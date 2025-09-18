우산 분리수거 문제 기사 썼더니 받은 연락

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲적당히 쓰고 버리는 우산이 아니라 '반려제품'으로 개발하는 친환경 스타트업이 생겼다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시중에 판매되는 우산은 폐기하면 재활용이 불가능하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민센터에 고쳐 만든 재활용우산이 있는데 빌려가는 주민들의 반응이 좋다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲스타트업 에이트린은 재생플라스틱으로 친환경우산을 만들고 있다. ⓒ 에이트린 관련사진보기

큰사진보기 ▲친환경우산 기업 에이트린이 시민을 대상으로 우산만들기체험을 실시하고 있다. ⓒ 에이트린 관련사진보기

"길가에 버려지는 우산이 없도록 친환경 우산을 제대로 만들겠습니다. 고장이 나면 부품만 따로 몇 개 구매해 계속 고쳐 쓰는 '반려제품'을 개발하겠습니다."