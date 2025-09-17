"모든 교과에 AI를..." 충남교육청 장학사가 말하는 디지털교육"

충남도교육청이 미래사회에 대응하기 위한 ‘충남미래교육2030'을 추진 중입니다. 충남미래교육2030'은 미래를 살아갈 힘을 키우는 인간·기술·자연이 공존하는 미래형 교육입니다. <오마이뉴스>가 충남도교육청과 공동으로 새로운 교육, 새로운 학교에 대한 고민을 10회에 걸쳐 연재합니다.

[이전 기사] 영국에서도 주목한 '충남형 AI 교육', 무엇이 다르길래?

AD

큰사진보기 ▲충남 천안AI꿈키움터에서 AI 체험활동을 하고 있는 학생들 ⓒ 충남도교육청 관련사진보기

- 충남교육청에서 AI 전담 장학사로 일하게 된 배경은?

- 원래 전공이 디지털 교육이나 정보기술 분야인가?

- '충남형 인공지능 교육'이란?

- 융합교육의 사례를 들자면?

- 디지털 활용 능력에 대한 단계별 학습 내용은?

큰사진보기 ▲충남도교육청 미래교육 통합츨랫폼 아주온 ⓒ 심규상 관련사진보기

- 디지털 교과서 도입과 관련해 학생 발달 저해, 스마트 기기 과의존으로 인한 문해력 저하 및 디지털 격차 심화 가능성을 우려하는 목소리가 있다. 이러한 부작용에 대한 의견은?

- 디지털 교육 관련해서 교육 당국에 바람이 있다면?

