우산 분리수거 문제 기사 썼더니 받은 연락

집안 쓰레기를 재활용과 아닌 것을 분류하고 밖에 내는 것이 주요 일과이다. 오늘같이 비가 오는 날이면 쓰레기 두는 곳에 여지없이 버려진 우산이 놓여 있다. 겉에서 보면 멀쩡하다. 주워 고쳐 쓰고 싶은 충동이 절로 든다.
한때 우산은 귀한 고급선물이었다. 결혼 답례품으로 우산이 유행했다는 사실을 요즘 사람들은 믿기 어려울 것이다. 남의 우산을 훔쳐가는 사람도 많았다. 세월은 흘러 우산은 흔하디 흔한 물건이 됐다. 지난번 지하실 청소를 하는데 안 쓰고 녹슨 우산이 여러 개 있었다. 급기야 우산은 적당히 쓰다가 버려지는 천덕꾸러기 신세로 전락했다.
필자는 지난 7월 서울시의 쓰레기 분리배출 기준 통일안이 시행되면서 현실과 동떨어진 사항을 지적하고 이를 개선하는 조치를 강구하는 기사를 썼다.
특히 폐우산은 대형 생활 폐기물로 신고해 버리는 것보다 새로 고쳐서 시민들이 비가 올 때 무료로 사용할 수 있도록 검토해 보자고 건의했다. 실제 이렇게 시행하는 일부 지자체도 있어 이를 확대하면 쓰레기를 줄이고 자원 재활용에도 도움이 될 것이라고 판단했다.
기사가 나간 후 두 사람의 연락을 받았다. 한 번은 길가에 버려진 우산을 주워 조금 손을 보고 주민센터나 경로당에 기부하고 있다는 주민이다. 그는 "경로당 어르신들이 특히 좋아했다면서 폐기되는 우산이 많은데 이를 고쳐 재활용하는 환경이 필요하다"고 주장했다.
또 한 번은 지난 8월 말경 우산을 '업사이클링' 하는 스타트업 에이트린(대표 정우재)에서 쪽지로 연락을 해 왔다. 에이트린은 2023년 7월 설립한 스타트업으로 친환경우산 관련 특허를 5개 보유하고 업사이클링우산을 제작 판매하는 스타트업이다.
평소 환경문제에 관심이 많아 우산 재활용을 지속적으로 모니터링 하고 있는데 업사이클링 우산은 재활용 차원을 넘어선 아이디어 같았다. 관심이 생겨 전화와 문자 등 여러 차례에 걸쳐 취재를 마쳤다.
업사이클링은 버려지는 제품을 재활용하는 차원을 넘어 재가공 등 새로운 부가가치를 창출하여 새 제품을 재탄생시키는 것을 말한다. '업사이클링 우산'은 플라스틱 단일소재로 만들기 때문에 버려도 다시 우산의 원료로 재활용이 가능하다. 이러한 기술개발 덕분에 회사는 우리나라 최초로 환경표지 등록 인증을 받았다.
재생 플라스틱으로 우산을 새로 개발한 정우재(32) 대표는 "폐기되는 우산을 재활용하는 차원을 넘어 처음부터 버리지 않는 우산을 만들었다"고 강조했다. 시중에서 싸게 파는 우산은 대부분 중국제품으로 FRP(섬유강화플라스틱)로 만들어 재활용될 수 없는 소재들이다. 반면 에이트린 우산은 재생 플라스틱으로 만든 순수 국내제품이다.
언론보도에 따르면, 해마다 국내에서 버려지는 우산은 약 4천만 개 정도란다. 문제는 폐우산이 일반쓰레기로 분류돼 재활용이 안 된다는 것이다(우산을 대형 폐기물로 처리하는 현행 기준은 지구환경을 생각하면 합리적인 대안이 아니다).
에이트린은 이 점에 착안해 재활용 플라스틱으로 조립 가능한 업사이클링 우산을 만들었다. 에이트린은 친환경 이미지를 내세우는 국내 최초 우산기업이다. 지속가능한 우산으로 지구환경을 해결하겠다는 전략이다.
에이트린에 따르면 우산 1개당 775g 탄소절감효과가 있다고 한다. 에이트린은 8개의 플라스틱 부품을 조립해 우산을 만든다. 지난해 약 6천 개를 판매했다. 단순조립이 가능해 장애인의 손을 빌려 생산하고 있다. 현재 주 고객은 기업과 공공기관들이다.
수입 우산에 비해 순수한 국내제품으로 내구성이 월등한 강점에도 한 개 평균단가가 1만 5천 원을 넘는 것은 다소 부담스러운 요인이다. 에이트린은 많이 팔아 가격단가를 낮추려고 노력하고 있다. 규모의 경제로 가격경쟁력을 갖추는 것이 시급한 과제이다.
한편 에이트린은 친환경 기업 이미지를 널리 알리기 위해 시민을 대상으로 친환경 우산 만들기 체험과 ESG캠페인을 펼치고 있다.
기후위기를 생각하면 혁신적인 스타트업이 필요하다. 요즘 MZ세대들은 '가치소비'에 대해 남다른 관심을 가지고 소비를 이끌고 있다. 에이트린의 친환경 우산과 소비문화도 그중 하나가 될 가능성이 높아 보인다. 정 대표는 '우산 쓰는 문화'를 새롭게 바꾸겠다고 당차게 말했다.
"길가에 버려지는 우산이 없도록 친환경 우산을 제대로 만들겠습니다. 고장이 나면 부품만 따로 몇 개 구매해 계속 고쳐 쓰는 '반려제품'을 개발하겠습니다."