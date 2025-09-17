메뉴 건너뛰기

용인시, 상습 정체구간 교통체계 개선공사 완료

25.09.17 17:05최종 업데이트 25.09.17 17:05

보쉬앞사거리·경희대삼거리·무수교삼거리 등 주요 교차로 개선

경기 용인시는 15일 기흥구 보정동 ‘보쉬앞사거리’ 교통체계 개선공사를 완료했다고 17일 밝혔다.
경기 용인시는 15일 기흥구 보정동 '보쉬앞사거리' 교통체계 개선공사를 완료했다고 17일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 15일 기흥구 보정동 '보쉬앞사거리' 교통체계 개선공사를 완료했다고 17일 밝혔다.

시는 앞서 8월에는 '경희대삼거리'와 '무수교삼거리', '고림지구 진입삼거리' 등 총 3곳의 교통체계 개선공사를 마무리했다.

이번 개선 공사를 통해 보쉬앞사거리와 경희대삼거리에는 좌회전 차로가 추가돼 교차로 차량 흐름이 원활해졌다.

무수교삼거리에는 우회전 차로가 신설됐으며, 고림지구 진입삼거리는 국도 45호선과 고림지구 간 통행량 분산을 위해 신규 교차로를 설치해 지역 접근성과 안전성이 향상될 전망이다.

시는 단기간 내 적은 예산으로 개선 효과를 높이기 위해 기존 도로를 최대한 활용하고, 주변 여유 공간을 정비해 효율적으로 공사를 진행했다.

시는 올해 이번 공사를 포함해 지난 4월 백암행정복지센터 교통환경 개선, 7월 남사읍 북리삼거리 좌회전 차로 확장 등 총 6곳의 교통체계 개선 공사를 완료했으며, 연내 ▲명지교차로 교통체계 개선 ▲하갈교차로 교통체계 개선 ▲원삼면 사암 회전교차로 철거 등 3곳의 공사를 추가로 마무리할 계획이다.

이상일 시장은 "상습 정체 구간에 대한 지속적인 개선 사업을 통해 용인의 교통 흐름을 원활하게 하는 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 시민들의 교통 불편을 해소하고 안전을 확보하기 위해 공사가 필요한 곳을 세밀히 살펴 정비를 하겠다"고 말했다.

#용인시

댓글
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

