찰리 커크는 순교자가 아니다

'눈은 눈으로, 이는 이로' 라고 이르신 말씀을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 악인에게 맞서지 마라. 오히려 누가 네 오른뺨을 치거든 다른 뺨마저 돌려 대어라. 또 너를 재판에 걸어 네 속옷을 가지려는 자에게는 겉옷까지 내주어라. 누가 너에게 천 걸음을 가자고 강요하거든, 그와 함께 이천 걸음을 가 주어라. 달라는 자에게 주고 꾸려는 자를 물리치지 마라.



'네 이웃을 사랑해야 한다. 그리고 네 원수는 미워해야 한다'고 이르신 말씀을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희는 원수를 사랑하여라. 그리고 너희를 박해하는 자들을 위하여 기도하여라. 그래야 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 자녀가 될 수 있다. 그분께서는 악인에게나 선인에게나 당신의 해가 떠오르게 하시고, 의로운 이에게나 불의한 이에게나 비를 내려 주신다. 사실 너희가 자기를 사랑하는 이들만 사랑한다면 무슨 상을 받겠느냐? 그것은 세리들도 하지 않느냐? 그리고 너희가 자기 형제들에게만 인사한다면, 너희가 남보다 잘하는 것이 무엇이겠느냐? 그런 것은 다른 민족 사람들도 하지 않느냐? 그러므로 하늘의 너희 아버지께서 완전하신 것처럼 너희도 완전한 사람이 되어야 한다.(마태 5,38~48)

모든 사람은 태어날 때부터 자유롭고, 존엄하며, 평등하다. 모든 사람은 이성과 양심을 가지고 있으므로 서로에게 형제애의 정신으로 대해야 한다.



모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교 등 어떤 이유로도 차별받지 않으며, 이 선언에 나와 있는 모든 권리와 자유를 누릴 자격이 있다.

예수님께서는 성전에 들어가시어, 그곳에서 사고팔고 하는 자들을 모두 쫓아내시고, 환전상들의 탁자와 비둘기 장수들의 의자를 둘러엎으셨다. 그리고 그들에게 말씀하셨다. "'나의 집은 기도의 집이라 불릴 것이다'라고 기록되어 있다. 그런데 너희는 이곳을 '강도들의 소굴'로 만드는구나.(마태 21,12~13)

