글 쓰고 책 내는 모임의 숨은 조력자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲수원시 경기여성비전센터수원시의 경기이성비전센터 ⓒ 전명원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲수원 경기여성비전센터커뮤니티 공간 소개 ⓒ 전명원 관련사진보기

"세금 낸 보람을 느낍니다."

큰사진보기 ▲수원시 경기여성비전센터센터내엔 휴게공간도 있어요 ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.