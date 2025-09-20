망한 옛 절터에서 대화... 차라리 천년 산 나무가 부럽다

큰사진보기 ▲거돈사지 전경.원공국사승묘탑 자리에서 바라본 거돈사지 전경. 이젠 키 높은 풀만이 무성한 대지에는 듬성듬성 주춧돌만이 남아 옛 영화를 증명한다. ⓒ 이병철 관련사진보기

거돈사지 삼층석탑과 금당터.천 년을 넘긴 세월을 살아왔음에도 탑과 금당 기단은 오늘도 살아있어 그날의 모습을 우리에게 전한고 있다.

원공국사승묘탑비.승탑은 우리의 기구한 역사와 함께 흘러, 지금 국립중앙박물관 앞뜰에 있으나, 그 탑비만은 거돈사지에 남아 오늘도 그 뜻을 지키고 있다.

거돈사지의 보물들.왼쪽부터 수령 천 년 넘은 느티나무, 원공국사승묘탑 복제품, 국립중앙박물관의 승묘탑 사진(지금은 보수작업 중이라 가림막으로 가려져 있다.)

덧붙이는 글 | 폐사지에 서면, 모든 것은 사라져 있지만, 그것들을 기억하고 불러내려는 마음만은 남습니다. 이 글이 여러분의 마음속에 잠들어 있던 오래된 풍경 하나를 깨우는 작은 씨앗이 되었기를 바랍니다.

