[주장] 평교사 출신 교육부장관 취임, 기대와 우려 사이

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 영등포구 여의도 한국교육시설안전원으로 출근하고 있다.

첫째, 세상에 공짜는 없으며(열역학 제1법칙, 등가교환), 엎질러진 물은 다시 담을 수 없다(열역학 제2법칙, 엔트로피). 그리고 자연의 법칙은 거스를 수 없으며 사회현상에도 동일하게 적용된다(Rifkin, 1980, p.55).



둘째, 물리의 법칙을 교육에 적용하면 교육 에너지 이면에 같은 양의 반교육 에너지가 형성된다. 다만 사회현상의 특성상 교육과 반교육 에너지의 발생이 동시적이지 않을 뿐이다(채희태, 2025, p.96).



셋째, 교육은 계몽적 속성, 선발 기능이 제공하는 계층 상승 기대, 그리고 반교육에 대한 몰이해 등으로 인해 반교육과의 변증법적 상호작용을 방해해 왔다(채희태, 2025: 97).

"교육은 가르침과 배움의 모든 과정을 체계적으로 이루어져야 하며 학생이 건강한 시민으로 자랄 수 있도록 돕는 중요한 책무를 갖고 있습니다. 이를 위해 선생님의 역할이 무엇보다 중요하지만 지금 현장은 많은 어려움을 겪고 있습니다. 교육활동이 침해받는 사례가 수시로 발생하고 있고 상처받는 선생님들이 갈수록 늘어나고 있습니다.

열악한 근무 여건과 학생 지도의 어려움으로 교단을 떠나는 선생님들이 늘고 있는 것이 우리 교육의 안타까운 현실입니다. 저는 공교육 회복을 위해 우리 선생님들을 지키고 보호하며, 배려와 존중을 배우는 학교 만들기를 최우선 과제로 추진하려고 합니다."

