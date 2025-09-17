김진애 "윤석열 정권 건축은 과시용, '김건희 놀이터'였다"

큰사진보기 ▲김진애 신임 국가건축정책위원회 위원장은 17일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 국가건축정책위의 발전 방향에 대해 밝혔다. ⓒ 오 관련사진보기

AD

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:00~10:40)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 김진애 / 국가건축정책위원회 위원장◎ 박정호 > 자, 이 목소리. 그리운 목소리가 들리고 있습니다. 그리운 목소리. 아 참 더 멋져지셨네요. 더 멋져지셨어요.◎ 김진애 > 아 오늘 취임식을 하기 때문에.◎ 박정호 > 취임식 앞두고 오마이TV 오셨네요. 너무 반갑습니다.◎ 김진애 > 그저께는 임명식 했고요 오늘 취임식을 하기 때문에 화장에 힘을 주고 왔는데.◎ 박정호 > 멋지십니다.◎ 김진애 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 국가건축정책위원장 김진애 위원장님 모셨습니다. 박수로 맞아주십시오.◎ 김진애 > 네. 안녕하세요. 김진애입니다.◎ 박정호 > 금의환향 느낌.◎ 김진애 > 무슨 금의환향이야. 하 촌스럽게. 하하하.◎ 박정호 > 너무 반갑고. 아 오랜만에 뵈니까 시청자분들께 인사 한 말씀 좀 해주세요.◎ 김진애 > 네. 안녕하세요. 김진애입니다. 네. 여러분들 한 석 달, 그러니까 한 100일 동안 거의 못 보는 사이에 마음이 너무 편해서 그동안 저는 잘 먹고 잘 자고 이렇게 살도 쪘고요. 그러고 나서 책도 두 권을 완성을 드디어 했고요. 그중의 한 권을 있다가 소개해드릴 거고요. 그리고 그동안 또 위원장이 됐습니다.◎ 박정호 > 크. 위원장.◎ 김진애 > 지난 월요일날 월요일날 임명장을 받았습니다.◎ 박정호 > 저도 화면으로 봤는데. 이재명 대통령한테 임명장 받으면서 뭐라고 뭐라고 말씀을 하시던데.◎ 김진애 > 아 그냥 그거는 의례적으로 부탁합니다.◎ 박정호 > 의례적으로. 예. 축하합니다. 뭐 이런 건가요?◎ 김진애 > 아 앞으로 잘 부탁합니다. 열심히 하겠습니다. 뭐 이런 저기 하는 거고요.◎ 박정호 > 아. 표정이 정말 다 밝게.◎ 김진애 > 나중에, 나중에 환담 시간이 있거든요. 환담 시간에는 이것저것 얘기를 하죠.◎ 박정호 > 네. 국가건축정책위원장.◎ 김진애 > 근데 저는 놀랐던 게, 저는 많이 얘기는 하고 다녔는데 노무현 대통령께서 이 건축기본법과 이 위원회를 만든 걸 아시더라고요. 아마 이제 보고를 했던 모양이에요. 그니까 이게 어떻게 된 거냐 하면 노무현 참여정부 시절에 제가 그때 대통령 위원회를 따로 하나 만들어 놓은 게 있어요. 선진화위원회인데 그거는 이름도 길어. 건설기술건축문화선진화위원회. 그래서 그냥 우리는 선진회위원장 그랬는데. 그때 그걸 만들어. 그니까 그게 건축 분야에서는 최초로 만들어진 대통령 자문 위원회에요. 그니까 노무현 대통령이 그렇게 아주 진취적인 분이었죠. 개척을 하셨는데. 그래서 그때 뭐 여러 가지 일을 했지만 그중에 건축기본법을 만들었고요. 그다음에 국책 연구기관도 만들었습니다. 이거는 노무현 대통령의 생각과 정말 아주 열렬한 지원이 없었으면 불가능했습니다. 왜냐면 이 건축기본법을 솔직히는 국토부도 별로 안 좋아했었으니까. 왜냐면 이제 우리나라의 국토부의 전통이 건축이나 건축 문화나 이런 것보다는 주로 토목 쪽. 건설 쪽. 개발 쪽. 이쪽에 가 있기 때문에 건축 분야 쪽이 굉장히 작거든요. 그래서 대통령이 그렇게 관심 가지는 게 굉장히 놀라운 일인데 대통령께서 이거는 좀 띄워달라 그래가지고 됐는데 그거를 아시더라고요. 그러니까 노무현 대통령이 개척적으로 진취적으로 건축기본법과 이 위원회를 만드셨으니까 이제 15년 만에 새로운 시대에 새로운 과제를 가지고 이번에 위원회가 역할을 좀 해야죠. 이재명 시대입니다. 대통령 시대.◎ 박정호 > 이재명 시대. 네.◎ 김진애 > 아니 근데 그게 좀 기대가 되는 게 뭐냐 하면 거의 20년 전에 그때는 여러분들 아시다시피 행정중심복합도시, 그다음에는 혁신도시, 또 뭐 자유기업도시. 여러 가지가 정말 균형 개발과 지역 발전을 위해서 굉장히 많은 프로젝트를 했어요. 