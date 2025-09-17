올해 '삼보일배오체투지 환경상' 수상 단체-개인은?

큰사진보기 ▲(사)세상과함께 삼보일베우체투지 환경상 수상자-단체. ⓒ 세상과함께 관련사진보기

큰사진보기 ▲배종혁 창녕환경운동연합 공동의장, 창녕군청 앞 '일본 후쿠시마 핵오염수 방류 반대' 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲노자산지키기시민행동. ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

2015년 창립해 국내 소외계층과 해외 빈곤층의 삶의 질을 높이고 자립기반을 마련하는 활동을 해오고 있는 (사)세상과함께가 시상하는 제6회 삼보일배오체투지 환경상 수상자(단체)가 선정되었다.삼보일베오체투지 환경상 운영위원회는 올해 대상(상금 2000만원)에 지천댐반대대책위, 삼보일배오체투지상에 최재홍씨, 사람생명상(1000만원)에 (거제)노자산지키기시민행동, 공로상(500만원)에 배종혁 창녕환경운동연합 공동의장, 문화예술상에 솔가(이윤신), 워리나모상에 살처분폐지연대를 뽑았다.노자산지키기시민행동은 거제 노자산의 생태계를 보호하기 위한 공로를 인정 받았다. 이 단체는 노자산의 숲을 골프장 개발로부터 보호하고자 활동을 펼쳐온 시민단체다.배종혁(88) 의장은 2023년 10월부터 경남 창녕군청 앞에서 매주 화요일 아침에 일본 후쿠시마 핵오염수 방류 반대 1인시위를 해오고 있다. 배 의장은 대통령선거일인 지난 6월 3일을 제외하고 매주 화요일마다 자리를 지켜 오고 있으며, 지난 16일에도 손팻말을 들고 서 있었다.배종혁 의장은 "어느 단체에서 누가 추천을 했는지 모른다"라며 "지금 생각은 일본이 핵오염수 방류를 멈추어야 하고, 이재명정부가 낙동강을 흐르게 해야 한다는 바람 뿐이다"라고 말했다.노자산지키기시민행동은 "거제시가 노자산 일대 백만 평 숲을 밀어버리고 그 위에 골프장 등을 포함한 남부관광단지를 짓겠다고 2017년에 관광단지 지정을 신청한 이후 노자산의 원시림을 지키기 위해 싸우기 시작한 시민들이 2023년에 더 많은 시민들과 함께 하기 위해 만든 단체"라고 소개했다.이 단체는 상근자가 없이 오로지 자원봉사자들만으로 운영되고 있다. 회원들은 각자 생업에 종사하면서, 시간을 쪼개어 이 단체를 위해 자원봉사를 하고 있다.김동성 노자산지키기시민행동 집행위원장은 "우리 단체가 나름대로 열심히 한 것도 있지만, 보다 많은 거제시민들과 힘 모아 반드시 노자산을 지켜내라는 응원과 격려의 의미로 받아들이고 싶다"라고 말했다.시상식은 오는 10월 25~26일 충남 공주에서 열린다. (사)세상과함께는 2020년부터 매년 삼보일배오체투지환경상을 선정해 시상해 오고 있다.