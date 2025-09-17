대통령실 "관세협상 일부러 지연한다? 시한 다가오고 있어, 입장 조정 중"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 한국신문방송편집인협회 주최로 열린 초청 간담회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

위성락 대통령실 국가안보실장은 한미 관세협정에 대해 우리가 일부러 시간을 끄는 게 아니며, 양측이 조만간 접점을 찾을 수 있을 것이라고 말했다.위 실장은 17일 오전 서울 프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 간담회에서 우리가 관세협상에서 합의문 서명을 안하고 있는 것은 미 중간선거나 관세소송 추이를 지켜보려고 일부러 지연전을 펼치는 게 아니냐는 질문을 받고 이렇게 말했다.그는 "오로지 입장 조정에 시간이 걸리는 것이지 다른 걸 기대하는 건 아니다"며 "시간이 지나가면 관세가 부과되기 때문에 그런 걸 감안해서 정해야 할 것"이라고 말했다. 관세부과 시점이 다가오기 때문에 한 없이 미룰 수도 없다는 얘기다.미국에 거액을 투자하느니 차라리 관세 25%를 맞는 게 낫지 않느냐는 일부 여론에 대해서는 "지금 우리가 미국과 협의하고 있는 것은 여러 문제점들이 파생될 수 있는 문제점을 감안해 우리 역량에 맞고 지속가능한 합의를 이루려는 것"이라며 "우리에게 해가 된다면 지속가능하지 않고 한미 관계에도 영향을 준다, 합리적이어야 한다는 말씀만 드리겠다"고 말했다.또 "재정의 어느 선까지 감당할 수 있냐, 관세 맞는 게 낫지 않냐는 것은 더 전문적인 지식을 갖고 있는 관계 부처가 결정할 문제"라고 미뤘다.위 실장은 협상이 "상세 영역에서 의견이 좁혀지지 않고 있다"며 "언제쯤일지는 말하기 어렵겠지만 그렇게 타결이 불가능할 것이라고는 생각하지 않는다, 접점을 찾을 수 있을 것"이라고 말했다.위 실장은 조지아주에서 일어난 우리 근로자들의 구금사태에 대해서는 "그 시작은 유감스러운 일이고 문제점이 있지만 그 이후 진행과 결과는 썩 나쁘다고 볼 수 없다"고 말했다.그러면서 "(한미가) 서로의 사정을 다 이해했고 새로운 비자를 개발해서 사태 재발을 미연에 방지하기로 했다"며 "나쁜 일이 있으면 그것대로 해소하고 치유하고, 그 과정에서 생겨나는 새로운 협력 가능성을 극대화해서 윈윈 방식으로 풀어나가야 한다"고 말했다.위 실장은 주한미군의 역할 확대, 즉 동맹 현대화에 대해서는 "주변 정세 변화에 따라 조금 더 유연한 태세를 취할 수 있으나 챙겨야 할 몇 가지 조건이 있다"며 "그런 유연성의 결과로 한반도 안보와 주변 정세가 악화되지 않아야 한다"고 강조했다.또 최근 한미원자력협정 문제에 진전이 있었다고 말한 배경에 대해서는 "뭘 주고받고 하는 과정에서 그런 협의들이 이루어졌는데, 방향은 일본이 미국과의 관계에서 협의하는 방향을 우리가 지향하는 것"이라며 "그 방향으로 이행하고 있다고 생각한다"고 말했다.위 실장은 최근 언론 인터뷰에서 한미원자력협정에 대해 "가급적 일본과 유사한 권한을 갖고자 한다"며 "미국과 우라늄 농축·재처리 측면에서 우리가 더 많은 여지를 갖는다는 쪽으로 협의하고 있다"고 말한 바 있다.현행 협정상 한국은 미국의 동의가 있어야만 20% 미만의 저농도 우라늄 농축을 할 수 있으며, 사용 후 핵연료 재처리는 전면 금지돼 있다. 그러나 일본은 미국의 동의 없이 20% 미만의 저농도 우라늄 농축이 가능하고 사용 후 핵연료 재처리도 가능하다.'비핵화' 해법에 대한 질문에는 "한반도 비핵화라는 건 한국이나 미국이 공통으로 가지고 있는 궁극적 목표이며, 그 목표에는 변화가 없다"며 "첫째는 중단시켜야 하며, 빨리 중단시키지 않으면 문제가 점점 더 어려워진다"고 말했다. 최근 이재명 대통령이 거론한 '중단-축소-비핵화' 3단계 접근법을 재차 설명한 것으로 보인다.그러면서 "제게 묘책이 있다고 하기엔 그렇지만 이 일을 수 십년 해왔다"면서 "국내적, 국제적 많은 공조를 바탕으로 하면 어려운 목표라도 갈 수 있다고 생각한다"고 말했다.오는 10월말 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만날 가능성에 대해서는 "트럼프 대통령이 방한할 거라고 기대하지만 아직 확정은 아니고, 김정은 위원장은 올 가능성이 없다"며 "힘들 것 같다"고 일축했다.APEC에서는 힘들더라도 향후 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만날 경우 한국 패싱 현상이 우려된다는 지적에는 "(한반도 평화를 진전시킬 수만 있다면) 꼭 그렇게 보진 않는다"면서도 "이를 원만하게 하려면 (한미 간) 아주 좋은 공조 협의체제가 있어야 한다, 그러면 패싱 문제도 당연히 불식시킬 수 있다"고 말했다.위 실장은 중국과의 관계에 대해서는 "중국은 지리적, 지정학적, 역사적으로 깊은 연을 갖고 있는 관계이며 한반도의 먼 미래, 통일까지 시야에 두고 생각한다면 도외시할 수 없는 나라"라며 "가치, 이념 지향적인 관점에서 이전보다 멀어진 점이 있지만 대중관계를 실용적으로 다루려고 한다"고 말했다.러시아가 북한에 핵잠수함용 원자로를 제공했다는 보도에 대해서는 "관련 부서에 파악을 해봤는데 확인이 되지 않는다, 정확치 않다"면서도 "그런 게 지속되면 핵미사일 역량에 영향을 미치고 우리 안보나 한러 관계에 좋지 않다"고 우려했다.일본 정부가 우리의 독도 주변 해양조사에 항의한 데 대해서는 "(조사는) 통상적으로 있는 일이고 일본의 (문제) 제기도 자주 있는 일"이라며 "독도는 우리 영토이고 우리 영토에서 벌어지는 일이 문제가 커지면 분쟁 요소가 있을 수 있다"며 언급을 삼갔다.한편 위 실장은 미국으로부터 강경화 주미대사 내정자에 대한 아그레망(주재국 동의)이 나왔다고 밝혔다. 이로써 강 내정자는 곧 현지에 부임해 다음 주에 있을 이재명 대통령의 UN총회 참석 일정을 준비할 것으로 보인다.위 실장은 마지막으로 "인수위 과정 없이 출범했지만 새 정부 나름의 외교정책 방향을 정하고 주변 국가와의 관계를 안정화시켰다"며 "실용, 국익 중심 외교를 꾸준히 해나갈테니 이념적인 이유나 정파적 이유로 비판하진 마시고 국익 측면에서 비판해주시면 잘 받아들이겠다"고 당부했다.