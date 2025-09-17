"김형석 퇴진 없이 농성 안 풀어"... 독립기념관 농성사태 장기화 조짐

큰사진보기 ▲이해석씨가 독립기념관 관장실 앞을 지키고 있다. ⓒ 이재환 - 김동우 작가 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲광복군 창설 기념일인 9월 17일 천안 독립기념관. 독립지사 후손들의 김형석 관장 퇴진 농성도 29일차로 접어 들었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

- 오늘(17일)로 농성 29일째이다. 어떻게 지내고 있나.

- 며칠 전 김구 선생의 후손인 김용만을 비롯해 천안 지역구 국회들이 함께 다녀간 것으로 안다. 어떤 이야기가 오갔나.

- 농성이 자칫 장기화 될 조짐이 보이는데, 막막하진 않나.

-일부 언론 보도에 따르면 김형석 관장 측에서 독립기념관 무단 점거와 업무 방해 등으로 성농 자들에 대해 법적 대응을 검토를 하고 있다고 한다. 이에 대한 입장이 궁금하다.

- 이 사태를 바라보고 있는 국민들에게 전할 말이 혹시 있나.

김형석 독립기념관장의 퇴진을 촉구하며 독립지사 후손들이 독립기념관에서 농성을 시작한 지 29일째로 접어 들었다. 지난 8월 20일부터 농성에 돌입한 독립지사 후손들은 김형석 관장에게 광복군 창설기념일인 9월 17일까지 퇴진할 것을 요구했다. 하지만 김형석 관장은 퇴진할 의사가 없음을 밝힌 바 있다.독립기념관 농성사태가 지속되고 있는 가운데 민주당 이정문(충남천안병)·이재관(충남천안을)·김용만(경기하남을) 의원은 16일 오전 천안 독립기념관을 찾아 농성 중인 독립지사 후손들에게 농성을 풀 것을 권유했다. 하지만 후손들은 '김형석 퇴진 없이 농성을 풀 순 없다'며 강경한 입장을 보이고 있다. 독립기념관 농성 사태가 장기화 될 조짐을 보이고 있는 것이다.김형석 관장의 반격도 시작됐다. 일부 언론에 따르면 김 관장은 농성자들에 대한 '법적 대응'을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 하지만 농성 중인 독립지사 후손들은 "이미 예상한 일"이라며 "물러설 생각이 없다"는 입장을 밝혔다. 1919년 충남 홍성군 금마면에서 4.1만세 운동을 주도한 이재만 독립지사 후손인 이해석씨는 독립기념관 농성장을 29일째 지키고 있다. 아래는 이해석씨와 나눈 대화를 정리한 내용이다."잘 지내고 있다. 될 수 있으면 즐겁게 생각하려고 하고 있다. 즐거워야 이 싸움도 이길 수 있다고 생각한다. 규칙적으로 운동도 하고 있다. 4권의 책을 가지고 왔는데 아직도 다 못 읽었다.""이제 날씨도 추워지고 농성을 푸는 것이 어떻겠냐는 권유를 받았다. 농성을 풀고 건강을 챙겨야 한다며 걱정했다. 하지만 김형석이 여전히 그 자리에 있다. 지금 당장 농성을 풀 수는 없다. 달라진 것은 없다.""아직 에너지가 남아 있다. 충분히 버틸 수 있다. 그럭저럭 지낼만하다.""농성을 시작할 때부터 충분히 예상했던 일이다. 새삼스러운 것도 아니다. 김형석 관장의 입장에서는 충분히 할 수 있는 일이라고 본다. 김형석 관장이 그렇게 하고 싶다면 그렇게 하면 된다. 우리 또한 우리가 원하는 대로 해야 할 일을 할 것이다.""아침 운동을 할 때마다 천안 시민들을 적게는 10명에서 많게는 50~60명 정도 만난다. 그분들을 뵈면 함께 셀프 카메라도 찍고, 응원도 해 주시곤 한다. 많은 국민들이 응원해 주시고 있다. 고맙고 감사한 마음이다. 곧 좋은 결과가 있을 것이라는 생각이 든다."