"체불 발생한 현장에 불법 하도급 있어... 강력 단속해야"

큰사진보기 ▲전국건설노조 대전세종·충남·충북건설기계지부는 17일 대전 동구 용전동 대전지방국토관리청 앞에서 기자회견을 열고 건설기계 임대료 체불과 불법 다단계 하도급 근절 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

건설기계 노동자들이 추석 명절을 앞두고 임대료 체불과 불법 다단계 하도급 근절 대책 마련을 촉구하고 나섰다.전국건설노조 대전세종·충남·충북건설기계지부와 민주노총대전지역본부, 대전민중의힘 등은 17일 오전 대전 동구 용전동 대전지방국토관리청 앞에서 기자회견을 열고 "체불이 있는 곳에 불법 다단계 하도급이 있다"며 "정부는 체불이 발생한 현장에 불법 다단계 하도급이 있는지 여부를 전수조사해 불법을 행한 자들을 강력히 처벌하라"고 촉구했다.건설노조는 매년 설 연휴와 추석 연휴를 앞두고 건설기계 임대료 체불 현황을 취합하고, 이를 해결할 것을 촉구해 왔다. 올해도 추석 연휴를 앞두고 조사한 결과, 건설기계 임대료 체불 현황은 전국 116개 현장에서 62억여 원으로 집계됐다.대전지역의 경우, 정부대전청사 방위사업청 공사 현장과 가장동 현대힐스테이트 아파트 건설 현장, 평촌산업단지 지원도로 개설공사 현장, 독일머크사 제약회사 신축공사 현장, 수위첸아파트 신축공사 현장, 가장동 현대힐스테이트 아파트 현장 등 총 6곳에서 3억6860여 만원의 체불이 발생한 것으로 집계됐다.이렇게 건설기계 임대료 체불이 발생하는 원인은 법적·제도적 개선에도 불구하고, '건설기계 임대차계약서'나 '건설기계 대여대금 지급보증'과 같은 기본적인 법‧제도가 안착되지 않고 있기 때문이라고 이들은 진단했다.또한 최근 심각한 건설경기 침체로 건설사의 지급 능력이 약해지거나 원도급사와 하도급사 간 분쟁으로 임대료가 지급되지 않기도 한다는 것.그러나 가장 큰 체불의 원인은 불법·편법 다단계 하도급이라는 것이다. 이는 지급 책임 주제를 모호하게 만들어 결국 체불로 이어진다는 것.정부도 이러한 심각성을 깨닫고 지난 8월 11일부터 50일간 건설현장 불법 하도급 강력 단속에 나서겠다고 밝혔고, 9월 2일에는 범정부 합동으로 '임금 체불 근절 대책'을 발표하면서 상습적이고 악의적인 체불에 대해 강경하게 대응한다고 밝혔음에도 여전히 불법하도급에 따른 체불은 줄어들지 않고 있다고 이들은 주장했다.따라서 정부가 체불이 있는 곳에는 불법 하도급이 있다는 것을 인식하고, 해당 현장을 철저히 단속해 줄 것을 이들은 촉구했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "즐거워야 할 추석 연휴에 건설기계노동자들은 여전히 체불로 고통을 받고 있다"며 "각 지자체, LH, 농어촌공사, 국방부, 한국도로공사 등이 발주한 관급공사 현장들 역시 체불이 발생했다. 비조합원의 체불과 언제까지 준다는 말을 믿고 노동조합에 신고하지 않은 체불까지 합치면 그 액수는 기하급수적으로 늘어날 것"이라고 밝혔다.이어 "체불의 원인으로는 건설경기 불황에 따른 회사의 도산, 원하도급사 간의 분쟁, 중간업자의 개입, 건설기계 임대료의 후순위 지급, 고의적인 미지급이 있다"며 "체불이 발생한 현장에서는 대부분 건설기계 임대차계약서를 쓰지 않으며, 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급하지 않는다"고 주장했다.이들은 또 "그러나 가장 큰 한 가지 중요한 특징은 불법하도급이다. 하도급의 단계가 내려가며 돈을 줘야 할 주체가 불분명해지고, 노동조건이 하락하며 체불이 발생할 가능성이 커진다"며 "불법·편법 다단계하도급이 존재하는 현장은 정상적인 계약체결이 이루어지지 않는다. 임대차계약서를 잘 쓰지도 않을뿐더러, 쓴다고 하더라도 건설업 면허가 없는 중간 업자와 임대차계약을 맺기도 한다. 불법·편법 다단계하도급 아래에서 일을 하는 건설기계노동자들은 건설기계 대여대금 지급보증 내역에도 빠질 가능성이 크다"고 주장했다.그러면서 이들은 "다행히 정부는 건설현장 불법하도급 강력 단속에 나서고 있다. 우리는 이를 환영한다"며 "정부는 체불이 있는 곳에 불법하도급이 있다는 것을 인식하고 체불이 발생한 현장들에서 불법하도급이 있는지 여부를 철저히 조사하여 불법을 행한 자들을 강력히 처벌해야 한다. 불법하도급으로 고통받는 건설노동자들이 없도록 대책을 세워야 한다"고 촉구했다.이들은 끝으로 "건설노조는 올해 하반기 건설기계 체불을 방지하기 위한 활동을 진행한다. 특히 체불의 근본 원인인 불법하도급이 근절될 수 있도록 활동할 것"이라고 천명하고 "정부가 노조의 활동을 지지하고, 함께 문제를 해결해 나갈 수 있도록 논의할 것을 제안한다. 체불로 고통받는 건설노동자가 없도록 현장을 바꾸는데 함께 해 달라"고 덧붙였다.이날 발언에 나선 이훈규 건설노조 대전세종지역본부장은 "임금은 노동자들의 생존권이다. 그러나 현장에서는 발주처와 원청, 하청으로 내려가는 과정에서 노동자들의 목숨값이 깎이고 체불된다"며 "이러한 불법 다단계는 단순한 편법이 아니다. 노동자들의 생존을 파괴하는 중대 범죄다. 더 이상 미뤄서는 안 된다. 정부가 나서서 해결해야 한다"고 촉구했다.또한 김율현 민주노총대전지역본부장은 "임금 체불이 발생하는 곳에 불법 하도급이 있다. 임금 체불은 노동자들의 생존을 빼앗고, 불법하도급은 부실공사로 인한 국민 안전을 위협한다"며 "정부는 왜 이토록 심각한 불법 하도급을 왜 근절하지 못하는 것인가, 정부가 나서서 이런 고의적이고 악질적이고 상습적인 체불 사업주에 대해 강력하게 처벌해야 한다"고 말했다.한편, 건설노조의 이날 건설기계 체불대책 마련 및 불법다단계하도급 근절 촉구 기자회견은 정부서울청사와 원주국토관리청, 익산국토관리청, 부산국토관리청, 제주도청 앞 등 전국 6개 권역에서 동시에 진행됐다.