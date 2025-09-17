김용민 "송언석, 내란 목적 살인 예비 음모 옹호" 내란특검에 고소

▲김용민 더불어민주당 의원이 17일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정청래 더불어민주당 대표의 교섭단체 대표연설 도중 송언석 국민의힘 원내대표가 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이라고 말한 것에 대해 "노상원 수첩의 피해자 중 한사람으로서 송언석 의원의 행위에 대해 고소한다"고 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기