** 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

지금은 망한, 옛 절터 위에 서려면 내게 있는 학습 능력과 상상력을 총동원 해야 한다. 답사 전 웹 서핑은 기본이요, 때로는 전문 용어 투성이 발굴 보고서도 찾는다. 내 감각 기관들이 여태껏 쌓아온 '데이터'도 모두 꺼내 써야 한다. 그리해도 턱없이 부족하지만, 가까스로 긁어모아 오늘도 오래된 침묵과 대화를 시도하려 한다.오토바이에 올라 2시간여, 겨우 원주 남한강변에 도착했다. 여주 시내를 통과해 오는 길은 수많은 신호등과 과속 방지턱으로 쉽지는 않았다. 그래도 한참을 벼르던 곳이라 하루 연차가 아깝지는 않을 듯하다. 지난 9월 12일 오전, 원주 부론면 정산리 현계산 자락 끝에 위치한 거돈사지를 찾았다.불교에서는 성과 속을 가르는 여덟 개의 바다를 건너 피안의 세계로 들어간다고 한다. 지금 절집 앞을 흐르는 작은 개천이 바로 그 바다다. 그 위를 가로지르는 다리가 하나 있어, 사람들은 도안교(渡岸橋)라 부른다. 피안의 세계로 건너간다는 뜻이다. 가까운 남한강에서 시작한 순례자들은 내가 그러했듯, 절 들머리 높이 솟은 당간을 바라보며 이곳을 찾는다. 그 깃발 또한 피안으로 이끄는 안내자라 소임이 무겁다.도안교는 길에서 직선으로 꺾여 절의 중문으로 바로 이어져 있다. 덕분에 찾는 이는 한눈 팔 사이 없이 곧장 부처님 세계로 발을 디딘다. 수많은 이들의 발걸음에 닳은 바닥돌은 아직도 흰색으로 눈부셨다. 다리 하부는 큰 아치형으로 뚫려 있고, 난간 언저리에 돌 짐승 한 마리가 매달려 있다. 언뜻 보면 작은 원숭이처럼 생긴 그 짐승은 눈을 부릅뜬 채 아가리를 벌리고 있다. 세월에 조금은 무뎌졌으나 아직 날카로운 그 이빨은 한 치의 부정(不淨)도 용납지 않을 기세다.다리를 건넌다. 순간 절 쪽에서 한 점 바람이 불어왔다. 잠시 속세의 티끌을 털어내라는 듯했다. 그렇게 중문 아래에 섰다. 여기서는 조금 수고를 해야 한다. 가파른 계단을 올라야 한다. 얼마나 높은지 가늠키 위해 고개를 들었다.활짝 열려있는 중문과 함께 좌우로 길게 뻗은 회랑이 눈에 들어온다. 낮게 연속된 자연석 돌기단 위로 흙벽을 세우고, 그 위는 다시 검은색 기와로 마감했다. 담장 높이가 어른 키를 넘을 듯한데, 이리 올려다보니 그 높이감이 더해진다.중심 마당을 빈틈없이 두르고 있는 회랑이다. 이로 인해 다시 한번 성과 속은 엄격히 구분된다. 그 안은 영락없는 부처님 세상이어서 밖의 것들이 함부로 넘어서는 안 되었다. 하지만 어디까지나 속을 성으로 이끄는 것이 종교의 이치다. 마른 흙으로 단단히 벼린 벽면에는 가는 나무살로 성긴 창 하나씩을 두었다. 중생은 그 창을 통해 대자비의 세계를 건너보고, 그곳으로 나아갈 마음을 내게 될 것이다. 회랑이 이어진 저 끝으로 절과 함께 하늘을 이고 자란 느티나무 한 그루가 보였다. 이곳의 터주대감인 양 느껴져 꾸벅하고 목례를 한다.안으로 바로 들기 아까워 벽을 등지고 멀리 바라보았다. 진입로를 따라 시선을 당겨오다 바로 아래를 향했다. 순간 아찔하다. 거대한 자연석을 거칠게 다듬어 검게 올린 축대 바로 위다. 좀처럼 보기 힘든 높이다. 산자락 끝에서 완만하게 흘러내린 경사면을 극복하려는 자연스러운 반응이었을 것이다. 한편 중문에서 맨 뒤 강당까지 절 마당에 단차를 두지 않으려는 의지인 것도 같았다.그런데 이로 인해 절은 더욱 신비감을 갖춘다. 안개라도 짙은 날이면 절은 마치 구름 위에 떠 있는 듯 보일 것이다. 아쉽게도 지금은 안개가 짙은 계절도 아니요, 이른 아침도 아니니 그 장면을 볼 순 없었다. 다만 머릿속으로 상상하면서 이제 중문으로 들어선다.중문의 지붕은 좌우 회랑보다 조금 더 높게 올렸다. 별다른 장식 없는 맞배지붕이나, 간결한 짜임은 오히려 선(禪)적이다. '인왕문'이란 현판이 지붕 안쪽의 도리에 걸려 있다. 밖으로 빼내지 않은 이유가 있겠지만, 생각할 틈도 없이 좌우 두 입상(立像)에 시선을 뺏겼다. 목조 인왕상으로, 각 상의 아래에는 한 기는 밀적금강이요 한 기는 나라연금강이라 쓰여 있다.