그러니까 그때 건축에도 관심을 가지셨던 거거든요. 근데 지금도 마찬가지입니다. 지금이 지방시대위원회, 이번에 김경수 위원장이 맡으신 거. 그게 이제 균형발전위원회 플러스 지방분권위원회를 합쳐놓은 건데. 이제 '오극삼특'이라는 걸 가지고 하는데 거기에는 굉장히, 왜냐하면 이게 시대가 옛날에는 무슨 산업단지 만들고 뭐 아파트 개발하고 이러는 거였는데 지금은 달라요. 지금은 무슨 시대입니까. 무슨 시대입니까?◎ 박정호 > 지금요? 이재명 시대? 건축 시대?◎ 김진애 > 케이팝 데몬 헌터스의 시대.◎ 박정호 > 아. 아유 참.◎ 김진애 > 하하하.◎ 박정호 > 보셨어요?◎ 김진애 > 당연하죠. 제가 솔직히 이게 2월 20일경에 나왔거든. 취임하고 얼마 안 돼서 나왔는데 이때, 그때 보고 너무 기분이 좋아서 그 덕분에 제가 정말 책도 열심히 썼습니다. 모든 노래 다 외우고 맨날 흥얼거리고.◎ 박정호 > 아 그래요? 있다가 한 번 들어보도록 하고요. 시간이 남으면 들어보도록 하고요.◎ 김진애 > 업, 업, 업. 이거만 알면 됩니다. 하하하.◎ 박정호 > 아유 너무 좋습니다. 헌트릭스가 온 줄 알았어요, 저는.◎ 김진애 > 근데 제가 더 재밌어하는 거는 사자보이즈의 그거야.◎ 박정호 > 소다팝?◎ 김진애 > 아 아니요. 저는 그렇게 가벼운 노래는 별로고. 그 있잖아. 유어아이돌. 그 아이돌에서. I'll be the one. I'll be the only one who will love your sins. 이 부분 여러분도 알아들으시죠. 그 대목이 너무 좋은 거예요. 너의 죄까지도 사랑할 수 있는 유일한 사람이다. 김진애입니다. 하하하. 여러분들 유혹하겠습니다.◎ 박정호 > 우리의 아이돌 사자보이즈. 자 이게 저희가 임명식 현장을 보고 있고.◎ 김진애 > 아 근데 이제 정말 케이팝 데몬 헌터스가 저는 굉장히 중요한 우리한테 자극을 준 것 같아요.◎ 박정호 > 그러게요. 뭔가 세상이 바뀌고 세대가 바뀌는 시대가 바뀌는 느낌이 들고.◎ 김진애 > 그건 확실히 그래요. 이게 이제 확실하게 글로벌 시대라는 거. 그니까 우리가 항상 좀 약간 콤플렉스가 있잖아요. 우리 것이 맨날 최고다 뭐 이런 식의. 그리고 글로벌하게. 우리가 이제 세계화 얘기한 게 벌써 30년 됐는데 그래도 맨날 콤플렉스가 좀 있었는데 완전히 이번에 그걸 깨버리고. 그다음에 이제 이거는 건축계에도 제가 굉장히 많이. 제가 이번에 오늘 취임식 하면서도 그 얘기를 하고 대통령께도 그 얘기를 드렸는데. 왜냐면 보세요. 케이팝 데몬 헌터스에 요새 서울의 여러 가지 이미지가 나오잖아요. 거기에 건축가가 만든 건 하나도 없어.◎ 박정호 > 어? 그래요?◎ 김진애 > 그러니까 이름난 건축가가 근사하게 만든 게 아니라 서울의 가지고 있는 이미지와 우리가 보통 생각할 수 있는 이런 동네와 거리. 명동 거리, 북촌, 낙산, 그다음에 남산타워. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 우리 마음에 얼마나 이미지로 작용하는가. 이거를 받아들여야 된다. 그래서 저는 굉장히 그게 너무 좋다. 왜냐면 그게 평소에 저의 철학이거든. 왜냐면 저는 건축가가 너무 폼 재고 뭐 만들고 이러는 걸 별로 안 좋아해요. 그래서 이게, 그니까 대중의 시선으로 어디에 마음의, 정말 마음의 선이라는 게 있는데. 건축도 사실은, 건축과 우리 도시 공간이라는 게 마음의 선을 건드리는 작업이거든요. 행복감을 느끼게 해주는 건데. 저는 이번에 이게 중요한 게 매기 강이라고 하는 감독님이 오랫동안 떨어져 계셨잖아요. 가끔 왔지만. 그러니까 이제 그 마음의 정서의 끈이 아주 원초적이고 본능적으로 건드리는 걸 제대로 대중적인 감각에 의해서 잡아내신 것 같아요. 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 아니 우리가 그동안 우리가 만든 거 막 나온 거 많아요. 뭐 여의도에 무슨 뭐 63타워 나왔고 무슨 뭐 이상한 모양의 건물들 나왔고. 다 그 어벤져스에서도 나오고 서울 풍경이 많이 나왔는데 하나도. 그건 뭐냐면 외국에도 있는 광경이야. 그렇잖아요. 외국에서도 많이 맞는 광경. 그런데 그게 아니라 우리의 이 자연과 저기가 어우러진 거. 우리의 전통과 우리의 일상이 어우러진 거. 저는 그 명동에 그 왜 명동예술극장 겨우 살아남은 앞에 이렇게 무늬들 막 나오고 그러잖아요. 그게 굉장히 정말 오래된 사람들한테도 정서를 건드리는 공간이거든요. 그런가 하면 목욕탕 공간. 