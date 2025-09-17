김용민 "송언석, 내란 목적 살인 예비 음모 옹호" 내란특검에 고소

김용민 더불어민주당 의원이 송언석 국민의힘 원내대표를 고소했다. '내란 목적 살인 예비 음모의 공범 가능성' 때문이다. 지난 9일 정청래 민주당 대표가 국회 본회의 교섭단체 대표연설 중 정치인 수거 등이 기재된 노상원 수첩을 언급하자 "제발 그리 됐으면 좋았을 걸"이라고 발언한 것을 문제삼았다.
김용민 의원은 17일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 송언석 국민의힘 대표에 대한 내란특검(조은석 특별검사) 고소 계획을 알렸다.
김 의원은 "지난 12월 3일 불법비상계엄에 대한 구체적인 실행 계획과 반대 세력을 수거해 제거한 뒤 장기집권을 하려고 하는 내용이 담겨져 있던 노상원 전 정보사령관의 수첩에는 수거 대상을 A에서 D등급으로 분류하고 각 그룹에 해당하는 인원을 어떻게 처리할 것인지에 대한 내용까지 구체적으로 기록돼 있었다"고 상기시켰다. 그러면서 "이는 명백히 내란을 목적으로 한 살인의 예비 음모"라고 규정했다.
이어 "그런데 이런 내란 목적 살인의 예비 음모가 담겨 있는 노상원 수첩에 대해 이를 옹호하고 지지하는 발언이 나왔다"라면서 송언석 국민의힘 원내대표의 "제발 그리 됐으면 좋았을걸" 발언을 소환했다.
"국힘, 내란 소리가 지겹다고? 누구 하나 책임지는 사람 있었나"
김용민 의원은 "참으로 통탄을 금할 길이 없다. 송 의원의 발언은 희망·기대에 따른 정치적 표현이 아니었다"라면서 "실행되지 못한 것에 대한 깊은 아쉬움·안타까움이 마음에 묻어난 진심의 표현으로 보인다. 노상원 수첩의 계획과 관련해 내란 목적 살인 예비음모의 공범이 아니었을지 의심된다"라고 주장했다.
그러면서 김 의원은 "노상원 수첩에 A급 수거 대상으로 기재돼 있던 피해자 중 한 사람으로서 송언석 의원의 이런 행위에 대해 고소한다"라고 밝혔다. 그는 내란특검을 향해 "철저한 수사를 할 것과 만약 범죄 혐의가 드러난다면 엄벌에 처할 것을 강력하게 요구한다"라고 덧붙였다.
이날 김 의원은 국민의힘이 '12·3 내란을 바라보는 태도'를 꾸짖기도 했다. 그는 "국민의힘 의원들은 '내란, 이제 지겹다'고 말한다. 그러나 지겹다고 말하는 사람 가운데 내란에 대해 책임지는 사람은 단 한 사람도 없다"라고 꼬집었다. 이어 "민주주의를 훼손하고 헌법 질서를 어지럽힌 세력들에 대해 철저하게 수사하고, 역사 앞에 반드시 책임을 물어 두 번 다시 이런 비극이 발생하지 않도록 해야 한다"라고 강조했다.
참고로 송언석 원내대표는 자신의 '제발 그리 됐으면 좋았을걸' 발언에 대한 입장을 발화 후 8일 만인 17일 밝혔다. 그는 "만약 그런 것들이 문제가 된다면 제 교섭단체 대표연설 때 욕설과 비난을 가한 민주당 의원들도 다 국회 윤리특별위원회에 회부되는 게 타당할 것"이라며 "그렇기 때문에 적절하게 함께 형평성을 맞춰서 (사안을) 봐야 한다"라고 말했다.
