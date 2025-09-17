임태희·유은혜·안민석·박효진·성기선... 경기교육감 후보군 윤곽

큰사진보기 ▲임태희 경기도교육감 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

내년 6월에 열리는 제9회 전국동시지방선거가 9개월 앞으로 다가오면서 경기도 교육감 후보군 윤곽이 또렷해지고 있다.대한민국에서 학생 수가 가장 많은 경기도 교육 수장을 뽑는 선거라는 측면만 놓고 봐도 경기도 교육감 선거는 중요하다. 유·초·중·고 포함 159만여 명에 이른다. 또 2009년 교육감 직선제 도입 이후 최초 보수 교육감이 집권하고 있는 만큼 '보수의 수성이냐 진보의 탈환이냐'라는 볼거리가 있어 더 주목된다.교육감 후보는 후보 등록 개시일 전 1년 간 당적이 없어야 한다는 규정이 있어 형식적으로는 정치 이념에 따라 후보군을 가를 수 없다. 하지만 역대 선거를 보면 진보와 보수와 나뉘는 게 일반적 현상이다.우선 보수 진영에서는 임태희(69) 현 교육감의 재선 도전이 유력하다. 임 교육감은 지난 7월 취임 3주년 기자 간담회에서 '재선 도전 여부'에 관한 한 기자 질문에 "교육감이라는 '직' 보다는 '업' 을 더 중요하게 생각하고, 내 나름 과제(업)가 남아 있고 요구가 분명하다면 그에 맞게 결정할 것"이라며 재선 도전 의지를 내비쳤다.'그 업(할 일)이 남아 있다고 생각하는지, 만약 재선에 성공한다면 중점적으로 추진할 일은 무엇인지?'라고 묻자, 그는 "교육감으로서 업이 끝이 있겠느냐"라고 반문했다. 아직 해야 할 일이 남아 있다는 의미로 해석되는 말이었다.진보 후보는 유은혜(63) 전 사회부총리 겸 교육부 장관과 안민석(59) 전 더불어민주당 국회의원, 성기선(61) 가톨릭대 교수와 박효진(63) 전 전교조 경기지부장 출마가 예상된다. 이들이 진보 단일화 등을 통해 후보를 압축해서 보수 후보와 맞대결을 벌일지는 아직 알 수 없다.유 전 장관과 안 전 의원은 지난 6월 대통령 선거를 앞두고 당적을 내려놓은 사실이 알려지면서 교육감 후보군에 올랐다. 박효진 전 지부장은 최근 출판 기념회를 열어 출마를 가시화했다. 성기선 교수는 언론과의 인터뷰 등을 통해 출마 의지를 알렸다.유 전 장관은 교육단체 주최 토론회 등에 참석하며 교육감 후보로서의 입지를 다지고 있다. 오는 20일에는 '경기 이음 포럼' 공동대표로 취임한다. 그는 최근 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "우리 교육을 위한 관심을 펼칠 기회가 온다면, 늦지 않은 시기에 제 역할을 결정하려 한다"라고 말했다.안 전 의원은 학부모와 교사, 시민단체 및 정치계 인사 등이 참여한 '청소년 스마트폰 프리 운동본부(아래 스프 운동본부)' 공동대표를 맡았다. 지난 7월 경기도교육청에서 열린 출범식에서 이 사실이 알려지며, 교육감 후보로서의 행보에 첫발을 내디뎠다는 평가가 뒤따랐다. 그는 최근 한 언론과의 인터뷰에서 "경기도 출신 정치인으로서 경기교육 발전에 많은 애정을 쏟았다. 학생들의 정신적 안정과 발전이라는 두 과제를 함께 해결해야 한다"라며 교육감 출마를 시사했다.중등 교사 출신 박 전 지부장은 지난 2022년 경기도 교육감 선거에 출마한 바 있다. 진보 후보 단일화 경선 문턱을 넘지 못해 본선에 진출하지 못했다.박 전 지부장은 지난 13일 출판 기념회에서 "경기교육을 바로 세우겠다, 아이들과 교사의 삶을 책임지는 경기교육을 만들어야 한다"고 여러 차례 발언했다. 그는 17일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "아이들 삶을 책임지는 교육을 만들기 위해 헌신할 각오가 돼 있다"라고 했다.성 교수는 지난 2022년 지방선거에서 진보 후보 단일화를 통해 본선에 진출했지만 득표율 45.20%에 그쳐 54.79%를 얻은 임태희 현 교육감에게 9.59%p 차이로 패한 바 있다.성 교수는 지난달 30일 경기도교육청에서 출범한 '경기교육미래포럼' 대표를 맡았다. 내년 지방선거 정책 경쟁의 전초전이라는 평가가 뒤따르는 포럼이었다. 발제자로 나선 성 교수는 고교학점제와 관련해 "최근 4년 간 제자리걸음을 하며 교사 연수, 성취 기준 공유, 대입제도 개편 등 핵심 과제가 방치됐다"고 지적했다. 성 교수는 17일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "더 나은 경기교육을 위해 최선을 다해 볼 계획"이라 전했다.