우리는 아무렇지도 않게 생각하는 그 셔터 내린 장면 같은 거를. 그 셔터 내린 장면은 어디서 나왔는지 알아요. 그게 외국 사람이, 굉장히 유명한 모델이 서울에 숙식을 하면서 찍었던 거예요. 밤에 여자가 마음대로 다닐 수 있는 이 거리. 거기에 셔터가 쫙 내려져 있는 장면을 찍은 게 있는데 거기서 힌트를 얻으신 것 같아요.◎ 박정호 > 그래요. 그니까 이 케데헌 열풍 이걸 통해서 새로운 시대가 열렸고 국가건축정책위원회를 통해서 어떻게 보면 또 이걸 꽃피울 수 있는 그런 시대가 왔다.◎ 김진애 > 그래서 이제 이거에요. 그러니까 대중의 눈높이에서, 그다음에는, 그러니까 대중이 일단 관심을 많이 가지셔야 이게 돼요. 문화라고 하는 거는.◎ 박정호 > 근데 저는 이제 이 위원회가 있는 줄도 잘 몰랐어요.◎ 김진애 > 그렇잖아요. 지난 15년 동안, 만든 게 이명박 정부 때 만들었는데 이렇습니다. 이명박 정부 때는 4대강 사업한다고 난리를 쳤어요. 여기도 거기에다 이용하고. 그다음에 또 윤석열 시대에는 뭐 했는 줄 아세요? 제가 가서, 그저께부터 가서 준비하니까 이게 무슨 뭐 김건희 위원회 같아. 무슨 이름이, 아니 왜냐하면, 무슨 뭐 했는 줄 아세요? 용산공원 국가상징화. 거기에다가 만든 게 어린이 정원. 그거 김건희가 자기네들 부부가 둘이 나와서 맨날 얘기하던 거 아니에요. 거기에다가 뭐 이름이 K-건축 이래가지고 나와서 제가 아니 K-건축이 뭐예요? 그러고 막 물어봤어요. K-건축. 김건희 건축인가. 그래서 난 정말. 아 정말. 아 나.◎ 박정호 > 그럼 뭐 한 게 없네. 한 게 없네. 3년 동안.◎ 김진애 > 아니 그니까 지난 3년 동안 거의. 그러다가 그게 잘 안 되니까, 안 되니까 그냥 내버려 둔 식이에요. 그래서 뭐 거의 역할을 못 했고. 다만 문재인 정권 시대에는 여러 가지 일들을 했습니다. 전국에 여러분들 모르시지만 총괄 건축가나 이렇게 해가지고 건축가들이 조정하고 하는 역할들. 또 지역건축안전센터. 왜 소방 문제가 굉장히 심각했잖아요. 그런 거 만든 거. 뭐 이런 것들도 많이 한 거는 분명히 있긴 있습니다. 근데 이게 이제 대중의 눈높이로 내려오는 데는 거의 못 한 거죠.◎ 박정호 > 그러니까요. 잘 몰랐던 부분.◎ 김진애 > 그래서 이번에는 그 일을 좀 열심히 해보려고 해요. 쉽지 않아요, 근데. 도와주세요. 저도 가끔 홍보하러 나올 거예요. 홍보하러.◎ 박정호 > 아유 나오셔야 되고. 여기 그러면 위원회가 어디 있어요? 위원회가.◎ 김진애 > 위원회는 광화문에 있어요. 광화문에 광화문 광장 바로 앞에 있어서 여러분들 가끔 점심시간에 저 보고 싶으면 그 광화문 광장에, 광화문 네거리에 가서 제가 샌드위치 먹고 있겠습니다. 하하하. 왜냐하면 모든 거는 사실 현장에서부터 출발해야지 이렇게 무슨 공간에서 이렇게 폼 잡고 하고 그런 게 아니니까.◎ 박정호 > 맞아요. 오히려 더 많이 열심히 돌아다니면서 현장에서 의견도 듣고.◎ 김진애 > 네. 그래서 현장에서. 그리고 뭐 목소리도 좀 듣고. 목소리를. 국민들의 목소리. 어떤 걸 원하시냐, 어떤 걸 불만으로 여기냐. 특히 이번에 지방시대위원회와 맞물려서 지방의, 사실 서울은 꽤 많은 게 또 됐어요. 그런데 지방은 아직 안 알려진 것조차 많거든요. 지방의 자산이. 그래서 건축문화자산 같은 것도 이제 많이 등록시켜야 되고. 뭐 이런 게 있습니다.◎ 박정호 > 네. 할 일이 많으실 것 같은데.◎ 김진애 > 할 일이 너무 많아.◎ 박정호 > 뭐 오늘 취임하셔서 취임사를 하실 텐데 내용을 제가 좀 봤더니 네 가지 큰 방향을 제시하신다 이런 얘기를 좀 들었습니다. 좋은 건축, 좋은 도시, 시민 행복을 위해 대중과 소통. 아까 이제 말씀하신 것처럼 늘리겠다. 광화문에서 시민들을 만나겠다. 기대를 좀 해보고. 케데헌 열풍을 또 어떻게 이어나갈 것이냐, 이것도 좀 궁금한 부분이고. 미래와 맞닿아 있는 것이고. 이거 어떻게 할지. 아까 케데헌 얘기 언급하셨지만 지금 그것 때문에 오시는 관광객도 많으신데 와서 정말 이 서울타워가, 남산타워가 있는지 보고.◎ 김진애 > 그리고 잠깐, 그리고서는 많이 좋아진 게 이분들이 산 트래킹도 하고 그래요.◎ 박정호 > 너무 좋아하더라고요.◎ 김진애 > 근데 이분들을 이제 지방으로 연결을 어떻게 시키느냐. 이게 굉장히 크거든요. 사실은 이제 우리도 인구도 줄고 그러기 때문에 앞으로 이제 관광객이 만들어내는 이 문화산업이 만들어내는 경제 활력이 굉장히 중요해져서 지방으로 이제 채널링을 하는 역할을 많이 해야죠.◎ 박정호 > 음. 그것도 중요하고. 