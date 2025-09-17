권성동 구속에 강릉 시민단체 "당연한 결과, 감옥에서 반성하길"

AD

국민의힘 권성동 의원이 구속되자 지역구인 강원 강릉의 시민단체와 정치권은 일제히 "당연한 결과"라는 입장을 냈다.강릉지역 시민단체인 강릉시민행동은 17일 '친구 윤석열과 함께 서울구치소에 정식 수감'이라는 제목의 성명서를 통해 "구속은 명백한 현행법 위반에 의한 스스로 자초한 결과인데 정치탄압 운운하는 모습은 참으로 비루하고 안쓰럽다"고 비판했다.단체는 "특검은 무엇보다도 '정치권력과 종교단체가 결탁해 대한민국의 국정을 농단하고, 선거를 개입해 사법 질서를 교란한 사건의 모든 발단은 국회의원으로서 청렴 의무를 위배한 피의자의 불법 정치자금 수수"라며 "피의자는 국회의원의 지위를 남용해 자신에게 정치자금을 공여한 통일교의 이익 실현에 전념한 바, 이는 헌법 정신을 위배하는 범행으로 그 죄질이 불량'하다는 점이 구속영장에 명시됐다"고 전했다.이어 "그러나 권 의원은 구속이 확정된 직후에도 '수사가 아니라 소설을 쓰고 있다'고 반발하며 여전히 정치탄압이라고 주장하고 있다"면서 "권 의원은 아직도 크게 착각하고 있다. 구속은 명백한 현행법 위반에 의한 스스로 자초한 결과인데 정치탄압 운운하는 모습은 참으로 비루하고 안쓰럽다"고 꼬집었다. 그러면서 "반성하는 시간을 오래오래 갖길 바란다"고 덧붙였다.같은 날 더불어민주당 강릉시지역위원회도 '권성동 구속, 강릉시민 앞에 사죄하고 의원직을 즉각 사퇴하라'는 제목의 논평을 통해 "강릉은 지금 극심한 가뭄으로 시민들이 일상에서 큰 고통을 겪고 있다. 그러나 지역을 대표해야 할 권성동은 시민의 어려움에는 무책임했다. 오히려 개인의 비리와 불법으로 강릉의 명예를 실추시켰다"면서 "권성동은 강릉 시민 앞에 사죄하고, 즉각 국회의원직에서 사퇴해야 한다"고 요구했다.앞서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 1억 원의 불법정치자금을 수수한 혐의로 지난 8월 28일 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장을 청구했다. 16일 진행된 구속영장 실질심사에서 특검은 통일교 관계자 휴대전화 속에 있던 '1억 원' 관봉권 사진을 제시했는데 이 증거가 결정적이었던 것으로 알려졌다.