조형미에서 전 시대보다 못하다는 평가를 받는 고려 시대에 조성됐다 한다. 그러나 여기 있는 두 상은 그 말이 무색하리만큼 생동감이 넘친다. 고려 초기, 가장 역동적인 시대상의 반영일까? 툭하고 튀어나온 두 눈두덩이에서 불꽃이 이는 듯했다. 본디 부처님의 가장 내밀한 법을 알고, 이를 수호한다는 인왕들이다. 특유의 근육질 상체를 모두 드러내고 손에는 금강저 같은 무기까지 들고 있다. 머리부터 길게 이어진 매듭은 지금이라도 바람에 날릴 듯하고, 살짝 비튼 허리에서 다리로 이어지는 곡선은 유려하면서도 힘이 넘친다.누군가는 이 절에 와서 인왕상만 보고 가도 될 정도라 했다. 하지만 애써 흥분을 가라앉혔다. 아직 봐야 할 곳이 너무 많다. 중문에 서서 허리를 반쯤 굽혀 인사를 한 뒤 정면을 응시한다. 바로 앞으로 순백의 삼층석탑 한 기가, 그 뒤로 이 절의 중심인 금당이 보였다.방금 전 계단을 오를 때 중문 너머 불쑥 모습을 드러냈던 석탑이다. 마치 순백의 코끼리 상아가 허공에 나타난 듯 강렬하다. 절의 창건기와 맞물린 통일신라 후기의 전형적 양식이라 했지만, 여느 탑들과 달리 이 탑은 한 층이 더 높다. 돌로 정교하게 짜 맞춰 계단까지 내어놓은 또 다른 기단 위에 올라 있기 때문이다.솔직히 그 기단을 보자면 처음 출발은 목탑이 아니었을까 싶다. 구조 자체가 목탑의 기단 모습이기 때문이다. 석탑을 올리기 위해 이런 별도의 기단을 두는 것은, 적어도 내 기억에는 없다. 해서 처음엔 목탑으로 설계했으나 모종의 이유로 석탑으로 변경된 것이 아닐까 나는 추측한다. 다만 불국사 석가탑의 충실한 재현이라 불리는 이곳 석탑은 단지 조용히, 주변 사정이 어떠하건, 그 역할을 천 년이 넘도록 다 하고 있을 뿐이다.세 바퀴 탑돌이를 마치고 금당 앞으로 걸음을 옮기려다 멈칫했다. 눈앞에 이미 압도적인 저 거대한 체적을 감당할 자신이 없었다. 하지만 결국 발걸음을 옮겨 정면을 마주한다. 내 가슴께 높이의 기단 위에 정면 다섯 칸, 측면 세 칸의 2층으로 올린 전각이 바싹 다가왔다. 고개를 꺾어 올려다봐도 그 지붕을 온전히 담아내기 힘들다. 용마루 양 끝에는 청동으로 감싼 치미가 푸르스름한 서기를 품고 있는 듯도 했다. 그와 함께 검은 기와에 맺힌 아침 이슬이 햇빛에 반짝였다.겉으론 2층이나 안으로는 통으로 된 건물이다. 1층 중앙과 양 끝에는 커다란 나무문을 내었다. 그 사이는 흙벽으로 마감하되, 작은 창을 내었다. 그래서 빛은 적게 들어가고, 안을 보기는 그만큼 힘들다. 부처님의 뜻을 세상에 내보이는 것이 당연한 이치이긴 하나, 쉽게 볼 수는 없도록 한 것은 아닐까. 계단 아래에서부터 눈에 힘을 주며 위로 올라간다.그 앞을 가리는 것 없이 모두 드러내 보이는 석조 대좌는 거대했다. 연꽃 모양의 복련과 앙련이 위아래로 펼쳐지고, 몸통 돌에는 수많은 조각들이 가득하다. 가릉빈가나 비천 등 인도 고대 신화의 존재들과 함께, 빙 둘러 구름 속을 굽이치는 용 문양도 보였다. 그리고 그 위로, 키를 가늠할 수 없는 부처님이 서 계시다. 시무외인 · 여원인 수인을 하고 있다. 전각의 1층 지붕 아래 현판에 '용화전'이라 했으니 미륵부처님이다. 미륵세계를 기다리는 중생의 큰 염원만큼이나 이렇듯 거대하고, 이를 받치는 대좌 역시 그러함이 당연했다.대좌부터가 이미 수 미터에 이르니 그 위에 계신 분을 어찌 올려볼까. 고개를 거의 직각으로 꺾어도 그 얼굴 보기가 힘들다. 아니다. 난 이미 부처님 얼굴을 친견했다. 진즉에 부처님은 그 빛을 내보였다. 중문에 서면 바로 앞 삼층석탑의 상륜부 너머로 전각 안의 얼굴이 어른거린다. 이를 위해 금당 2층 중앙에는 통창 하나가 나있다. 그 창으로 부처님은 석탑 너머 중생을 굽어보고, 중생은 부처님을 달 보듯 우러르게 된다.그래서 중문을 들어서며 금당까지가 곧 깨달음의 길이다. 진리는 새로 얻는 것이 아니라 본디 있는 것을 찾아 만나는 것이라 했다. 이미 보이는 부처님을 뵈러 절마당을 건너고 석탑을 돌아나가는 그 행위들이 바로 수행이다. 지극정성을 다해 한 번을 돌리면 팔만대장경을 읽는 것과 같은 공덕이 있다는 윤장대. 