라오스에 한국인 변호사는 딱 2명... "경쟁은 치열하지 않지만"

큰사진보기 ▲이중근 라오스 변호사라오스 비엔티안에서 활동 중인 한국인 이중근 변호사가 자신의 사무실에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲라오스 비엔티안의 이중근 변호사 사무실에 걸려 있는 라오스 법복.. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

외사경찰을 꿈꾸던 한 청년이 새로운 도전을 통해 자신만의 길을 개척했다. 주인공은 라오스에서 활동 중인 한국인 변호사 이중근(40)이다. 지난 8월 27일 라오스 수도 비엔티안에서 만난 그는 변호사로서 인생 2막을 열고 있었다.경찰행정학을 전공한 이 변호사는 외사경찰을 꿈꿨다. 외사경찰 특별채용 요건인 '해외 2년 이상 거주'를 충족하기 위해 외삼촌이 있는 라오스로 향했다. 처음에는 잠시 머물다 태국이나 베트남으로 옮길 계획이었다.그러나 라오스에서 "법학과를 졸업하면 변호사 시험에 응시할 수 있다는 사실을 알게 되면서" 인생의 큰 전환점을 맞았다. 그는 "굳이 다른 나라로 갈 바에야 라오스에서 변호사에 도전해보자"고 결심했고, 2019년 라오스국립대학교 법학과에 입학했다.낯선 땅에서의 법학 공부는 결코 만만치 않았다. 특히 그가 전공한 민법학은 당시 외국인 전공자가 베트남인 유학생과 단 둘뿐이었다. 그러나 그 유학생마저 중도에 포기하면서 결국 졸업은 이 변호사 혼자만의 몫이 됐다.가장 큰 장벽은 법률 용어였다. 한국에서도 법조 문장은 일반인이 이해하기 어렵듯, 라오스 역시 다르지 않았다. 사전이나 번역집조차 없어 모든 것을 스스로 해석해야 했다. 게다가 라오스의 모든 시험은 논술형으로 치러졌다. 사건을 주고 판결문을 작성하는 방식이어서, 외국인에게는 배 이상의 노력이 필요했다.그는 당시를 이렇게 회상했다. "라오스 학생이 한 시간 공부할 때 저는 열 시간을 해야 했습니다."라오스에서 변호사가 되려면 법학과 졸업 후 연수 과정을 수료하고, 라오스변호사협회 소속으로 시보 활동을 거쳐야만 최종 자격증을 얻을 수 있다. 이중근 변호사는 이 모든 절차를 묵묵히 이겨내며 자격을 취득했다(현재 라오스의 한국인 변호사는 이중근 변호사를 포함해 단 두 명뿐이다. - 기자말).그는 "꾸준히, 포기하지 않으면 된다"는 신념으로 좌고우면하지 않았다. 스스로 꼽은 가장 큰 무기는 끈기였다. 그리고 그가 라오스에서 법조인의 길을 걸을 수 있었던 배경에는 든든한 조력자가 있었다. 바로 그보다 먼저 변호사 자격을 취득한 라오스인 아내였다.이중근 변호사는 현재 라오스인뿐 아니라 라오스에 진출하려는 한국 기업인과 교민들을 대상으로 법률 컨설팅을 제공하고 있다. 그는 강조한다. "편법 없이 법대로 하는 것이 가장 안전합니다." 많은 이들이 지인을 통해 일을 빠르게 처리하려 하지만, 그는 단호하다."편법으로 시작하면 반드시 문제가 생깁니다. 영업허가를 받아야 하는데 사업자등록증만 내고 끝내는 경우, 카지노 허가인 줄 알았더니 사실은 단순 게임 허가였던 사례도 있습니다. 결국 법을 지켜야만 안전합니다."그는 의뢰인에게 불가능한 일은 처음부터 '안 된다'고 명확히 말한다. 또한 모든 서류와 공문서를 반드시 번역하고, 두 곳 이상의 번역 회사에서 교차 확인할 것을 조언한다. 사소한 업무라도 계약서를 작성해 법적 보호를 받을 수 있도록 해야 한다는 것이다. 정식 절차를 따르면 경찰 단속 등 예기치 못한 문제에 휘말릴 가능성은 오히려 줄어든다고 그는 강조했다.이중근 변호사는 라오스에서의 삶에 큰 만족을 느낀다. 한국보다 경쟁이 치열하지 않아 마음이 한결 편하고, 하루하루 일할 수 있다는 사실 자체에 감사함을 느낀다고 말했다.그는 법률 업무 외에도 국제협력 활동에 관심이 많다. 과거 한국 기관의 현지 매니저로 참여했던 청각장애인 지원 프로젝트는 그에게 큰 울림을 남겼다. 특히 보청기를 통해 처음 어머니의 목소리를 듣고 "엄마"라고 말한 여덟 살 아이의 모습은 아직도 그의 마음에 가장 깊이 남아있다.라오스에서 변호사가 되는 길은 결코 쉽지 않다. 그러나 한국보다 경쟁은 덜 치열하다고 그는 강조한다. 젊은 세대에게 전하는 메시지도 분명하다. "무엇보다 중요한 건 포기하지 않는 겁니다. 언어와 끈기만 있으면 도전할 만한 가치가 있습니다."라오스 생활 만족도를 묻자 그는 주저하지 않았다. "100점입니다." 이어 기자가 "낯선 땅에서 새로운 길을 개척한 소감은 어떠냐"고 묻자, 그는 잠시 생각한 뒤 말했다."저는 그냥 걸었을 뿐인데, 뒤돌아보니 길이 돼 있었습니다. 그 길을 다른 이들도 함께 걸었으면 합니다."