순교란 단순히 억울하게 공격받는 사람을 뜻하지 않는다. 순교자는 신앙이나 보편적 진리를 위해 자신의 결단으로 죽음에 이른 이들을 지칭하는 매우 종교적인 용어다. 본래 이 단어는 초대교회에서 비롯된 것으로 그리스어로 μάρτυς , 곧 '증인'을 의미했다. 그래서 순교자는 단순한 정치적 피해자가 아니라 신앙을 증언하기 위해 생명을 자발적으로 내놓은 사람을 의미하는 말이다.그런데 이런 본래의 뜻을 넘어서 역사적으로 '순교자'라는 단어는 단순히 기독교의 신앙적 의미 이상을 지닌 단어가 되어 고통과 희생의 상징이 되었다. 로마 제국 시대에 그리스도인들이 신앙을 증언하다가 죽임을 당했을 때, 기독교인은 그들을 신의 외아들 예수에 대한 확고한 더 나아가 죽음을 불사하는 믿음을 증언하는 숭고한 '희생자'로 여겼다. 특히 2~3세기에 걸친 박해 속에서 이러한 순교는 기독교 공동체의 자기 정체성을 확립하는 데에 매우 중요한 요소가 되었다. 그래서 순교자가 처형당한 장소나 무덤은 신자들이 순례하는 성지가 되었다.그리고 순교자들의 이야기는 기독교 신자들의 신앙을 지탱하는 모범적인 사례를 설명하는 중요한 도구가 되었다. 예를 들어 <마르쿠스 순교록>이나 <폴리캅 순교사>와 같은 문헌은 아예 신앙 때문에 고난을 겪는 이들을 높이 찬양하면서 순교를 단순한 죽음이 아닌 '승리'로 재해석했다. 이런 전통에서 모든 순교자는 성인의 반열에 올라 전구(성모 마리아나 천사 또는 성인들을 통하여 간접적으로 은혜를 구하는 기도)의 대상이 된 것이다.<폴리캅 순교사>에 나오는 스미르나(고대 그리스의 도시)의 주교 폴리캅은 로마 제국에서 행해지던 황제 숭배의 명령을 거부하며 순교당하기 전에 "나는 86년간 주를 섬겼는데 그분이 나를 버리신 적이 없었다. 어찌 내가 내 구주를 모독할 수 있겠는가?"라고 증언했다. 이 말은 기독교에서 말하는 순교자가 왜 누구를 위해 기꺼이 죽음을 받아들이는지를 잘 설명해 주고 있다. 폴리캅은 개인적 정치 이데올로기나 권력 다툼, 더 나아가 편 가르기를 위해서가 아니라 신앙을 끝까지 지키기 위해 죽음을 '선택'한 것이다. 다시 말하지만 순교는 정치적 견해 차이 때문에 타인의 손에 살해당하는 것이 아니라 신앙을 지키기 위해 스스로 원해서 죽음을 택하는 행위이다.그런데 극우 세력은 이런 순교의 역사적 기독교적 의미에 대한 지식이 전혀 없는 채로 그저 자기의 담론을 강화하기 위해 순교 개념과 연관된 피해자 서사를 적극 활용한다. 찰리 커크는 '터닝 포인트( Turning Point) USA'라는 단체를 통해 젊은 세대에게 보수주의를 전파했다. 그는 자유시장경제, 전통적 가족 가치, 기독교적 윤리 등을 옹호하면서 좌파와 진보 세력을 적대시했으며 소셜미디어에서 사회 질서 파괴적인 과격한 언사를 남발하여 계정 정지를 당하기도 했다. 언론에서 강한 비판을 받으면 그의 지지자들은 이를 곧바로 '박해'와 연결하고 그를 이른바 '문화적 순교자'로 부르면서 집단적 결속을 강화했다.그러나 이것은 위에서 살펴본 대로 전통적 의미의 순교와는 다른 말장난에 불과한 것이다. 커크는 극우주의적 이데올로기 때문에 비판을 받았고 공화당 집안의 청년에게 개인적인 견해 차로 총에 맞아 죽은 것이지 기독교 신앙을 지키기 위해 스스로 죽음을 택한 것이 아니다. 그가 겪은 죽음은 단순히 사회적 정치적 갈등의 결과이지 숭고한 믿음을 위한 자발적인 희생이 아닌 것이다.이런 점에서 그에게 '순교자' 칭호를 붙이는 것은 정치적 이데올로기의 지나친 과장일 뿐이다. 사실 정치적 이데올로기를 바탕으로 한 희생자 추모는 과거 나치 독일이나 소비에트연방과 같은 파시스트나 사회주의 국가에서 흔히 하던 짓이다. 정치적 담론에서 순교 개념을 오용하면 순교의 본질적 의미가 희석되는 것은 당연하다. 커크의 말과 글이 검열당한 일과 정치적 견해가 다른 우파 청년에게 살해당한 것을 순교로 부른다면 과거 기독교 신앙을 위해 자신의 뜻에 따라 죽음을 기꺼이 받아들인 진짜 순교자를 모독하는 일일 뿐 아니라 역사적 사실을 왜곡하는 일이다.여기에서 한 걸음 더 나아가 극우 세력의 집단적 피해자 의식을 과잉 강화하여 사회적 갈등을 조장하고 민주주의 사회의 가장 중요한 요소인 이성적인 대화를 가로막는 파렴치한 짓이 된다.20세기 초 미국에서 시작된 기독교 근본주의는 성경의 무오성과 전통적 신앙을 수호하기 위해 등장했다. 이런 기독교 이단이 등장한 이유는 간단하다. 그동안 정통이라고 주장해 온 기독교의 많은 이론이 근대의 합리주의와 과학 앞에서 속절없이 무너져 기독교가 더 이상 사회 중심의 자리에 서지 못하고 주변부로 밀려나는 치욕을 당했기 때문이다. 이렇게 기독교의 권위가 무너지자 살아남기 위해 과격한 근본주의에 매달리게 된 것이다. 이렇게 하면 과거 기독교의 영광을 재현할 것이라고 믿은 것이다.그런데 시간이 지나면서 기독교 근본주의는 단순한 신학 운동이 아니라 정치적 운동으로 변모했다. 