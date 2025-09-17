'수도권 쓰레기장' 된 충남... 시민들 "산업폐기물 공공처리해야"

큰사진보기 ▲충남지역 시민사회 단체와 폐기물 처리시설 건설을 반대하는 주민들이 17일 충남도청에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

'산업 쓰레기는 충남에 버리고, 충남에서 생산한 전기는 수도권에서 쓴다.'

폐기물 매립장과 산업단지 건설 문제로 충남 전역이 몸살을 앓고 있다. 상대적으로 땅값이 싼 시골은 폐기물업체의 손쉬운 먹잇감으로 전락하고 있는 실정이다. 폐기물 매립장의 경우 전국에서 발생한 모든 산업폐기물을 처리할 수 있는 구조이다. 때문에 수도권에서 나온 폐기물이 충남으로 몰려오는 악순환이 반복되며 도민들의 피해와 불만이 커지고 있다.이런 가운데 충남 천안시 동면 지정폐기물매립장반대비상위원회, 예산군 조곡산업단지반대대책위, 충남환경운동연합, 공익법률센터 농본은 17일 충남도청 프레스센터에서기자회견을 열고 "폐기물매립장 등 산업폐기물 처리시설을 지자체와 같은 공공기관에서 운영관리해야 한다"고 촉구했다. 또 "산업폐기물을 발생지에서 처리해야 한다"는 원칙도 강조했다.이들은 기자회견문을 통해 "충남에서 처리되는 산업폐기물의 62% 이상은 충남이 아닌 외부에서 반입되고 있다"고 지적했다. 그러면서 "산업폐기물은 생활폐기물과 발생지 책임원칙도 없다. 대부분 민간에서 처리하고 있다. 그러다 보니 처리(매립 등)과정에서 발생하는 이익은 민간기업이 가져가고, 환경피해는 인근 주민들이 입고 있다"고 지적했다.유종준 충남환경운동연합 사무국장은 "충남은 석탄화력 발전소와 산업단지로 그러지 않아도 산업폐기물이 많이 나오고 있다. 거기에 수도권 폐기물까지 떠안아야 하는 상황이다. 고령의 노인 주민들이 많다 보니 저항이 적어서 악순환이 반복되고 있다"고 지적했다.산업폐기물을 공공에서 관리하고 처리해야 한다는 주장도 잇따랐다. 김형수 농본 정책팀장은 "산업폐기물 매립장은 보통 30년 정도 영업을 하는데, 30년 후에 업체가 부도를 내고 도망가는 사례까지 있다. 결국 공공에서 이를 맡아 뒤처리를 하는 사례도 늘고 있다. 폐기물 관련법을 개정해서 산업폐기물을 공공이 처리하도록 해야 한다"고 강조했다.김미선 예산홍성환경운동연합 활동가는 "폐기물 감량의 핵심은 가까운 곳에 폐기물 처리장이 있어야 한다는 것이다. 폐기물이 발생하는 산업단지에서도 폐기물처리장이 있어야 폐기물 문제를 인식하고 감량화를 위한 의지가 생긴다. 멀리서 쓰레기를 치울 경우, 자신들과는 상관없는 일들이 되어 버린다. 폐기물 감량 의지도 당연히 감소하게 된다"라고 지적했다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표는 "쓰레기는 충남에 버리고 전기는 충남에서 생산해 수도권에서 쓰고 있다. 산업 폐기물 처리장은 공공기관에서 운영해야 한다. 더 이상 주민들의 호소를 외면해서는 안된다"라고 비판했다.기자회견에 참석한 천안과 예산 주민들은 지역내 폐기물 매립장 건설과 산업단지 내 폐기물처리시설 건설을 반대하며 2년 이상 '반대 투쟁'을 이어오고 있다.산업단지의 경우 면적 50만제곱미터 이상, 연간 폐기물 발생량이 2만톤 이상일 경우 폐기물처리시설을 의무 설치해야 한다. 이 규정을 악용할 경우 산업단지가 아닌 폐기물처리설 건설을 목적으로 산단 건설을 추진하는 경우가 발생하기도 한다.천안 동면 폐기물 매립시설은 사업면적 38만6343㎡, 폐기물 매립 면적 20만4923㎡다. 매립 대상 폐기물은 지정폐기물과 일반 산업폐기물로 매립 용량은 총 669만 1053㎥다. 금강유역환경청은 지난 4월부터 환경영향평가서 초안 공람을 진행하고 있다. 동면 주민들은 지난 2023년 1월부터 폐기물 매립장 반대투쟁을 이어 오고 있다.조곡산단의 사정도 비슷하다. SK에코플랜트는 예산군 신암면 조곡리 일원에 140만m² 가량의 산업단지 조성을 추진하고 있다. 신암면 주민들은 지난 2022년부터 "산업단지에서 폐기물처리장이라도 빼달라"며 반대 투쟁을 지속해 왔다. 주민들의 투쟁은 올해로 3년째이다.