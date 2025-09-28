한우 택배 도착 문자, 덥석 눌렀다간 탈탈 털립니다

큰사진보기 ▲순찰추석 연휴 기간에 함께 근무하던 동료들이 관내에 있는 대형 시장을 순찰하고 있다. ⓒ 박승일 관련사진보기

큰사진보기 ▲연휴 기간에 발생한 화재추석 연휴 장시간 집을 비울때는 화재 예방을 위해 각별히 신경써야 한다. ⓒ 박승일 관련사진보기

"올해 추석은 연휴 기간이 길어서 쉬는 사람들은 좋겠다. 우리는 근무지만…"

"그러게요. 올해는 어떤 신고가 많을까요?"

"이제 곧 택배 관련, 피싱 문자로 피해를 봤다는 신고가 많지 않을까?"

"하긴 지난해에도 이맘때쯤부터 신고가 많았죠."

"요즘은 피싱 문자도 계속 진화하고 있어서 자칫 방심하는 순간 휴대전화에 들어있는 모든 정보가 순식간에 빠져나가니 조심해야 할 텐데."

"그렇게 조심하는데 경찰관도 당할 정도니..."

큰사진보기 ▲명절에는 좀비폰 만들어 범죄 악용하는 범죄를 조심해야 한다. ⓒ gilleslambert on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.

