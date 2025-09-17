좋은교사운동 "학폭 숙려제 확늘려야"...교육부 "시범 뒤 확대 노력"

큰사진보기 ▲초등학교 교실. ⓒ 연합뉴스=OGQ 관련사진보기

초중고 학생들 사이에 학교폭력(아래 학폭) 사안이 생겼을 경우 곧바로 학폭 전담기구 심의로 들어가는 것이 아니라, 사전에 상담 등의 시간을 갖도록 하는 '관계회복 숙려제도'를 큰 폭으로 확대해야 한다는 공식 제안이 교원단체로부터 나왔다. 교육부도 "내년에 시범 실시를 벌인 뒤 확대하는 방향으로 노력할 것"이라고 <오마이뉴스>에 밝혔다.17일, 좋은교사운동은 성명에서 "교육부가 초등 저학년을 대상으로 도입하기로 한 '관계회복 숙려제도'는 갈등의 교육적 해결을 위해 꼭 필요한 정책"이라면서 "여전히 '엄정 대응'이라는 이름으로 이어지고 있는 엄벌 위주의 프로세스가 근본적으로 바뀌지 않는다면, 학폭의 교육적 해결은 요원한 일이다. 징계 중심의 대응을 넘어 교육적 해결 지원이라는 새로운 접근을 적극적으로 모색해야 한다"고 짚었다.그러면서 "갈등의 교육적 해결은 초등 저학년에 국한될 사안이 아니며, 단순히 경미한 사건에만 적용할 수 있는 것도 아니다. 따라서 관계회복 숙려제도의 적용 대상을 전 학년으로 확대하고, 시범운영도 17개 시도교육청으로 넓혀갈 필요가 있다"고 강조했다.또한, 좋은교사운동은 "현재의 학폭 처리 절차는 사법적 모델을 차용하여 가해자와 피해자를 엄격히 구분하는 데서 출발한다. 이로 인해 학생들은 갈등을 성장과 배움의 기회로 전환하는 방법을 배우지 못한다"면서 "이런 구조 속에서 피해 응답률이 줄어들지 않는 것은 당연한 결과"라고 분석했다. 그러면서 "학폭 절차를 관계 회복과 공동체 재건 중심으로 전환할 것을 강력히 촉구한다"고 했다.앞서 지난 16일, 교육부는 "경미한 사안이 많은 초등학교 저학년(1~2학년) 대상으로는 학교 내 학폭 전담기구 심의 전 조정·상담을 진행하는 '관계회복 숙려제도' 도입을 추진한다"면서 "올해 하반기 시도교육청 의견 수렴을 거쳐 운영 계획을 마련하고, 2026년 3월부터 희망하는 시도교육청을 대상으로 시범 도입할 계획"이라고 발표한 바 있다. 이 숙려제도는 최교진 교육부장관이 지난 2일, 국회 인사청문회에서도 밝힌 내용이다.좋은교사운동의 제안과 관련, 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "학생 사이의 갈등에서 교육적 해결을 강조하는 것은 교육부의 사업 방향"이라면서 "교육부는 내년 초등 저학년을 대상으로 한 관계회복 숙려제도를 시범 실시한 뒤에 그 성과를 바탕으로 이를 전체 학년으로 확대할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.