또 지금 보니까 도시형 건축, 도시형 주택을 촉진하는 규제 혁신하겠다라는 포부도 좀 가지신 것 같은데. 이거 어떻게 봐야 됩니까?◎ 김진애 > 그거하고 이제 건축 산업인데 이거는 굉장히 중요한. 제가 이렇게만 얘기할게요. 우리나라는 지금 양극화가 여러 가지 면에서 굉장히 크잖아요. 수도권과 지방의 양극화. 근데 또 건설 건축 쪽에서는 무슨 일이 있냐면 대형 기업, 거대 자본이 운영하는 거대 큰 건물, 초고층과. 그다음에 나머지는 다세대 다가구 중에 요만한 건물들이에요. 이게 뭐냐 하면 쌍봉이야. 가운데는 텅 비어있어요. 그러니까 이렇게 되니까 양극화가 계속 일어나고. 우리나라에서 부족한 게 뭐냐면 도시에서, 그 유럽이나 가령 뉴욕 같은 곳처럼 너무 크지 않은 건물이 이렇게 좀 잘 오랫동안 가 있는, 오랫동안 가는 이런 도시형 건축이 거의 없어요. 왜냐, 그리고 이제 아파트 단지하고 다세대 다가구. 이렇게 양극화가 돼 있어. 그러니까 이건 뭐냐면 이쪽은 계속 가격만 오르고 똘똘한 한 채 쪽으로 가고 이쪽은 다세대 다가구는 전세 사기나 이런 것 때문에 안 가고. 그다음에 여기서 열심히 하다가 그냥 골목에서 쓰러져 버려요, 업자들도. 그니까 이 가운데를 올려야 됩니다. 그래서 건축 산업과 그다음 규제 자체를 완전히 바꿔줘야 되거든요. 근데 이거를 그동안 조금씩은 얘기됐으나 아무도 이거를 태클을 해본 사람이 없어요. 그래서 저는 이재명 대통령께서 이 건축 산업이. 건축 산업의 양극화 때문에 안전 문제도 생기고 산재 문제도 심각해지고 그러는 겁니다. 그것 때문에 소방 문제도 생기고 안전에 여러 가지 문제들 이런 것도 생기고 지진 문제 뭐 이런 것도 생기고 그래서 이 양극화를 해소할 수 있는 건축 산업과 그다음에 여러 가지 용도의 규제의 개혁. 이거를 이번에 좀 제대로 좀 만들어서 여러분께 보여드리고 또 국민들이 원하셔야. 이렇게 되면 산업도 좋아질 뿐만 아니라 여기에서 청년 일자리들이 굉장히 많아지고 청년 주택도 만들어낼 수 있거든요. 요새 청년들도 다세대 다가구는 별로 또 안 좋아해요. 요새 오피스텔이나 뭐 원룸 이런 데 가려 그러지. 그러니까 깨끗하게 이런 거를. 시대가 달라졌어요. 옛날하고 참 달라졌습니다. 그래서 진짜 건축 산업이 제대로 일어나게끔 하는 말하자면 인프라를 갖춰줘야 되거든요. 그게 공공에서 해야 되는 일입니다. 공공에서 제도를 그렇게 만들어 주면, 그러면 이제 민간 시장에서 그게 일어날 수 있게 하는 거예요. 지금은 그냥 이런 식이에요. 다세대 다가구 주택에서 살면 아 이거 뭐 팔고 나갈 수도 없고. 우선 잘 팔리지도 않고. 그러면 재개발 재건축될 때까지 그냥 손 빨고 기다리는 수밖에 없어요. 그러면 도시는 맛이 하나도 없어지고. 이런 악순환을 깨야 되는 게 이게 굉장히 큰 문제입니다.◎ 박정호 > 그러네요. 그 과제를 잘 해결해야 된다라는 거 다시 한번 강조를 하겠고요. 그리고 책 말씀하셨는데. 지금 '딸들에 관하여' 책을 들고 오셨습니다. 한번 좀 보여주세요. '딸들에 관하여'◎ 김진애 > 네. '딸들에 관하여' 이 책입니다. '딸들에 관하여' 이 책이에요. 오늘 지금 어저께 밤에 받았어요. 어저께 받고 오늘, 아마 오늘부터 책방에서 깔리고 서점에서도 나갈 수 있을 거예요. '딸들에 관하여' 제목이 어떻습니까?◎ 박정호 > '딸들에 관하여' 딸 관련된 얘기 같다. 이런 생각도 들고.◎ 김진애 > 모든 여성은 딸이다. 엄마는 되지 않을지 몰라도 모든 여성은 딸이다. 그러니까 딸에 대해서 쓰는 거는 모든 여성에 대해서 쓰는 것과 같다. 이게 제가 서문에서 쓴 거고요. 이 책이 아마 모든 여성한테도 도움이 되고. 특히 이제 딸 가진 엄마도 되지만. 특히, 자라는 딸, 다 큰 딸을 보고 보면서 망설이는 아빠들이 있죠. 이 딸이 어떻게 자라면 좋겠지, 아주 개척적이고 날개를 달고 세상 위로 날아오르길 바라기도 하다가. 그러다가 아 또 그래 그냥 안정되게 그냥 다소곳이 따랐으면 좋겠다. 안전하게. 이 마음 사이에서 막 망설이는 아빠들이 굉장히 많을 거거든요.◎ 박정호 > 전데요.◎ 김진애 > 그 아빠들 마음 똑같아. 제가 보면 빤해.◎ 박정호 > 제 얘기인데.◎ 김진애 > 하하하. 그래서 그런 아빠들한테도 굉장히 도움이 될 거예요. 사실은 그런 아빠들을 위해서 쓴 책이라고 보는 게 아마 더 맞을 거예요. 물론 우리 자신한테 용기를 좀 더 불러일으키는 것도 있지만. 제가 이 책은 이렇게, 제가 이제 딸이 둘 있고, 또 딸들이 또 손녀가 있어요. 