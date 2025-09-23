"이렇게 다니는 게 낙이에요" 치매 걸려도 집 안 떠날 수 있는 마을

<월간 옥이네> 9월호는 '치매 생태계'를 특집으로 엮었습니다. 치매안심센터와 치매안심마을, 세 차례의 세미나 현장, 그리고 가족과 요양보호사의 목소리를 담습니다.

큰사진보기 ▲충북 옥천 이원주민쉼터 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲내일로 카페 박수민 이사와 진주희 감사. 진주희 감사는 바리스타 자격증을 취득하고, 종종 카페 운영을 돕고 있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲내일로 카페를 이용하는 주민들 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천 이원면사무소 인근에 위치한 이원슈퍼는 옥천치매안심센터에서 '치매안심등불' 기관으로 지정한 곳이다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천 이원면 신흥1리 마을회관 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간 옥이네 통권 99호 (2025년 9월호)

글·사진 한수진