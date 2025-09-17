정부보조금 전기차 충전기 2796기 방치... 부실 운영 적발

큰사진보기 ▲김영수 국무조정실 국무1차장이 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 전기차 충전시설 설치 지원사업 운영실태 점검 결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부 보조금으로 전기차동차 충전기를 설치·운영한 회사가 전기요금을 내지 않고 충전기 2796기를 방치한 것으로 드러났다. 또 수십억 원대의 보조금을 횡령한 사례도 정부 점검을 통해 적발됐다.국무조정실 정부합동 부패예방추진단은 17일 '전기차 충전시설 설치 지원사업'에 대한 운영실태 결과를 발표했다. 해당 사업에는 최근 4년간 국고보조금 6649억 원이 투입됐다.정부는 그동안 전기차 확대를 위해 공용 충전시설 설치 비용 일부를 아파트·상가 등 설치 신청자나 사업수행기관으로 선정된 설치 업체에 보조금(급속 충전기 1기당 최대 7500만 원, 완속 충전기 1기당 최대 350만 원)을 지원해 왔다.하지만 이번 정부 점검 결과를 보면 충전시설 관리(2만4000여 기)와 사업비 집행 등(97억7000만 원)이 부적절 했고, 부가가치세 과소신고(121억 원) 등도 적발됐다.우선 전국에 2만4000여 기에 달하는 충전기 관리가 제대로 되지 않았다. 무공해차 통합 누리집에는 약 43만 기에 달하는 전국 충전기의 위치, 충전 가능 여부 등을 실시간으로 확인할 수 있는데, 그 중에 2만1283기의 충전 시설 상태 정보가 정확히 표시되지 않고 있다.특히 전국적으로 총 4000기의 충전기를 설치·운영하는 A사는 총 2796기의 충전기를 운영하지 않고 방치했다. 이 때문에 전기요금 미납으로 한전에서 계량기를 철거하기도 했다. 더구나 많은 사용자가 불편을 호소했음에도 전기요금 납부, 충전기 매각, 사업 양도 등 시설 정상화를 위한 노력을 적극적으로 하지 않은 것으로 확인됐다.또 총 97억7000만 원에 달하는 보조금 집행 과정도 문제였다. 정부는 2023년 공단 주관으로 추진된 브랜드사업 중 29개 사업에서 92억 원의 집행 잔액이 반납되지 않은 사실도 적발됐다. 사업 수행기관의 한 이사는 선급금 명목으로 177억 원을 지급받아 73억6000만 원을 용도 외 임의적으로 사용하기도 했다. 이를 포함해 업무상 횡령 및 보조금법 위반 등 불법 혐의도 드러나 정부는 대검찰청에 수사 의뢰했다.김영수 국무조정실 차장은 "향후 전기차 충전시설 설치 지원 사업을 더욱 투명하고 엄격하게 관리해 나가겠다"고 말했다.