그러니까 손녀딸을, 손녀딸이 자라는 걸 보면서 이 책을 써야 되겠다 이런 생각을 했고. 솔직히 이 책을 쓰면서 윤석열 김건희 시대를 버텼습니다. 아니 이런 책이라도, 미래에 대해서 이런 책이라도 쓰지 않으면 도저히 못 견딜 정도로. 그리고 솔직히 이 안에 아마 여러분들이 눈치 빠르신 분들은 보겠지만 여기서도 그런 섹션을 보면 알 거예요. 아 김건희를 생각하면서 썼구나 이런 게 있을 거예요. 여기에 뭐가 있냐면 권력욕이 있으면, 권력욕과 권력 의지에 대해서 써놓은 게 있고. 여자도 타락한다. 권력욕이 잘못되면. 그거 딱 보시면. 거기에 이제 일곱 가지의 간교한 계가 나오거든요. 타락한 여자들이 권력을 쓰기 위해서, 권력을 쟁취하고 권력을 활용하고 하는 게 나오는데 그거 보면 딱 김건희 떠오르실 거예요.◎ 박정호 > 아 그 찾는 재미도 있을 것 같고.◎ 김진애 > 아 그리고 그다음에 이제 제가 저거 했던 게, 사실은 이거를 다 탈고했던 게 작년 11월 말이었어요. 근데 그러고 나서 탈고하고 난 다음에 내란이 있고 그다음에 빛의 혁명이 생긴 거예요. 그래서 제가 여기에서 섹션 중의 하나가 정치와 권력에 관련된 건데 그 섹션을 완전히 다시 썼어요. 그러니까 왜냐하면 그때까지만 하더라도 맨날 니네들 뭐하니, 용기 내, 열심히 해. 막 이런 식으로 쓰다가 이제 그 빛의 혁명을 보고 난 다음에는 야 나 니네들 더 이상 걱정하지 않을 거야. 니네들도 계기만 있으면 날아오를 수가 있어. 이런 게 됐고요. 솔직히 이번에 케이팝 데몬 헌터스도 좋았던 게 그거 다 여자들이 만든 거거든. 그렇잖아요. 매기 강, 이재(EJAE), 루미. 그건 뭐냐 하면 요새 물론 여풍이 많이 부는 거, 할리우드에도 그런 것도 있지만 여자들이 만든 게. 그게 뭐냐면 이 시대가 감성의 시대거든요. 그러니까 여자들이 꽁꽁 저걸 했던 거를 이거를 이제 터트리는 거예요. 저는 그게 굉장히 좋고 매기 강이 7년 동안, 그러니까 이걸 평생을 안고 왔던 프로젝트라 그러거든요. 그다음에 이재 보면 자기도 아이돌이 되겠다고 열심히 SNS 하다가 안 되는 그 좌절. 그리고 그렇지만 다른 길을 찾아서 십여 년 일하다가 이런 기회를 맞게 되는 거 아니에요. 그래서 우리 여성들이, 뭐 앞으로 딸들이 할 일이 굉장히 많겠지만 거기서 그 루미와 미라와 제일 인기 좋은 조이. 아세요? 헌트릭스의 세 멤버.◎ 박정호 > 네. 압니다. 저도 봐서.◎ 김진애 > 우리 손녀딸들도 그렇게 되기를 바라죠.◎ 박정호 > 그래요. 딸들에 관하여. 여성뿐만이 아니고 아빠들도 읽으면 너무 좋다.◎ 김진애 > 아빠들이 봐야 돼, 아빠들. 사실은 아빠들이 봐야 돼.◎ 박정호 > 아빠들을 위한 필독서가 되기를 또 많은 분들이 바라실 것 같습니다. 기대를 해보고.◎ 김진애 > 네. 근데 제가 참 많이 듣는 게 이거거든요. 남자도 여자도 저한테 많이 와서 그래요. 우리 딸이 진애 쌤처럼 자랐으면 좋겠어. 이 얘기를 굉장히 많이 해요.◎ 박정호 > 딱 보면 좀 당당하고.◎ 김진애 > 당당하고 씩씩하고 유쾌하고.◎ 박정호 > 에너지가 항상 넘치고.◎ 김진애 > 에너제틱하고. 그런데 또 뒤로 돌아가면 딴소리하거든. 하하하.◎ 박정호 > 누가 그래.◎ 김진애 > 아 이쁘고 아리땁고 보호해주고 싶고 막 이러는데. 그 사이에, 그 딜레마입니다. 그런 갈등이 다 있는데. 그렇게 갈등하는 분들한테 도움이 될 거야. 내가 여기서 꼭 인생에서 해봐야 될 실패 이야기 세 가지 뭐 이런 거 썼거든요.◎ 박정호 > 그러니까요. 직접 경험하신 내용도 들어가 있고 하기 때문에 많은 분들 관심 가져 주시면 좋을 것 같고요. 요즘 그러면 위원장 되셔가지고 현안에 대해서 얘기 안 하십니까?◎ 김진애 > 아니 뭐 하긴 하죠. 하긴 하는데.◎ 박정호 > 수위 조절?◎ 김진애 > 저의, 그 뭐라 그럴까, 제가 잘하는 워딩이 조금 수위를 낮추죠. 하하하. 수위를 낮추니까 여러분들은 좀 실망하실 수도 있기 때문에 그래서 제가 그런 데는 앞으로 고정으로 나가는 건 안 나가기로 했습니다.◎ 박정호 > 안 나가고. 이제 국가건설정책에 대해서 또 힘쓰고.◎ 김진애 > 어 그런 것도 뭐 워낙, 그러니까 이제 여태까지 솔직히 사람들이 요번에 발표가 나고 나니까 아니 김진애가 도시계획 건축하는 사람이었어? 그게 뭐냐면 지난 3, 4년 동안 그런 얘기를 할 기회, 가끔은 오세훈의 정책에 대해서 비판하는 거 외에는 그때도 그게 정무적인 비판인 줄 아는데 그게 아닌 게. 근데 이게 그러니까 여태까지 주로 정쟁과 정무에 관련된 얘기를 했다면 이제는 정책에 대해서도 얘기할 수 있는 때가 된 거죠. 