특히 1970년대 이후 등장한 '도덕적 다수'(Moral Majority)와 같은 단체는 복음주의 신앙을 낙태 반대, 동성애 반대, 학교 기도 부활 등과 같은 정치적 의제와 결합했다. 이 과정에서 기독교 근본주의자들은 역설적으로 자신이 세속 사회에 의해 박해받는 소수라는 담론을 반복한 것이다.이러는 가운데 미국의 극우 복음주의자들은 자신의 정치적 실패나 법적 패배를 '순교적 경험'으로 해석하는 경향을 보이기 시작했다. 자기들이 시대에 뒤떨어진 더 나아가 예수의 근본적인 가르침과도 어긋나는 어리석은 주장을 하면서도, 예를 들어 동성결혼 합법화 판결 이후 동성혼 반대 운동을 전개하면서 이 시대가 신앙의 순교를 강요받는 시대라고 떠들어 댄 것이다. 찰리 커크도 이런 담론의 연장선에 있던 인물이다. 그는 살해당하기 전부터 이미 기독교 근본주의의 가치가 사회에서 배척당하는 상황을 '순교'의 한 형태라고 포장한 것이다.사실 이런 과격한 기독교 근본주의적 주장은 찰리 커크가 처음 한 것은 아니다. 이슬람 이민자와 다문화 사회에 대한 비판적 발언으로 유명한 프랑스의 극우 정치인 에릭 자무르는 언론과 법정에서 여러 차례 외국인, 정확히는 비기독교인 혐오 발언으로 기소되거나 비난받았다. 그러나 그를 지지하는 극우 세력은 자무르가 표현의 자유를 지키다가 박해를 받는 문화적 순교자라고 주장하였다. 1948년 국제연합이 발표한 <세계인권선언>의 내용을 이들은 전혀 받아들이지 않는 것이다. 이들에게는 그저 기독교만이 종교이고 기독교인만이 사람이다. 그리고 기독교 교리로 보아도 자무르는 결코 순교자가 아니다. 그가 당하는 일은 기독교 종교의 신앙 때문이 아니라 정치적·사회적 혐오 발언 때문이었을 뿐이다.자무르에 버금가는 인물로 헝가리의 빅토르 오르반 총리도 있다. 그는 보수를 가장한 근본주의 기독교 가치를 내세우며 서유럽의 자유주의가 헝가리의 전통적 가치와 신앙을 탄압하고 있다고 주장한다. 그러면서 헝가리 국민 전체가 일종의 '순교 공동체'라는 어처구니없는 주장까지 하는 것이다. 그러나 이는 순전히 자기의 정치적 야욕을 위해 가난한 나라인 헝가리의 국가주의적 피해자 담론을 교묘하게 기독교 순교자 담론으로 포장하기 위한 정치적 수사에 불과하다.다시 말하지만 순교자는 단순히 특정 이데올로기의 갈등으로 피해를 입은 자가 아니라 참다운 기독교 종교적 신앙과 진리를 위해 목숨을 바친 자다. 초대교회의 순교자들이 자발적인 죽음에 이르기까지 흘린 피와 눈물은 편파적인 정치적 이데올로기의 상징으로 폄하될 수 없는 고귀한 것이다. 찰리 커크, 에릭 자무르, 빅토르 오르반이 스스로 또는 패거리들에 의해 순교의 아이콘으로 이미지 포장하는 것은 기독교의 순교 개념의 본질적 의미를 훼손하는 일일 뿐이다.기독교와 관련된 논란이 있을 때 문제를 올바로 보는 방법은 기독교의 교주인 예수로 돌아가는 것뿐이다. 과연 요즘 극우 근본주의 기독교가 매달리는 주요 이슈인 낙태, 동성애, 이슬람, 난민, 이데올로기에 대해 예수는 뭐라고 할까? 그 답은 이미 다음과 같은 예수의 가르침에 나와 있다.도대체 미국에서 시작된 극우 근본주의 기독교의 추종자들은 이런 예수의 말을 뭐로 들은 것인가? 원수를 극도로 증오하여 낙태 시술 의사를 살해하고도 기독교의 이름으로 정의의 심판을 했다고 떠들고, 추종자들은 그를 칭찬하는 것이 이 극우 기독교 신자들이다. 자기들은 헌금과 부동산 투기로 눈에 불을 켜고, 목사가 여신도와 간통하고 목사가 가짜 박사학위로 잘난 척하는 데도 눈을 감으면서 말이다. 이런 자들이야말로 자기의 생각을 기독교로 그럴듯하게 포장하여 예수에게 욕을 먹이는 적그리스도 아닌가?21세기 세계 시민으로서 당연히 알아야 할 세계인권선언의 1~2조에는 다음과 같은 말이 나온다.이는 모두 예수를 교주로 하는 '진짜' 기독교 정신에서 나온 말이다. 그런데도 자칭 기독교인이라고 떠드는 기독교 근본주의자들은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교로 차별하고 증오하는 것도 모자라 같은 백인끼리도 낙태와 동성애에 관한 생각이 다르다고 원수로 여기고 살인까지 저지른다. 사실 기독교 역사를 보면 돈과 권력을 놓고 같은 기독교인끼리 수백 년 동안 살육을 저질렀다.그러니 지금 사회 분열과 갈등을 야기하는 극우 기독교 근본주의자들, 거기에 더해 온갖 추행과 추문은 물론 돈 숭배와 부동산 투기에 광란하는 한국의 일부 기독교의 만행이 새삼스러운 일은 아니다. 예수가 보면 분노하지 않을 수 없을 것이다. 유대교 성전에서 분노한 그 예수 말이다.오늘날 성전은 교회다. 그런데 그 교회 안에서 2천 년 전 예수가 분노한 그 짓을 그대로 하는 일부 기독교의 행태를 보고 예수는 또 한 번 분노할 것이다. 그것도 모르고 오늘도 일부 기독교인들은 극우 이데올로기로 살해당한 자를 놓고 순교자 운운한다. 도대체 왜 이 모양일까?