이곳은 또 다른 윤장대였다. 부처님 발 아래에서 피어오른 파르스름한 연기가 풍경 소리에 실려 내 코를 자극한다.지붕 밑 처마의 짜임과 벽에 그려진 담백한 불화를 보자니 이젠 고개가 아플 지경이다. 이쯤 포기하고 금당 뒤 강당으로 시선을 돌렸다. 저 영역부터는 부처님의 가르침이 곧 생활이었을 스님들 공간이다. 우선은 옆으로 긴 설법전이다. 고승들이 부처님을 대신해 후학에게 가르침을 전하는 곳이다. 고식 건물답게 간결하지만 앙다문 이처럼 성긴 곳 하나가 없다. 건물 안은 불상이나 별다른 장식 하나 없는 텅 빈 공간이다. 하지만 법이 베풀어지는 순간, 저곳은 빈 틈 하나 없이 꽉 차게 될 것이다.강당을 지나서부터는 대지의 경사가 급해진다. 그 경사를 따라 몇 개의 좁은 구획으로 나뉘고, 스님들이 기거하는 승방이 층층이 들어서 있다. 절의 뒤편 높은 곳이어서 주로 큰스님들의 거처라 했다. '수행중'라는 경고문을 보며 조용하고 빠른 동작으로 건물 사이 계단을 오른다. 그 계단 역시 골목길 이어지듯 전각 사이를 돌며 이어지고 있다.이제 길은 맨 위까지 닿았다. 이곳은 경외의 장소다. 이 절의 2차 중흥을 이끈 원공 지종 대사의 승탑이 모셔진 곳이다. 투박함이란 찾아볼 수 없는 팔각의 탑이다. 몸돌에 새겨진 조각은 물론 지붕돌에 새겨진 기와선까지 그 기교의 끝을 헤아리기 어려울 정도다. 게다가 비례와 균형감까지 갖추어 '묘'라기보다는 차라리 완벽한 예술 작품이다. 하지만 끝까지 완벽하기 위해서는 바로 이 자리에서 영원해야 한다.대사의 승탑 앞이 갑자기 수선스럽다. 낯선 객의 등장에 풀벌레들이 놀란 모양이다. 그 소리들은 내게, 이제 때가 되었음을 알린다. 입에서 옅은 한숨이 새어 나왔다. 천천히 몸을 돌려 저 아래를 내려다본다.너른 절터는 이제 훌쩍 키 큰 풀만이 무성하다. 여름내 자란 것들이 아직 정리되지 않은 듯, 군데군데 드러난 주춧돌을 제외하면 온통 풀밭이다. 그 거대했을 2층의 금당도 남아 있지 않고, 그 안에 어떤 부처님이 있었는지는 아무도 모른다. 도안교 다리도, 중문과 인왕상도 현실에는 물론 어떤 기록에도 실체는 없다. 통일신라기 창건되고 고려 시대에 부흥해 조선 전기까지 건재했다는 곳이지만, 이젠 몇 개의 돌덩이만 남아 세월을 바라보고 있다.올라온 길을 거꾸로 밟아 내려갔다. 풀숲에 흩어져 박힌 주춧돌과 낮은 자연석 기단들은 더 이상 매끈한 기둥도, 웅장한 건물도 이고 있지 못하다. 다만 이곳이 승방터요, 저곳이 강당터임을 말없이 알려주고 있을 뿐이다. 회랑지 역시 길게 이어진 주춧돌로 그 모습을 떠올려볼 뿐, 더 이상 성과 속을 가르는 역할을 하지 못한다.그래도 그게 어딘가. 저들의 도움이 없다면 내 상상력은 처음부터 무의미했다. 게다가 이곳에는 거의 원형 그대로인 금당터 기단과 온전한 모습의 석탑까지 남아 있다. 비록 석조 대좌는 거센 불기운에 터져 원형을 잃었지만, 지금의 모습만으로도 그 대단했을 과거를 온전히 전해준다.비록 원래의 것은 국립중앙박물관 뜰에 있지만, 지금 현시대를 함께 하고 있는 원공국사 승묘탑도 있다. 그 짝이었을 탑비는 이곳 거돈사지 현장에 생생히 남아 있다. 그 비석은 '깨달음에 머문다'라는 '거돈(居頓)'의 뜻을 스스로 실증해 보이고 있는 셈이다.그러나 결국 망한 절터의 쓸쓸함은 가릴 수 없는 것일지도 모르겠다. 모든 수단을 동원한 나의 상상은, 그 느낌을 애써 감추기 위함인지도 모르겠다. 아무리 상상을 해도, 이제 아무것도 없다는 사실에는 변함이 없다. 그래도 아주 가끔은 그 휑한 공간 속에 부는 바람으로, 흙과 풀과 나무들의 향내 한 줌으로 그들을 만난다.처음 인사를 나눈 수령 천 년이 넘는다는 느티나무를 다시 찾았다. 이곳에 오는 이들 대부분이 제일 처음 만나는 대상이다. 중간중간 줄기가 꺾이고, 세월에 패인 둥치는 치료를 위해 메워져 있지만, 그 뜨거운 여름을 나고도 아직 성성하다. 바람에 가지가 흔들린다. 덩달아 이파리들도 파르르 하고 몸을 떨었다. 거칠한 수피에 손을 대어 본다. 지금 이 순간, 절의 일생을 한순간도 놓치지 않았을 이 나무가, 나는 차라리 부럽다.