글 쓰고 책 내는 모임의 숨은 조력자

"혼자 가면 빨리 가고, 같이 가면 멀리 간다"라는 말이 있다. 목표점에 도달하는 것이 단거리 경주라면 당연히 빨리 가는 것이 중요하다. 하지만 저마다 인생의 길이가 다르고, 우리는 그 길이를 알수 없다. 살면서 크고 작은 목표를 세우지만, 얼마나 걸어야 그 목표에 닿을 수 있는지 가늠할 수도 없다.
그저 어딘가에 있으니 도달할수 있을 것이라는 믿음과 기대로 나아가는 일이 사는 일이라는 생각이 든다. 그렇다면 역시 멀리 가는 것이 중요해진다. 이처럼 멀리 가는 일에 함께하는 사람이 있다면 무엇보다 힘이 될 것이다. 격려와 정보를 주고 받으면서 성장하는 것이다.
경기도 수원시 인계동엔 경기여성비전센터가 있다. 여성과 가족의 복지증진을 위하여 설치된 경기도청의 소속기관이다. 경기여성비전센터에서는 경기도민들에게 무료로 커뮤니티공간을 제공한다.
당연히 개인적인 친목 모임이 아닌, 비영리적인 목적의 모임이 해당되며, 상반기와 하반기 각2회씩 신청을 받고 심사를 거쳐 커뮤니티로 선정한다. 이 커뮤니티로 선정되면 6개월 동안 안정적인 모임 공간을 배정받는다. 바로 이곳이 내가 '멀리가기 위해' 뜻을 같이 나누는 사람들과 모임을 하는 곳이다. 우리는 '잔나비 글쓰기'라는 이름으로 벌써 여러 해 모이고 있다.
처음 시작은 코로나가 맹위를 떨치던 2020년 즈음이었다. 사람이 사람을 겁내던 시기였지만 그럼에도 불구하고 배움과 나눔을 멈출 수는 없던 이들은 ZOOM을 통해 모였다. 그 이후 팬데믹이 진정되어 가면서 조심스럽게 대면 모임을 시작했고, 몇 차례 구성원의 변화를 거친 '잔나비 글쓰기'는 매주 모여 서로의 글을 나누고 계절에 한 번씩 '쓰임'이라는 이름으로 책을 발간하기에 이르렀다.
이처럼 우리 모임이 여러 해 이어지고, 꾸준히 쓰며, 출간이라는 성과를 만들어낼 정도로 자리잡을 수 있던 이유는 바로 안정적인 모임 공간 덕분이다. 우리 모임은 월요일과 화요일로 모임을 나눠서 운영한다. 각 요일별로 5~6명의 회원이 잔나비 글쓰기의 일원으로 글을 쓰고 서로 다정한 감상을 나눈다.
우리처럼 소수의 인원이 이용하는한 공간외에도 커뮤니티는 굉장히 다양하다. 악기, 그림, 무용뿐 아니라 봉사, 어학 등의 활동을 하는 동아리도 있다. 경기여성비전센터라는 이름 때문에 혹시 여성전용으로 오해하시는 분들도 계시지만 그렇지는 않다. 우리 모임은 여성회원뿐이지만 다른 커뮤니티엔 남성 회원들도 계신다.
모임이란 삶의 활력이다. 하지만 한둘이 아니라 대여섯명의 인원이 모임을 할 공간을 찾는 것은 생각보다 쉽지 않다. 비용, 소음 여러 면에서 그렇다. 물론 함께 밥을 먹고, 차를 마시는 것이 목적이라면 좀더 쉬웠을지 모른다. 그처럼 신변잡기를 나누는 모임도 당연히 좋다. 하지만 같은 취미를 나누고 목표를 공유하면서 멀리 가고 싶은 이들의 모임도 그 못지 않게 필요하다. 이런 모임의 공간으로 이곳, 경기여성비전센터의 커뮤니티 공간만큼 유용한 곳이 또 있을까.
"세금 낸 보람을 느낍니다."
다른 커뮤니티의 이용자분이 언젠가 이용자들의 간담회 자리에서 이런 말씀을 하신 적이 있다. 우리는 다들 그 말에 웃었는데, 사실 생각할수록 공감되는 말이기도 하다. 평일 오전 모임이다보니 직장인은 참가할 시간적 여력이 되지 않는다. 육아에 매달려야 하는 젊은 주부들도 쉽지는 않을 것이다.
이런 현실적인 이유로 모임의 연령대는 자연히 사십대 이후의 회원이 대부분이다. 특히 오십대 후반에서 육십대가 주축이며 칠십대의 열정적인 분도 계시다. 비용이 들지 않고, 안정적인 확보가 가능한 모임 공간. 그리고 육아와 일에서 다소 여유가 있어진 중년, 혹은 시니어라는 나이. 이 모든 것이 하나로 엮어져 의미 있는 시간을 만들어낸다.
