여든여섯살도 엄마가 보고싶습니다

큰사진보기 ▲아버지 제삿날 이틀 뒤 떠나신 어머니, 97세에 떠나셨다. ⓒ brucetml on Unsplash 관련사진보기

아버지라고 불러본 기억도, 아버지의 모습도 태평양 넓은 바다에 던져버리기라도 한 듯 내게는 아련하다. 우리 아버지는 6형제 막내로 태어나셨다. 늘 부자의 꿈을 가지고 밤낮으로 일만 하셨다. 어머니는 아버지의 부지런함이 너무 힘들어 싫어했다고 하셨다.부자 꿈은 그저 꿈에 지나지 않았을까. 쌀 장사로 반석 위에 올라섰을 때, 동업자가 모든 것을 탈탈 털어 도망쳐버렸다고 한다. 어머니는 우리에게 "동업은 절대 하지 말라"는 당부를 늘 하셨다. 부자의 꿈이 허물어진 채 다시 일어서기 위해 아버지는 일본 대마도까지 숯가마를 하러 가셨지만 여의치 않아 돌아오셨다. 그 길로 병석에 누우셨다.도로변 그 기와집 안방 아랫목, 아버지는 이불을 깔고 누워 계셨다. 귀신을 쫓는다는 복숭아나무 가지가 방 귀퉁이에 세워져 있었다. 이 집에서의 내 기억은 여기까지다.눈을 뜨니 동네 맨 꼭대기 오막살이 집으로 이사 와 있었다. 마당엔 이 집을 꼭 닮은 작은 감나무 한 그루가 있었다. 하얀 감꽃으로 덮여 있던 우리 집 작은 마당이 눈에 선하다. 감꽃을 밟을까 봐 깨금발로 걸어 쪼그리고 앉아 지푸라기에 꽃잎을 끼워 목걸이를 만들어 걸고 반지도 만들어 끼웠다.그 집으로 이사 온 지 오래되지 않아, 아버지는 어머니와 어린 4남매를 두고 누구도 부르지 않는 그곳으로 떠나셨다. 나는 두 살 된 내 동생을 업고 많이 울었다. 그 기억은 영원히 잊히지 않는 어린 날의 슬픈 기억으로, 작은 액자에 담겨 내 마음속에 늘 걸려 있다.어머니는 그 후로 우리 어린 사남매 앞에서는 단 한 번도 아버지에 대한 슬픔과 그리움을 보이신 적이 없었다. 아마 우리가 잠들면 돌아누우셨을 것이다. 소리 없는 눈물을 흘리고 또 흘리셨을 것이다. 다행히 고향에 남겨둔 논이 있어서 밥 걱정은 없었다. 돈은 없었다. 치마폭에 매달린 4남매의 무게를 여인의 연약한 어깨로 혼자 견디셨다.그 희생으로 자란 우리가 성인이 된 후, 아버지 제삿날이었다. 오빠와 올케가 제사를 모셨다. 어머니는 제삿밥을 드시고 방에 들어가셨다는데 오빠가 보기에 어머니 뒷모습이 영 이상했다고 한다. 따라 들어오는 아들을 신경 쓰지도 않고 스르르 잠드셨다고 했다.제사에 참석하지 못했던 나는 오빠 전화를 받은 다음날 바로 내려갔다. 엄마는 그냥 누워 계셨고 나를 알아보는 거 같지도 않았다. 손은 따뜻했다. 엄마 옆에 누웠는데 나도 기분이 이상했다. 이유 모를 심란함으로 뒤척이다 깜빡 잠들었는데, 엄마의 끄르륵 소리에 놀라서 깼다.잠들기 전까지 따뜻했던 엄마 손이 차가웠다. 아버지 제삿밥 드시고 이틀 후, 97세 엄마는 내 옆에서 그렇게 떠나셨다. 아빠가 마중나오고 싶어서 날짜가 그랬는지도 모르겠다. 그게 벌써 25년 전 일이다.언제나 단정하신 모습, 없는 살림에 깔끔하고 맛있는 음식으로 우리를 키워주신 어머니를 생각하면 지금도 가슴이 뜨거워진다.어머니를 사랑했던 딸도 이제 여든여섯이라는 많은 나이가 됐다. 언젠가 나도 그곳으로 돌아가면 아버지 어머니 곁에서 효도하고 싶다. 멀리 시집갔다는 핑계로 사느라 바빠 엄마에게 뭘 해드린 게 없어서 늘 마음에 사무친다. 언제나 보고 싶고 그리운 엄마, 여든여섯살도 엄마가 그립다.