그런데 이제 그렇게 얘기할 때 그렇습니다. 저는 좀 재미나게 얘기하니까. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 정책에도 관심을 가지고. 이재명 대통령도 지금 강조하고 있는 게 뭡니까. 지금 윤석열이 망쳐놓은 이 국가를 바로 세우고 정책적으로 국가균형발전도 그렇지만 하나하나 바꿔나가는 그 길목에 있는 거 아니겠습니까. 지금 보면 임명장 받으시는 모습도 나오고 있는데. 저희가 보여드리고 있어요.◎ 김진애 > 아니 제가 저걸 하는 게. 제가 여기서 이제 스틸 사진이 나오는데 제가 머리가 이재명 대통령으로 이렇게 기울었대요. 이거 보세요. 이거 찍을 때 나중에 스틸 사진이 나오는데 이거 보세요. 싹 기울죠.◎ 박정호 > 아 약간, 약간 좀 예. 기울어 보이네요.◎ 김진애 > 하하하. 그래서 본심이 참 막 이재명 대통령한테 자석처럼 막 기운다 이러는 게 있는데. 제가 여기서 잠깐 해명을 하면 뭐 그건 있습니다. 근데 이재명 대통령뿐만이 아니라 저도 이렇게 사진을 찍을 때, 특히 이제 정치적으로 사진 찍을 때 약간 가까움을 표시하기 위해서 살짝 이렇게 하는 게 있거든요. 그게 여기서 나타난 겁니다. 근데 자석처럼 끌어안겼다는 말씀은 맞습니다.◎ 박정호 > 자동적으로, 자연스럽게 하필 이렇게 옆으로 고개가 갔다. 이걸 확인할 수가 있는.◎ 김진애 > 네. 아 살짝.◎ 박정호 > 아 예. 보기 좋습니다.◎ 김진애 > 아니 웃기더라고. 나중에 보고서. 아니 그러면서 솔직히는 제가 그걸 찍을 때도 어 내가 왜 이렇게 되지 이러면서 있었는데. 나중에 보니까 정말 저렇게 찍혔더라고요.◎ 박정호 > 예. 그래요. 이 여의도 거친 싸움판을 떠나서 정책에 매진하시게 됐는데.◎ 김진애 > 그래도 뭐 정책과 정무는 말하자면 얽혀 있는 얘기입니다. 그렇기 때문에.◎ 박정호 > 아 그럼요. 지금 야당이 또 제대로 역할을 해야 대한민국 발전과 성장 여기에 도움이 될 텐데 지금 국민의힘 상황을 계속 쭉 놓고 보면. 장동혁 대표가 리더십을 갖고 가고 있는 상황인데 바뀌는 모습이 없고 내란 사태를 겪으면서도 교훈을 얻은 게 없는 것인지 아니면 그냥 마음을 먹고 나는 이쪽으로 간다라는 생각 한 것인지.◎ 김진애 > 그것은 이제 지금부터 보면 어저께 권성동 의원이 구속이 됐잖아요. 뭐 그거는 그쪽도 받아들이는 것 같은데. 워낙 증거가 탄탄하니까. 그리고 그것 말고도 많잖아요. 근데 이제 제가 화가 나는 게, 권성동 의원도 관련돼 있는 게 통일교 관련된 것도 다 개발 사업이에요. 개발 사업에서 다 그렇게 뒷돈 먹고 커미션 먹고 그러는 거거든. 그러니까 저는 그럴 때마다 화가 나죠. ODA 사업은 전형적으로 커미션 먹는 사업이에요. 국내에서만 먹는 줄 아십니까? 그쪽에서도 먹어요. 왜냐하면 이제 후진국의 정치 상황은 항상 개발 사업에서 커미션을 먹습니다. 우리가 왜 차관 사업 옛날에 할 때도 박정희 정권 때 굉장히 많이 커미션을 떼가지고 갔다고 그러잖아요. 그런 것처럼 권성동 의원이 그니까. 저는 근데 이번에 보면서 화가 난 게 아니 이거 40년 전에 없어진 거 아니야? 요새는 좀 세련되게 돈 먹는 줄 알았더니 똑같이 다시 40년 전이랑 똑같아. 아 나 정말 한심해서.◎ 박정호 > 반복이 되고 있어요. AI 시대인데.◎ 김진애 > 아 나 정말. 그래서. 그니까 그런데요. 이거는 어쩔 수 없더라도 아마 지금 특검 관련, 대법원장 관련해가지고 국힘은 지금 한 다음 주나 그 다음 주부터 아마 추석 지나면 확실하게 장외로 나갈 것 같아요. 장외로 나갈 겁니다. 왜냐면 지금 수순이 장외투쟁하는 거 외에는 다른 방법이 없어요. 건설 쪽으로 정책을 논할 수도 없고 그다음에 지금 정정당당하게 내란에 대한 응징을 얘기할 수도 없고. 아무것도 없기 때문에 그쪽으로 나갈 수밖에 없는 그런 상황이 있는데. 저는 이게 저는 뭐 제가 뭐 몇 달 전부터 얘기했는데 국민의힘은 스스로 망할 힘조차 없다. 스스로 분열. 그러니까 망하는 것도 용기가 필요하거든요. 실패할 때도 용기가 필요한 겁니다. 그리고 실패하고 난 다음에 완전히 포기하지 않고 끈기를 가지고 그다음으로 향해야 이게 사람이 잘하는 건데. 그거를 못 하는 거예요, 지금 국힘은. 그래서 저는 보면 바깥에 있는 가령 한동훈 세력이나 이런 것도 그런, 말하자면 투쟁력이 없어요. 그래서 이제 아마 국힘은 외력에 의해서 강제가 될 때까지는 움직이지 않을 것 같아요. 외력이라 함은 지금 내란에 관련된, 특검이 조금 더 가서. 