대통령실 "관세협상 일부러 지연한다? 시한 다가오고 있어, 입장 조정 중"

위성락 대통령실 국가안보실장은 한미 관세협정에 대해 우리가 일부러 시간을 끄는 게 아니며, 양측이 조만간 접점을 찾을 수 있을 것이라고 말했다.
위 실장은 17일 오전 서울 프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 간담회에서 우리가 관세협상에서 합의문 서명을 안하고 있는 것은 미 중간선거나 관세소송 추이를 지켜보려고 일부러 지연전을 펼치는 게 아니냐는 질문을 받고 이렇게 말했다.
그는 "오로지 입장 조정에 시간이 걸리는 것이지 다른 걸 기대하는 건 아니다"며 "시간이 지나가면 관세가 부과되기 때문에 그런 걸 감안해서 정해야 할 것"이라고 말했다. 관세부과 시점이 다가오기 때문에 한 없이 미룰 수도 없다는 얘기다.
미국에 거액을 투자하느니 차라리 관세 25%를 맞는 게 낫지 않느냐는 일부 여론에 대해서는 "지금 우리가 미국과 협의하고 있는 것은 여러 문제점들이 파생될 수 있는 문제점을 감안해 우리 역량에 맞고 지속가능한 합의를 이루려는 것"이라며 "우리에게 해가 된다면 지속가능하지 않고 한미 관계에도 영향을 준다, 합리적이어야 한다는 말씀만 드리겠다"고 말했다.
또 "재정의 어느 선까지 감당할 수 있냐, 관세 맞는 게 낫지 않냐는 것은 더 전문적인 지식을 갖고 있는 관계 부처가 결정할 문제"라고 미뤘다.
위 실장은 협상이 "상세 영역에서 의견이 좁혀지지 않고 있다"며 "언제쯤일지는 말하기 어렵겠지만 그렇게 타결이 불가능할 것이라고는 생각하지 않는다, 접점을 찾을 수 있을 것"이라고 말했다.
위 실장은 조지아주에서 일어난 우리 근로자들의 구금사태에 대해서는 "그 시작은 유감스러운 일이고 문제점이 있지만 그 이후 진행과 결과는 썩 나쁘다고 볼 수 없다"고 말했다.
그러면서 "(한미가) 서로의 사정을 다 이해했고 새로운 비자를 개발해서 사태 재발을 미연에 방지하기로 했다"며 "나쁜 일이 있으면 그것대로 해소하고 치유하고, 그 과정에서 생겨나는 새로운 협력 가능성을 극대화해서 윈윈 방식으로 풀어나가야 한다"고 말했다.
"한미원자력협정, 일본과 유사한 권한 갖고자 한다"
위 실장은 주한미군의 역할 확대, 즉 동맹 현대화에 대해서는 "주변 정세 변화에 따라 조금 더 유연한 태세를 취할 수 있으나 챙겨야 할 몇 가지 조건이 있다"며 "그런 유연성의 결과로 한반도 안보와 주변 정세가 악화되지 않아야 한다"고 강조했다.
또 최근 한미원자력협정 문제에 진전이 있었다고 말한 배경에 대해서는 "뭘 주고받고 하는 과정에서 그런 협의들이 이루어졌는데, 방향은 일본이 미국과의 관계에서 협의하는 방향을 우리가 지향하는 것"이라며 "그 방향으로 이행하고 있다고 생각한다"고 말했다.
위 실장은 최근 언론 인터뷰에서 한미원자력협정에 대해 "가급적 일본과 유사한 권한을 갖고자 한다"며 "미국과 우라늄 농축·재처리 측면에서 우리가 더 많은 여지를 갖는다는 쪽으로 협의하고 있다"고 말한 바 있다.
현행 협정상 한국은 미국의 동의가 있어야만 20% 미만의 저농도 우라늄 농축을 할 수 있으며, 사용 후 핵연료 재처리는 전면 금지돼 있다. 그러나 일본은 미국의 동의 없이 20% 미만의 저농도 우라늄 농축이 가능하고 사용 후 핵연료 재처리도 가능하다.
'비핵화' 해법에 대한 질문에는 "한반도 비핵화라는 건 한국이나 미국이 공통으로 가지고 있는 궁극적 목표이며, 그 목표에는 변화가 없다"며 "첫째는 중단시켜야 하며, 빨리 중단시키지 않으면 문제가 점점 더 어려워진다"고 말했다. 최근 이재명 대통령이 거론한 '중단-축소-비핵화' 3단계 접근법을 재차 설명한 것으로 보인다.
그러면서 "제게 묘책이 있다고 하기엔 그렇지만 이 일을 수 십년 해왔다"면서 "국내적, 국제적 많은 공조를 바탕으로 하면 어려운 목표라도 갈 수 있다고 생각한다"고 말했다.
"다음달 APEC에서 트럼프-김정은 회담? 힘들 것 같다"
오는 10월말 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만날 가능성에 대해서는 "트럼프 대통령이 방한할 거라고 기대하지만 아직 확정은 아니고, 김정은 위원장은 올 가능성이 없다"며 "힘들 것 같다"고 일축했다.
APEC에서는 힘들더라도 향후 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만날 경우 한국 패싱 현상이 우려된다는 지적에는 "(한반도 평화를 진전시킬 수만 있다면) 꼭 그렇게 보진 않는다"면서도 "이를 원만하게 하려면 (한미 간) 아주 좋은 공조 협의체제가 있어야 한다, 그러면 패싱 문제도 당연히 불식시킬 수 있다"고 말했다.
위 실장은 중국과의 관계에 대해서는 "중국은 지리적, 지정학적, 역사적으로 깊은 연을 갖고 있는 관계이며 한반도의 먼 미래, 통일까지 시야에 두고 생각한다면 도외시할 수 없는 나라"라며 "가치, 이념 지향적인 관점에서 이전보다 멀어진 점이 있지만 대중관계를 실용적으로 다루려고 한다"고 말했다.
러시아가 북한에 핵잠수함용 원자로를 제공했다는 보도에 대해서는 "관련 부서에 파악을 해봤는데 확인이 되지 않는다, 정확치 않다"면서도 "그런 게 지속되면 핵미사일 역량에 영향을 미치고 우리 안보나 한러 관계에 좋지 않다"고 우려했다.
일본 정부가 우리의 독도 주변 해양조사에 항의한 데 대해서는 "(조사는) 통상적으로 있는 일이고 일본의 (문제) 제기도 자주 있는 일"이라며 "독도는 우리 영토이고 우리 영토에서 벌어지는 일이 문제가 커지면 분쟁 요소가 있을 수 있다"며 언급을 삼갔다.
한편 위 실장은 미국으로부터 강경화 주미대사 내정자에 대한 아그레망(주재국 동의)이 나왔다고 밝혔다. 이로써 강 내정자는 곧 현지에 부임해 다음 주에 있을 이재명 대통령의 UN총회 참석 일정을 준비할 것으로 보인다.
위 실장은 마지막으로 "인수위 과정 없이 출범했지만 새 정부 나름의 외교정책 방향을 정하고 주변 국가와의 관계를 안정화시켰다"며 "실용, 국익 중심 외교를 꾸준히 해나갈테니 이념적인 이유나 정파적 이유로 비판하진 마시고 국익 측면에서 비판해주시면 잘 받아들이겠다"고 당부했다.