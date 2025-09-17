"감사원, '함양사계 포유사업' 철저히 조사해야"

큰사진보기 ▲함양군농민회, 함양난개발대책위원회, 함양시민연대는 17일 오전 함양군청 정문 앞에서 기자회견을 열어 “행정절차를 무시한 함양군, ‘사계포유’ 사업을 전면 백지화하라"고 했다. ⓒ 최상두 관련사진보기

감사원이 '함양 사계 포유(4U) 조성사업' 추진과 관련해 감사를 진행하고 있는 가운데 주민들은 철저한 감사와 함께 사업 백지화를 요구했다.함양군농민회, 함양난개발대책위원회, 함양시민연대는 17일 오전 함양군청 정문 앞에서 기자회견을 열어 "행정절차를 무시한 함양군, '사계포유' 사업을 전면 백지화하라. 감사원은 철저한 감사로 부정과 부패의 온상을 발본색원하라"라고 촉구했다.국립공원을지키는시민의모임, 지리산사람들이 지난 4월 감사원에 공익감사를 요청했고, 감사원은 지난 8일부터 오는 19일까지 함양군에 대한 현장 감사를 벌이고 있다.시민단체는 "경남도 지방소멸대응기금 지원 투자사업 공모에 선정된 '함양사계포유 조성사업'은 사업비가 213억원으로 투자심사 대상"이라며 "그런데도 함양군은 투자심사 절차를 거치지 않은 채 사업 부지를 매입하는 등 관계 법령을 위반했다"며 감사청구했던 것이다.감사원은 "업무 처리의 위법‧부당성이 확인되어 감사실시를 결정한 것이 아니고, 감사를 통해 청구사항을 확인‧검토할 필요가 있어 감사 실시를 결정한 것"이라고 밝혔다.사계포유 사업은 경남도 대응기금 213억 원에다 군비와 민자를 합쳐 약 1186억 원으로, 2027년까지 함양군 병곡면 광평리 일대 99만㎡ 부지에 지방정원, 복합야영장, 스마트팜, 렌탈하우스 등을 조성하는 것이다.함양군농민회, 함양난개발대책위원회, 함양시민연대는 "'사계포유' 사업은 지역소멸 대응이라는 명분을 내세우고 있으나, 실제로는 지역 주민의 생활권을 침해하고 갈등을 조장하며, 주민 의견 수렴 없는 일방적 추진으로 끊임없는 민원을 유발해왔다"라고 지적했다.이어 "실제로 1년 반에 걸친 시민사회의 강력한 반대와 지역 주민들의 저항 속에서, 2025년 현재 골프장과 에코빌리지 등 규모가 큰 사업은 백지화되었으며, 지방정원 조성 역시 부지가 상림공원 인근으로 변경되는 등 사업의 핵심 내용이 대폭 축소되면서 사실상 사업의 방향성을 잃었다"라며 "그럼에도 불구하고, 함양군은 지역주민에게 실질적 혜택이 돌아가지 않는 대규모 토목공사와 건설만을 고집하며 예산을 낭비하려 한다"라고 덧붙였다.함양군에 대해, 이들은 "사계포유사업은 주민과의 신뢰를 파괴하고, 행정의 본질을 훼손한 실패한 계획"이라며 "지역 발전을 위한다는 명분으로 지역주민의 의사와 법적 절차를 무시한 이 사업은 지금이라도 전면 백지화하고, 책임자를 엄중히 문책하여 다시는 이러한 일이 반복되지 않도록 하는 것이 군민의 신뢰를 회복하는 유일한 방법이다"라고 밝혔다.감사원에 대해 이들은 "법과 절차를 무시한 채 추진된 '사계포유' 사업에 대해 전면 백지화를 권고하라", "토지 매입 과정에서의 이해충돌 및 과다보상 여부를 철저히 조사하고, 위법 사실이 드러날 경우 엄중한 처벌과 사법적 조치를 촉구하라"라고 요구했다.함양군에 대해 이들은 "지역사회에 불신과 갈등을 유발한 행정 행위에 대해 대광마을 주민들에게 공식 사과하라", "사업 추진 과정에 관련된 공무원 및 결정권자에 대한 책임을 명확히 하고, 엄중한 문책과 처벌을 실시하라", "향후 대규모 개발사업 추진 시, 법적 절차를 준수하고, 주민 의견 수렴을 제도적으로 보장하라"라고 촉구했다.