충남교육청(교육감 김지철)이 미래 교육의 핵심 동력인 인공지능(AI) 교육을 선도적으로 추진하며 전국 시도교육청 중 독보적인 존재감을 드러내고 있다. 충남교육청은 2020년 '충남 인공지능 교육 5개년 계획'을 수립하는 등 공격적인 행보를 보여왔다.이 같은 혁신적인 움직임의 중심에는 2020년 전국 최초로 '인공지능 전담 전문직'으로 채용된 최종원 충남교육청 미래인재과 장학사가 있다. 최 장학사는 AI 교육 정책을 기획하고 실행하는 핵심적인 역할을 수행해왔다.그는 "초등 교육을 전공했지만 어린 시절부터 컴퓨터에 관심이 많았고, 교사 시절부터 정보 기술을 교육에 접목해왔던 경험이 큰 자산이 되었다"라며 "1999년 교사 시절에는 컴퓨터실에서 AI를 활용한 공개 수업을 진행하기도 했다"고 말했다.전국 최초의 혁신적인 AI 교육 시스템으로 평가받는 '마주온 플랫폼'과 '손글씨 기반 서논술형 평가 환류 시스템'도 최 장학사의 손을 거쳐 탄생했다. '마주온 플랫폼'은 학생의 학습 맥락까지 분석하는 고도화된 교육 데이터 분석 시스템이며, '손글씨 기반 서,논술형 평가 환류 시스템'은 학생들의 손글씨 서술형 평가를 AI가 채점하고 즉각적인 피드백을 제공한다.디지털 교과서 등의 부작용에 대한 우려에 대서는 "단순히 기기 사용을 제한하기보다는, 기기를 통해 자신의 문제 해결에 도움이 되는 도구로 인식하도록 돕는 것이 필요하다"라며 "AI 강국으로 나아가기 위해서는 작은 역기능 때문에 큰 흐름을 해쳐서는 안 된다"고 조언했다.최 장학사는 '충남형 인공지능(AI) 교육'에 대해 "모든 교사, 모든 학생이 모든 교과과정과 연계헤 교과서 기반의 융합 수업을 하는 것"이라고 정의하기도 했다.지난 15일, 충남도교육청에서 최 장학사를 만나 충남 AI 교육의 지향점을 자세히 들어보았다."2020년에 전국 최초로 '인공지능 전담 전문직'으로 채용되어 지금까지 5년 5개월째 일하고 있다. 이는 인공지능 교육 활성화에 대한 김지철 교육감님의 강력한 의지가 반영된 결과라고 생각한다.2020년 9월부터 '충남 인공지능 교육 5개년 계획'을 수립하며 AI 교육을 추진해왔다. 시작은 '충남 미래 교육 2030'의 핵심 목표인 '개인 맞춤 학습 지원'에 대한 고민에서 출발했다. '어떻게 하면 학생 개개인의 흥미와 수준에 맞는 학습 환경을 제공할 수 있을까'를 고민했고, 그 답으로 AI와 디지털 기술을 활용한 교육 시스템을 구축하게 됐다.""전혀 아니다. 초등 교육을 전공했다. 하지만 관심이 많아 15살 때부터 정보 기술 분야를 개인적으로 공부했다. 아이들에게 C언어를 가르치고 직접 프로그램과 앱을 개발하는 것을 취미로 삼아왔다. 이러한 경험들을 교사 시절부터 교육과 연계하여 수업에 활용해왔다. 대학 때는 직접 전자교과서를 만들어 수업했고, 1999년 처음교사로 부임해 컴퓨터실에서 AI를 활용해 '부채꼴의 넓이'를 가르치는 첫 공개 수업을 진행하기도 했다. 이러한 경험들이 지금의 AI 교육 정책을 기획하고 실행하는 데 큰 도움이 됐다.""'충남형 인공지능(AI) 교육'은 '모든 교사, 모든 학생이 모든 교과과정과 연계해 교과서 기반의 융합 수업을 하는 것'이다. 즉, 특별한 시간이나 특별한 사람이 아닌, 일반 모든 교사들이 할 수 있는 보편적 교육을 지향한다. 국어, 수학, 미술, 음악 수업을 하면서 자연스럽게 디지털 원리를 배우고 인공지능 기술을 활용할 수 있도록 하는 거다. 학생들이 스스로 배우고 주체로 성장할 수 있도록 돕는 것을 핵심 가치로 두고 있다.""충남교육청은 음악, 미술 등 모든 교과에 디지털 소양을 통합하여 가르치도록 교육과정을 재구성하고 평가 방법까지 제시했다. 예를 들어, 초등학교 3학년 미술 시간에 흑백 사진을 컬러로 변환하는 AI 원리를 학습하거나, 숫자 0과 1을 활용한 그림 그리기 활동을 통해 이진법과 알고리즘 원리를 자연스럽게 배우도록 하고 있다. '인공지능 수업'이라는 별도 과목이나 시간 없이 학생들이 AI 사고를 키우도록 돕는 방식이다.""2021년에 초·중·고 12년간의 'AI 융합 교육과정'을 체계화했다. 이는 국가에서 모든 교과에 디지털 소양 교육을 의무화한 2022 개정 교육과정보다 앞서 준비한 것이다. 초등학교에서는 데이터의 중요성(개념)을 아는 수준에 초점을 맞춘다. 중학교에서는 데이터 수집 및 분석, 고등학교에서는 시각화로 연계되는 총 12년 교육 과정을 체계화했다. 이는 모든 학생이 기본적인 AI 소양을 갖추도록 하는 것을 목표로 하고 있다.""스마트 기기 과의존이나 디지털 격차 같은 우려에 대해서는 막는 것보다는 교육을 통해 올바른 인식을 심어주는 것이 중요하다고 생각한다. 단순히 기기 사용을 제한하기보다는, 기기를 통해 자신의 문제 해결에 도움이 되는 도구로 인식하도록 돕는 것이다. AI 강국으로 나아가기 위해서는 작은 역기능 때문에 큰 흐름을 해쳐서는 안 된다.과거 우리가 조선 시대에 10만 양병설을 무시했다가 임진왜란을 겪고, 2000년대에 10만 해커 (디지털 전문가) 양성 주장을 외면하여 지금 중국 등 다른 나라에 뒤처진 것처럼, 디지털 흐름을 외면해서는 안 된다. 음지에서 몰래 사용하는 것보다 양지에서 바르게 사용할 수 있도록 교육해야 한다. 충남교육청은 부작용 우려를 줄이기 위해 디지털 소양 교육을 체계적으로 추진하고 있다.""정부에서 AI 3대 강국을 위해 AI교육을 활성화하겠다고 한 건 매우 의미있다고 생각한다. 바람은 흔들리지 않았으면 좋겠다. 학생 때부터 기본적인 디지털 소양을 갖고 있는 사람으로 키워진다면 분명히 AI에서 강국이 될 수 있다. 지금은 중국에 완전히 밀려 있지 않나."