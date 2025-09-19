출퇴근 시간에 잠깐... 다시 사는 연습을 시작했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲만일 내가 인생을 다시 산다면 ⓒ 김혜남 관련사진보기

"즐기려고 마음먹은 사람의 눈에는 새롭고, 신기하고, 감탄할 만한 일들이 수없이 발견된다."

책 <만일 내가 인생을 다시 산다면>(2022년 11월 출간, 30만부 기념 에디션)을 통해 나는 마흔의 나를 마주했다. 후회와 가능성 사이, 회사생활 18년의 기억들이 책 속 문장들과 겹쳐졌다. "다시 살 수 있다면?"이라는 질문은 결국 "지금 어떻게 살 것인가"라는 요청이었다.이 책은 바로 그 질문에서 출발한다. 저자는 말한다. "인생이 재미없다고 생각하는 사람은 자신감이 없기 때문이다." 머리를 때리는 한 방이었다. 마치 부서이동 끝에 영업부서로 발령난 내 현실을 직시하게 만드는 문장같았다.책 속 수많은 '선택의 순간'은 지금 내 삶과 겹쳐졌다. 젊은 날 놓쳤던 도전, 망설였던 결단, 미뤄두었던 용기, 그 모든 것들이 마흔이라는 나이 앞에서 새로운 의미를 갖는다. 이제는 내가 스스로의 삶을 설계하고, 매일 조금씩 바꾸어갈 수 있는 순간임을 알게 되었다.18년간 회사에서 살아남으며 겪은 수많은 성과와 실패, 끝없는 회의, 사람들과의 미묘한 줄다리기 속에서 나는 종종 스스로를 잃었다. 그러나 책 속 문장 하나가 내마음을 흔들었다.그제서야 깨달았다. 부서 이동과 업무의 무게에 지쳐 있던 나를 붙든 것은, 결국 마음가짐이었다. 삶을 바꾸는 힘은 바로 자신감에서 비롯된다. 영업 현장에서, 고객과의 대화 속에서 작은 성과 하나에도 감탄하고 즐길 줄 아는 마음을 가지는 순간, 평범했던 일상이 놀랍도록 신선하게 변했다.내가 나 자신을 믿고, 스스로 선택할 때 인생은 비로소 흥미롭고 가치 있어진다.책을 읽은 뒤 나는 하루 루틴에 작은 실험을 더하기로 했다. 출근길 음악 대신 짧은 영어 팟캐스트를 듣거나, 퇴근 후 30분은 글을 쓰는 시간으로 정해봤다. 거창한 변화는 아니지만, '다시 사는 연습'을 시작하는 나만의 방식이었다.마흔, 결코 늦지 않았다. 지금부터라도 늦지 않았다. 나 자신에게 솔직해지고, 진짜 하고 싶은 것을 찾으며, 매일 조금씩 다시 살 수 있다. 인생을 다시 시작한다는 것은 과거를 부정하는 것이 아니라, 지금의 나와 미래의 나를 연결하는 다리를 놓는 일이다.