왜냐면 위헌 정당이라고 하는 게 거의 판명이 되는 지경에까지 이르면, 그러면 이제 그 안에서 어쩔 수가 없거든요. 그때는 이제 별도의 탈출 선을 만들어서 하는데 지금은 아닌 것 같아요. 조금 더 갈 것 같습니다.◎ 박정호 > 아. 장외투쟁으로 이 지지층을 좀 모아보면서. 야당 탄압이다 얘기하면서 갈 거 같은데. 그 지지층이라는 사람들. 보면 장동혁 대표가 만나고 있는 사람. 뭐 세계로교회 가서 설교하듯이 마이크 잡고. 이른바 아스팔트 우파랑 함께하겠다는 건데 이게 효과가 있겠습니까?◎ 김진애 > 아 당장은 지지 저기 하는 효과가 있죠. 왜냐하면 당의 패권을 유지하고 이런 데 도움이 되니까 이제 그렇게 하는 거고요. 그런데 이게 선거에 나오면 깨질 거 아닙니까. 왜냐하면 일반에. 그니까 선거에 가서 깨질 때까지는 뭐 이렇게 하고 있는 거죠. 그래서 두 가지입니다. 국힘이 다시 태어나기는 거의 불가능하고 새로운 그릇으로 가든가 하는데 두 가지. 그러니까 외력에 의해서 위헌 정당의 수순까지 가서 도저히 해산을 안 하면 안 되는 지경에 이르든가 아니면 이제 선거에서 완전히 그야말로 구렁텅이로 떨어지든가. 이 둘 중에 아니면. 근데 그럴 때 볼모로 잡히는 게 TK에 계신 국민들이니까 얼마나 안 됐습니까. 그러니까 그게 안타까운 거죠.◎ 박정호 > 그래요. 지방선거 결과 중요하다라는 거고. 지금 뭐 재판부를 향한 여러 가지 국민들의 비판, 지적 이것도 나오고 있지 않습니까. 특히 뭐 조희대, 지귀연, 이 두 판사 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보고 계세요.◎ 김진애 > 네. 그거는 뭐 그쪽에서. 지금 뭐 티끌이라도. 그쪽을 응집하기 위한 거는 모든 거를 빌미를 잡죠. 그런데 그렇게 하기에 아주 그쪽에서는 좋은 거고요. 또 민주당 쪽에서는 솔직히 내란 특검뿐만이 아니라 재판이 워낙 엉성하게 되고 있으니까. 그러니까 이제. 아니 정말 지금 석 달밖에 안 남았어요 이제. 9, 10, 11. 이제 석 달 밖에, 백 일밖에 안 남았습니다 연말까지. 그러니까 이런 식으로 가서는 안 되겠다 하는. 뭐 이런 이쪽의 위기의식과 이러다가 흐지부지되는 거 아니냐. 그리고 자칫하면 윤석열 그냥 바깥에 풀려나는 거 아니냐 이런 거 있고. 그러니까 저쪽에서는 또 나름대로 사법권의 독립과 사법권의 권한을 침해하지 말라고 하는 거는 항상 국민들한테 어느 정도 어필을 가지는 아젠다입니다. 그러니까 그걸 가지고 주장을 하는 거죠. 그래서 민주당이 조심스럽고 신중하게 가야 될 겁니다. 저는 뭐 굉장히 중요한 때라는 생각이 들어요.◎ 박정호 > 네. 검찰개혁, 지금 검찰청이 해체가 되고 중수청이 생기고 이렇게 이제 가고 있는데. 사법개혁도 미룰 수 없다라는 목소리가 커지고 있어서. 사법개혁안 다음 주에는 구체적으로 나오겠지만.◎ 김진애 > 안이 나온다 그럽니다.◎ 박정호 > 안이 나오니까 그걸 보고 판단하겠지만 사법개혁에 대한 목소리도 크기 때문에 놓고 갈 수도 없는 거예요.◎ 김진애 > 지금 대구 분들은 대법원이 우리한테 오는 거 아닌가 굉장히 기대하실 것 같은데.◎ 박정호 > 대법원이.◎ 김진애 > 하하하. 이거 보세요. 지역균형개발과 개발정책과 이게 다 정치와 관련이 있습니다. 이게 뭐냐 하면. 저는요 그 헌법재판소는 이미 자리를 마련해 놨어요, 세종시에다가. 마스터플랜 세울 때부터. 헌법재판소 같은 경우에는 서울에 있을 필요가 없어요. 그거는 원래 연구기관입니다. 앉아서 맨날 서류로만 판단하고 그러거든요. 근데 대법원은 사실은 굉장히 많은 민원인들이 오고 그러기 때문에. 이제 대법원이 빠져나가고 나면 서초동은 텅텅 비겠죠. 근데 이제 만약 대구에 가게 되면. 그러니까 지금 뭐 대법원도 여러 가지 고민일 거예요. 아니 이걸 갖다가 더 세게 나가야 되냐 아니냐. 75평은 안 됩니다.◎ 박정호 > 75평은 안 된다. 1조1천억 원 들여서 부지를 구매하면 돈이 많이 든다 이러던데.◎ 김진애 > 아이고 참 말이 안 되는. 아. 제가 저기 법사위에 있을 때 헌법재판소장한테 제가 그랬거든. 독일에 헌법재판소가 어디 있는지 아십니까? 쪼그만 지방 도시에 가 있어요. 왜냐하면 그 지방 도시를 육성하기 위해서 헌법재판소를 굉장히 유명한 대학 근처에. 그러니까 그런 식으로. 왜냐하면 헌법재판소가 처음부터 삼청동에 가야 될 일도 아니에요. 왜 삼청동에 갑니까? 거기가 뭐라고. 그런 거 저쪽 끝에 가 있어도 상관없는데 거기에 가 있어야 청와대가 가깝고 그렇잖아요. 