평교사 출신 교육부장관 취임에 대한 기대의 목소리가 드높다. 진보성향의 교원단체뿐만 아니라 보수성향의 교원단체도 최교진 교육부장관의 취임을 한목소리로 환영하는 분위기다. 이례적인 평교사 출신의 교육부장관 취임이 적어도 교사진영의 대동단결을 이루어낸 듯 하다.중앙정부의 교육 부문을 담당하고 있는 교육부의 실질적 목표는 국민 개개인의 행복보다 교육이라는 수단을 통해 국가 경쟁력을 어떻게 높이느냐에 중점을 둘 수밖에 없다. 소련의 인공위성 발사와 패전국 일본의 경제 성장에 위기 의식을 느낀 미국이 그때마다 교육개혁을 단행했던 사례가 대표적이다.그렇기 때문에 대통령으로부터 교육을 통한 국가 경쟁력 강화라는 사명을 부여받는 교육부장관은 주로 교육 당사자들의 입장이 아니라 국가의 관점에서 교육정책을 수립해 왔다. 이것이 그동안 개혁의 대상에서 다소 떨어져 있는 대학교수(50%), 교육행정가(31.6%), 정치인(10.5%) 등이 교육부장관을 맡아온 이유일 것이다.중앙정부, 그리고 교육부가 국민의 행복을 담보로 교육정책을 추진해 온 결과, 대한민국은 2016년 세계 10위권의 GDP 진입에 이어 2020년에는 1인당 GDP가 이탈리아를 추월하며 명실상부한 선진국이 되었다. 하지만 역설적이게도 국가는 행복해졌지만 국민은 오히려 더 깊은 불행과 양극화에 시달리게 되었다.이렇듯 대한민국의 교육은 기대와 더불어 기대가 만들어 낸 더 큰 우려가 현실이 되는 전철을 밟아 왔다. 최교진 교육부장관의 취임으로 교육정책의 무게 중심이 국가에서 시민(국민)으로, 입시 중심의 고등교육에서 성장을 고민하는 초⋅중등교육으로, 그리고 목적을 상실한 성장에서 실질적인 행복의 추구로 이동할 수 있는 가능성이 열렸다는 점에서 필자 또한 최교진 교육부장관에 대한 기대가 적지 않다.얼마 전 필자는 교육을 물리학의 열역학 제1법칙인 에너지 보존 법칙의 관점으로 그 반교육적 역설과 상호작용에 관해 연구한 논문을 발표한 적이 있다. 누가 읽을까 싶은 논문에 관심을 보인 한 교육관련 학회는 11월 15일 경북대학교에서 열리는 학술대회에서 논문을 발표해 달라고 의뢰해 왔다. 논문의 요지를 세 가지로 정리하면 다음과 같다.최교진 교육부장관의 취임사를 읽으며 기대 이면에 존재하는 우려를 이야기하고자 함은 잔칫집에 재를 뿌리려는 것이 아니라 열역학 제1법칙 등가교환에 따른 균형추를 맞추기 위함이다. 동시에 눈에 보이지 않는 우려를 환기시켜 그 누구보다 성공한 교육부장관이 되기를 희망하는 마음의 표현이기도 하다.다소 취임사 문구에 대한 딴지를 거는 것으로 보일 수도 있는 점에 대해서는 미리 양해를 구한다. 우려라는 것은 말 그대로 수면 위로 드러나지 않은 걱정이나 기우와 다르지 않기 때문이다. 필자의 잡문이 기대 반대편에 있는 우려를 수면 아래에 그대로 잠재울 수만 있다면 그보다 더 좋은 일은 없을 것이다.최교진 교육부장관은 취임사를 통해 공교육 회복을 이야기했다. 불현듯 혁신교육지구의 추억이 떠오른다. 2011년 경기도교육청은 혁신교육지구를 시작하며 그 개념을 "경기도교육청과 경기도내 기초 지자체가 협약을 통해 경기혁신교육 정책을 추진함으로써 모두에게 신뢰받는 공교육 혁신을 이루기 위하여 교육감과 지자체장이 지정한 시⋅군 또는 시군의 일부 지역(구역)"이라고 정의했다(경기도교육청, 2014.2).즉 일반행정을 교육정책의 당사자로 끌어들이면서 별도의 합의 과정 없이 정책 목표를 "신뢰받는 공교육 혁신"으로 정한 것이다. 서울형혁신교육지구의 경우에도 1기의 비전은 '마을교육생태계 조성을 통한 공교육 혁신'이었다.서울형혁신교육지구는 2년 여의 정책 추진 결과를 바탕으로 그 비전을 '참여와 협력으로 아동⋅청소년이 행복하게 성장하는 학교-마을교육공동체'로 제안하며 마을교육공동체 조성을 혁신교육지구의 수단에서 목표로 변경하였다(서울시·서울시교육청, 2017.4).공교육 회복은 매우 중요하지만, 공교육 회복만이 유일한 문제해결 방안이라는 것에는 동의가 어렵다. 공교육은 무조건 옳고 사교육은 무조건 잘못되었다는 이분법적 사고가 바탕에 깔려 있기 때문이다.공교육과 사교육은 선발과 경쟁을 중심으로 추진되어 온 근대교육이 낳은 성격이 다른 쌍둥이와 같다. 