예천지구 주차장 건축허가 집행정지 기각... 시민단체 "투쟁 지속"

대전지방법원 제2행정부가 서산시 예천지구 공영주차장 건축허가 처분과 관련한 집행정지 신청을 기각했다. 이번 결정으로 서산시는 공사 추진에 법적 정당성을 확보했다는 입장이지만, 시민단체와 일부 시의원들은 "투쟁은 계속된다"며 맞서고 있다.법원은 지난 16일 결정문에서 "신청인들이 주장하는 회복하기 어려운 손해 발생 우려는 인정하기 부족하다"며 "허가 처분의 집행을 정지할 경우 공공복리에 중대하게 (영향을) 미칠 우려가 있다고 판단된다"고 밝혔다. 이에 따라 '건축허가처분 취소 사건'의 본안 판결이 나올 때까지 공사 중지를 요구했던 시민단체 측의 신청은 받아들여지지 않았다.시민단체는 이번 판결에 실망감을 표하면서도 투쟁 의지를 분명히 했다. 한 관계자는 "적잖이 실망스러운 결과지만, 싸움이 끝난 것은 아니다"라며 "앞으로도 대응을 이어갈 방안을 다시 마련하겠다"고 말했다.문수기 서산시의원도 비슷한 입장을 보였다. 그는 "집행정지 기각은 어느 정도 예견된 부분"이라며 "서산시는 이를 행정의 정당성을 부여받은 것처럼 홍보하고 있지만, 이는 법에 문외한인 시민들을 무시하는 처사"라고 비판했다. 이어 "이번 기각은 사업의 정당성을 확인한 것이 아니라 본안 소송에서 다투라는 의미일 뿐"이라고 강조했다.서산시는 이번 법원 결정을 계기로 공사 추진에 속도를 낼 가능성이 크다. 그러나 시민사회에서는 "주차 수요를 과장한 사업", "500억 원대 예산 낭비"라는 비판이 여전히 제기된다. 시민단체 관계자는 "서산시가 떳떳한 사업이라면 지금이라도 시민에게 소상히 설명해야 한다"며 "법원 판결을 입맛에 맞게 편집해 홍보할 것이 아니라 시민과 공개적으로 논의해야 한다"고 목소리를 높였다.