그러니까 이거 완전히 공간 정치하기 때문에 생긴 거거든. 그러니까.◎ 박정호 > 이것도 한번 들여다봐야겠네요. 국가 정책 차원에서도.◎ 김진애 > 아 그럼요. 그래서 제가 용산공원에 어린이 정원 만든 거, 그다음에 공간 건축정책위원회를 통해서 일종의 김건희의 놀이터를 만들려고. 왜냐하면 이제 제가 하도 굉장히 주의를 여기는 게 건축이 자칫하면 허영의. 옷뿐만이 아니라 패션이랑 비슷해요. 브랜드랑 비슷합니다. 건축도 허영의 시장이에요. 왜냐하면 건축이 우리의 생존과 우리의 평화와 행복을 위한 거기도 하지만 한편에서는 그거 가지고 돈을 벌고 그거 가지고 자기 자신을 과시하고 이러는 부분이기 때문에. 이게 야 이거 용산공원 가지고 여러 가지를 만들어놨는데 이거 뭐 하려고. 거기에다가 뭐 만들어놨는지 아세요? 뭐 이승만 기념관 만들겠다 그러고, 거기에다가. 거기에다가 나중에 영빈관 또 만들겠다고. 그러면 그거 하나하나 하면 그게 뭐냐 하면 자기 자신을 거기다가 일종의 베르사유 궁전처럼 만들겠다는 거 아니에요. 또 다른 청와대를 만들어서 그걸 하면서 거기서 돈도 빼먹고. 중간중간에 저기 하면서 자기네 업체 저거 해가지고 나중에 인테리어 할 때 돈도 빼먹고. 관저 공사하듯이. 그러고 그다음에는 이제 어린이 정원에 왜 맨날 두 사람이 나타나가지고 했잖아요. 뭐 근사하게 어린애들 불러오고 뭐하고 야구 하고. 자기네들 권력을 과시하는 그런 공간이기도 하고. 그게 권력이 건축을 이용하는 방식이거든요. 근데 노무현 대통령 어떤 분인 줄 아세요? 노무현 대통령은 우리 그때 행정 세종시 만들 때도 거기 청와대에다가 거기 모델을 갖다 놓겠다고 그랬거든요. 모델 갖다 놓고 이제 좀 보십시오. 아 그거 전문가들이 알아서 하세요. 왜냐하면 그거 그래서 위원회도 만들어 놓고 뭐 그때도 선진화위원회도 만들고. 알아서 하시면 되지 그걸 내가 보고 뭘 안다고. 왜냐면 그걸 보고하면 뭐가 되느냐, 히틀러. 또 우리 북한에서는 김일성 말고 그다음. 김정일이 건축 광이었거든. 독재자들은 다 도시건축광입니다. 왜냐하면 권력을 과시하기 위해서 하는데. 근데 옛날에는 뭐 돈 빼먹는 거 아니었는데 요새는 돈 빼먹는 수단도 되니까.◎ 박정호 > 뼈저리게, 뼈저리게 이렇게 하면 안 된다라는 거를.◎ 김진애 > 제가 그런 꼴을 보면, 제가 그런 꼴을 보는 거에 어우 징글징글해서.◎ 박정호 > 잘 가셨네요. 국가 건축을 위해 정책을 만들어가는 그 자리. 잘 가셨습니다.◎ 김진애 > 네.◎ 박정호 > 다시는 그런 일이, 윤석열 때의 그런 악몽을 꾸지 않게 좀 잘해주세요 위원장님. 기대하겠습니다.◎ 김진애 > 열심히 하겠습니다. 근데 대통령이 관심을 가져주셔야 돼요. 대통령님이 관심을 안 가지시면 대개 대통령 소속 위원회는, 이것도 대통령 소속 위원회인데 힘을 못 받죠. 그래서 대통령의 관심을 갖게끔 하는 과제를 이제 잘 만들어 보겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이재명 대통령과도 잘 통하시잖아요.◎ 김진애 > 아니 그니까 저희가 이제 이런 거예요. 노무현 대통령은 개척을 하셨고 우리는 실용을 하고 실천을 해야 돼. 그런 거예요. 저는 그렇게 생각을 해요. 실용과 실천에 대해서는 굉장히 코드가 맞아요.◎ 박정호 > 예. 맞잖아요. 이재명 대통령과 김진애 위원장의 케미도 좀 기대를 해보겠습니다. 위원장님.◎ 김진애 > 아 열심히 하겠습니다.◎ 박정호 > 열심히 하겠다라는 말씀을 들어보고요. 가셔야 되니까, 취임식 가셔야 되니까.◎ 김진애 > 네. 가겠습니다.◎ 박정호 > 보내드려야 될 것 같고. 다음에 또 나오셔가지고 정책 얘기도 하시고 또 이 정책. 정무와 정책은 연결돼 있으니까 정치권 얘기도 해주시고.◎ 김진애 > 네. 가끔 뭐 관련돼 있는 거 있으면 부르세요. 그럼 나와가지고 또 여러분들 즐겁게 해드리겠습니다. 여러분 케이팝 데몬 헌터스 꼭 보시고요 딸들에 관하여도 꼭 보시고. 특히 아빠들이 좀 보시고. 하하하.◎ 박정호 > 알겠습니다. 예.◎ 김진애 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 아빠. 저도 주목을 하겠습니다. 자 김진애 위원장님 박수 보내드릴게요. 고맙습니다.◎ 김진애 > 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 오늘 취임식 잘하시고요. 다음에 또 정책 얘기, 또 건축과 관련된 얘기. 아유, 아유 고맙습니다.◎ 김진애 > 네. 고맙습니다.