생들의 창의적 아이디어를 발굴하는 프로젝트를 진행해 총 4개 부문에서 우수한 성과를 거둔 학생들이 수상의 영예를 안았다고 밝혔다. 또한 기업과 학계가 상생하며 실무 경험과 창의적 사고를 결합하는 의미 있는 기회가 됐다고 강조했다.시상식은 지난 12일 한성기업 서울사무소 스튜디오에서 열렸다. 전체 평가에서 최고점을 획득한 학생들이 받는 '한성 대상'은 강은주, 남유정 학생이 선정됐다. 두 학생은 종합적인 완성도와 창의성에서 높은 평가를 받았다.프로모션(홍보) 기획력이 뛰어난 학생들에게 주어지는 '해피 브레인상'에는 유승은, 방서연, 권지현, 김민선 학생이 공동 수상했다. 체계적인 기획 과정과 전략적 사고에서 높은 점수를 받았다.참신하고 독창적인 아이디어를 제안한 이들에게는 '해피 아이디어상'을 수여했다. 수상자는 최지호, 한다현, 김민아, 임하얀 학생이며, 기존의 틀을 벗어난 창의적 발상이 돋보인 작품들을 선보였다는 평가다.마지막으로 장려상인 '해피 스마일상'에는 이준, 홍지선, 박하영, 이서영 학생이 선정되면서 앞으로 발전 가능성을 인정받았다.한성기업 관계자는 평가 기준에 대해 "기업에서는 아이디어만 제출하는 것이 아니라 실물과 사업으로 전환하는 것, 성과가 돌아가 매출이 되는 것이 중요하다"며 "아이디어는 실제 실현되어 시장에서 보여질 수 있을지 실현가능성을 중심으로 채점했다"고 설명했다.이어 그는 "번뜩이는 아이디어를 독려한다"면서 "학생들이 창의적 사고와 동시에 현실적 적용 가능성을 모두 고려할 수 있는 기회를 지속적으로 만들어나갈 것"이라고 전했다.한편, 창업한 지 62년이 된 한성기업은 지난해부터 지속적으로 산학협력 프로젝트를 진행하며 창의적 인재 발굴과 브랜드 혁신에 노력하고 있다. 대표 제품으로는 크래미, 캠프렌즈, 한성젓갈 등을 보유하고 있다.이번 산학협력을 통해 젊은 세대의 감각과 기업의 전문성이 만나 발전된 브랜딩 전략을 다양하게 시도하며, 나아가 지속적인 브랜드 혁신으로 변화하는 시장 환경에 적극 대응한다는 계획이다.