필자도 딸 둘을 키우고 있지만, 세상을 대하는 태도, 교육을 통해 이룬 성취 등이 완전 딴판이다. 앞에 언급한 것처럼 사교육은 공교육의 반교육적 역설의 결과일 뿐이다.계몽주의 시대 영국의 철학자 흄(David Hume)은 존재에서 당위를 도출하는 논리적 오류를 경계했다. 사교육이 존재한다고 해서 그것이 잘못되었다고 단정할 수는 없다는 뜻이다. 사교육의 등장은 교육을 통해 더 높은 지위로 올라가고자 하는 근대교육이 가지는 속성에 기인한다.선발을 앞세운 근대교육은 개천에서 용을 만들어 내는 전지전능함을 바탕으로 그 기대를 한껏 높여 왔다. 공교육과 사교육에 대한 이분법적 사고는 교육과 반교육의 상호작용을 방해할 뿐만 아니라, 결국 교육의 성장에도 큰 도움이 되지 못한다. 그러한 가치 편향은 교육을 더욱 경직되게 만들 뿐이다. 근대교육이 가진 태생적 문제를 해결하려면 계층 상승에 대한 기대를 내려놓아야 하는데, 그게 과연 가능할지는 잘 모르겠다.최교진 교육부장관의 취임사 중 일부이다. 최교진 교육부장관이 취임사를 통해 밝힌 최우선 과제의 범위는 학교 안에 머물러 있는 것으로 보인다. 학생, 학부모, 지역사회에 대한 언급도 있지만, 비중으로 보면 그저 구색 맞추기 수준으로 느껴진다. 이는 자칫 세종시교육감으로 마을교육공동체를 추진해 왔던 최교진 교육부장관의 의도와 무관하게 지난 10여 년간 어렵게 확장되어 온 교육 거버넌스가 다시 학교를 중심으로 굴러갈 수 있다는 우려를 갖게 한다.공교육에 대한 신뢰가 무너지고, 공교육의 중심에 있는 교사들이 어려움에 처한 가장 큰 이유는 교육을 둘러싸고 있는 사회 환경이 변했기 때문이다. 하지만 앞에서도 언급했듯 계몽적 속성을 가지고 있는 교육은 사회 변화를 수용하기보다는 그 변화를 억제하려는 힘이 강하게 작동할 수밖에 없다. 특히 아이들의 미래를 준비한다는 명목으로 운영되는 학령기 교육의 경우는 더욱 그러하다.교육의 고통은 곧 교육의 대상인 학생의 고통이다. 취임사를 읽으며 최교진 교육부장관은 학생의 고통 이전에 교사의 고통 해소를 최우선 과제로 인식하는 것 같아 씁쓸했다. 한때 서울시교육청 어공으로 혁신교육지구를 담당하며 '교사가 행복해야 학생이 행복하다'는 명제를 자주 접하곤 했다.교육청에서는 당연한 명제일지 모르지만, 그 명제에 선뜻 동의하기는 어려웠다. 적어도 교사라면, 아니 당대의 교육체제를 만든 기성세대라면 학생의 고통을 조금이라도 해소하기 위해 고통을 감내해야 하는데, 모두가 자신의 손톱 밑을 파고든 가시만을 보고 있다는 생각이 들었다.공부를 잘해 인서울 대학을 나와도 취업이 쉽지 않은 것이 현재의 노동시장이다. 인공지능의 등장으로 미래의 노동시장은 더욱 불확실해질 전망이다. 교육이 미래를 준비할 수 없다면, 교사가 미래를 확신할 수 없다면, 현재를 살고 있는 모든 시민을 교육의 당사자로 끌어들이고, 그들이 수평적 논의를 통한 교육합의를 만들어 가는 것이 최선이다.사회는 더 이상 자신의 문제를 교육에게 돌려서는 안 되며, 그렇게 전가된 사회의 책임을 교육이 담당한다는 이유로 안락한 일자리를 기대해서도 안 된다. 바로 이 부분이 교사출신 교육부장관에 대한 기대 이면에 우려를 갖게 하는 지점이다.최교진 교육부장관의 취임은 분명 한국 교육사에 의미 있는 변곡점이 될 것이다. 현장을 아는 교육자가 교육부를 이끈다는 것은 그 자체로 희망적이다.다만 그 현장 경험이 특정 집단의 이익을 대변하는 데 머물지 않고, 교육이 가지고 있는 근본적 문제에 대한 성찰을 바탕으로 다양한 교육의 이해당사자들이 함께 머리를 맞대고 숙의를 통해 문제를 해결해 가는 새로운 거버넌스를 구축하기를 바란다. 그 방식이 당장의 문제를 해결해 주지 못하더라도, 미래에는 모두가 책임질 수 있는 지속가능한 교육체제를 만들어갈 것이다.물리학의 열역학 법칙처럼, 교육 에너지와 반교육 에너지 사이에도 균형이 필요하다. 최교진 교육부장관이 이 균형을 지혜롭게 조절하여, 기대와 우려가 건설적인 변화의 동력으로 승화되기를 희망한다. 당대에 존재하는 다양한 교육에너지에 가치를 부여해 편을 가르는 것이 아니라 서로 연결하고, 보완하며, 상호작용을 통해 새로운 교육 생태계를 만들어가는 것이야말로 진정한 교육 에너지의 선순환이 될 것이다.