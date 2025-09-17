울산 동구 HD현대중공업에서 '다산정약용함' 진수식 열려

큰사진보기 ▲대한민국 해군의 5번째 이지스 구축함인 다산정약용함 진수식이 17일 HD현대중공업 특수선사업본부 제11안벽에서 열린 가운데 김두겸 울산시장, 안규백 국방부장관 내외, 강동길 해군참모총장 내외, 김성민 한미연합사 부사령관, 현중 이상균 대표이사 등 주요내빈들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

17일 울산 동구 HD현대중공업 내의 특수선사업본부 제11안벽에서 세종대왕급 이지스구축함 '다산정약용함' 진수식이 해군과 방위사업청 주관으로 열렸다.다산정약용함은 길이 170m, 폭 21m, 경하톤수 약 8200톤에 스텔스 기능을 갖췄고, 이곳에서 건조돼 지난해 11월 27일 진수식을 가진 정조대왕함에 이어 두 번째 차세대 이지스구축함이자 대한민국 해군의 5번째 이지스 구축함이다.이날 진수한 다산정약용함은 해군이 지난 2021년 HD현대중공업과 건조계약을 체결, 2023년 7월 착공식을 가진 데 이어 2024년 3월 기공식을, 그리고 이날 진수식이 열리게 됐다.울산 동구 HD현대중공업에서 열린 진수식에는 안규백 국방부 장관과 해군참모총장, 방사청 기반전력사업본부장, 방산업계 관계자를 비롯해 김두겸 울산시장, HD현대중공업 이상균 대표이사 등 400여 명이 참석했다.진수식의 하이라이트인 진수줄 절단은 관습에 따라 이날 참석자 중 최고 계급인 국방부 장관의 부인이 진행했다. 심혜정 여사는 함정에 연결된 진수줄을 절단하며 진수를 알렸다. 이어 참석자들은 가위로 오색테이프를 절단하고 샴페인을 선체에 깨뜨리며 안전한 항해를 기원했다.주원호 HD현대중공업 특수선사업대표는 "이지스 전투체계의 원조국인 미국도 인정하는 한국의 최첨단 이지스함 건조기술이 또다시 인증을 받은 순간"이라며 "고성능·고품질의 함정을 적기에 인도하는 함정 건조 역량으로 앞으로도 80주년을 맞이한 대한민국 해군의 위상을 더욱 빛내고 함정 수출과 MASGA 프로젝트도 주도해 나가겠다"라고 밝혔다.