지구대 근무 경찰관들에게 명절은 결코 반갑지 않다. 솔직히 나는 그렇다. 20여 년 동안 내근하던 시절에는 당직을 제외하고는 연휴를 온전히 쉴 수 있었다. 하지만 교대 근무 부서에서는 명절이 오히려 더 바쁘다. 수사, 형사, 교통 경찰관 모두 예외가 아니다. 명절이라고 해서 신고가 줄어드는 것은 아니니까.2년 전 추석 연휴에도 근무했던 기억이 있다. 명절 당일 오전 10시께 '코드 0' 신고가 접수됐다. 한 남성이 마트에서 흉기로 사람들을 위협하다가 돌연 자해를 시도한 사건이었다. 현장은 끔찍했다. 오후까지도 사건 처리로 분주했다. 그 충격은 연휴가 끝난 뒤에도 오래 남았다. 지금까지 외상 후 스트레스가 있다고 해도 과언이 아니다.명절에만 유독 늘어나는 신고 유형이 있다. 현재 내가 근무하고 있는 지구대나 파출소를 제외하고도 다른 부서는 어떨까. 다양한 부서에서 근무하고 있는 동료들의 이야기를 직접 들어봤다.먼저 실종수사팀에서 4년째 근무하고 있는 후배 동료 경찰관의 추석 연휴 근무를 들어봤다. 현재 서울에서 꽤 유명한 산이 관내에 있는 경찰서다. 긴 연휴 기간에 홀로 등산했다가 연락이 되지 않는다는 가족이나 지인의 신고가 잦다고 했다. 그때 휴대전화 위치 추적이나 등산로 주변 CCTV를 확인하고 소방 산악 구조대와 협업해 정상까지 수색하는 일은 흔하다. 취미로 등산할 때는 힘들지 않던 산도 일할 때는 유난히 힘들다. 그것도 명절 연휴에 말이다.지난해 추석에는 지방 시골에 거주하는 부모의 신고가 접수되었다. 이 경우 해당 지방경찰청에서 서울경찰청으로 사건이 실시간으로 공조 된다. 신고 내용은 "아들이 새벽에 오기로 했는데 오후 2시까지 연락이 없고 수십 번 전화해도 받지 않는다"라는 내용이었다.부모는 혹시 큰 사고라도 난 것이 아닌지 불안에 떨었다. 후배도 상당히 긴장했다고 했다. 긴급 소재 파악에 나섰고, 몇 시간이 지나지 않아 아들을 발견했다. 그런데 반전이 있었다. 아들은 새벽 늦게까지 술을 마시고 잠들어 있던 것으로 확인됐다. 허탈한 사건이었지만, 위험 상황이 아니어서 다행이었다.강북 쪽에 있는 경찰서. 교통사고 조사계에서 5년째 근무하고 있는 동료 경찰관의 근무 일지다. 서울의 경우 추석 연휴 기간 직접적인 교통사고는 평소보다 적다고 한다. 아무래도 고향으로 떠난 차들로 도심권이 한산한 탓인 듯싶다. 문제는 연휴가 끝난 이후다. 집 근처 주차장에 차를 대 놓고 대중교통으로 고향을 다녀왔는데, 그 사이 누군가 접촉 사고를 내놓고 그냥 가버리는 뺑소니 신고가잦다는 것이다.지구대에서도 이와 비슷한 신고는 있다. 장기간 차를 주차해 놓았을 때 차량 문을 강제로 열고 안에 놓아둔 귀중품을 훔쳐 가는 절도 신고다. 과거에는 빈집을 노린 침입 절도 신고가 많았다. 그런데 요즘은 거의 없다. 대부분 집안 출입문에 대한 보안을 철저히 하고 있기 때문이다. 최근 아파트는 물론이고 빌라도 출입문 입구부터 CCTV가 대부분 설치되어 있어 침입 자체가 쉽지 않다. 그러다 보니 차량을 노린 피해가 많은 것이다.예방을 위해 장기간 차량을 주차할 때는 차량 문단속을 철저히 하고 일반 통행인이나 다른 차량에 방해가 되지 않도록 안전하게 주차하는 게 필요하다. 추석 연휴를 맞아 즐거운 마음으로 고향을 다녀왔지만, 누군가 자신의 차량을 긁어 잔 흠집이 잔뜩 나 있는 것을 봤다면 참으로 끔찍할 것이기 때문이다.전에 나도 근무했던 경찰서. 여성청소년과 수사팀에서 베테랑이 된 동료의 근무 일지다. 여성청소년과에서 근무하는 수사관들은 명절이 '가정 폭력 집중 기간'이라고 말할 정도다. 어쩔 수 없는 것일까. 자주 보지 못했던 가족이 모여 소식을 전하며 맛있는 음식을 먹을 때까지는 분위기가 좋다. 그러나 사소한 집안 문제가 발단 된다. 그러다 폭행까지 이어지곤 한다. 결국 추석 연휴가 평생 좋지 않은 기억으로 남게 될 것이다.동료에 따르면 지난해 추석 자정 무렵에 신고가 접수되었다. 술에 취한 누나가 집안 물건을 부수고 있다는 남동생의 신고였다. 집 안 거실은 난장판이 되어 있었다. 명절 음식들도 상당 부분 엎어지고 쏟아진 상태였다. 이유는 간단했다. 4남매가 매달 회비를 모아서 부모님 생신도 챙기고 명절 때 음식을 준비하는 비용으로 쓴다고 했다. 그런데 올해 사용한 금액에 비해 음식이 부실했다며 술에 취한 누나가 행패를 부린 것이다. 다소 황당한 형제 간의 다툼이었다.추석 연휴 동안 지구대에서도 가정 폭력 신고는 자주 있다. 사소한 말 한 마디가 큰 싸움까지 번지는 때가 비일비재하다. 여느 때보다 말 한 마디에 신경을 써야 하는 이유다. 가족이라는 핑계로 함부로 말해선 안 된다. 그렇지 않으면 즐거워야 할 명절이 온 가족에게 상처로 남을 수 있기 때문이다.지구대, 파출소에서 추석 연휴 기간에 반복되는 대표적인 신고는 치매 노인 실종이다. 항상 신경이 쓰이는 신고지만 명절 기간에는 더욱 그렇다. 찾고 있을 가족의 안타까움을 잘 알고 있기 때문이다. 그러다 보니 최대한 빨리 찾아야 한다. 물론 쉬운 일은 아니다. 휴대전화라도 소지하고 있으면 좋은데 대부분의 치매 노인이 집을 나갔을 때는 빈손일 때가 많다.다음으로 많은 신고는 분실물 신고다. 반대로 습득물 신고 또한 많다. 특히 휴대전화 분실 신고는 치명적이다. 대부분 휴대전화 대리점은 연휴 동안 영업을 하지 않는다. 휴대전화를 새로 사지도 못하는 것이다. 그러다 보니 명절이지만 누구 하나 연락하지 못하게 된다며 발을 동동 구르는 모습을 보곤 한다.엊그제 함께 근무하는 동료와 나눈 대화다. 이 후배는 최근에도 전화 금융사기 피해 직전에 신고를 받고 출동해 2천만 원이 넘는 피해를 막았다.최근 몇년 새 추석 기간 신고 유형에 새롭게 추가된 것은 '미끼 문자'다. 정확히는 '메신저 피싱'이다. 분명 범죄자들은 지금 이 시기를 노리고 있을 것이다. 택배가 도착했다는 문자를 무작위로 발송한다. 배송 됐다는 물건도 대부분 비싼 물건들이라고 현혹한다. 백화점에서 보냈다는 소고기는 물론이고 홍삼 등 가격대가 높을 때가 많다. 물론 실제로는 배달되지 않는다.택배를 발송했다는 연락처로 전화하면 개인정보라 택배사는 확인할 수 없고 본인이 직접 확인 가능하다며 'URL'(인터넷상에서 웹페이지 위치를 나타내는 고유한 주소)을 보내준다. 그걸 클릭하는 순간 악성 앱이 설치되거나 일명 '좀비폰' 이라는 원격 조종 휴대폰으로 변하고 만다. 안에 있던 연락처나 금융 정보 등 모든 개인정보가 탈취 되고, 소액 결제나 계좌이체 등 금전 피해로 이어진다. 끔찍할 만큼 사이버 범죄는 계속 정교해지고 있다.추석 명절은 평소보다 사람의 이동이 많고, 술자리가 잦아 갈등이나 범죄 발생 위험이 큰 게 사실이다. 무엇보다 "조금 더 조심하고, 조금 더 배려하는 것"이 가장 큰 예방책이 될 것이다. 미리 범죄를 예방할 수 있도록 노력하는 것은 어느 특정 사람만 해당하는 것이 아니다. 우리 모두의 몫이다. 이를 위해 놓치기 쉬운 범죄 예방법 몇 가지만 기억하자.첫째, 차량은 오래 주차하기 전 귀중품을 치우고 가급적 CCTV가 설치된 곳에 주차하면 좋다. 나중에 차량 뺑소니가 발생했더라도 사건 해결에 큰 도움이 된다.둘째, 치매 어르신은 위치 추적 장치나 연락할 수 있는 번호표를 지니게 하는 것이 필요하다. 온 가족이 모여 시간을 보내다 보면 방심하기가 쉽다. 또한, 가족 간 말 한마디가 다툼으로 번지지 않도록 서로 존중하는 마음가짐을 가졌으면 한다.셋째, 사이버 범죄에 대한 경각심도 절대 놓쳐서는 안 된다. 추석 선물을 빙자한 문자나 알 수 없는 링크는 절대 클릭하지 말고, 조금이라도 의심되면 다른 가족이나 경찰에 바로 신고하는 것이 피해를 막는 길이다.결국 명절을 안전하게 보내는 가장 확실한 방법은 "내 가족을 지키는 마음으로 생활 속 작은 예방을 실천하는 것"이라는 점을 꼭 기억했으면 한다. 그래서 올해 추석 만큼은 여느 해보다 더욱 풍성한 명절로 추억 되었으면 한다. 꼭 그렇길 바란다.