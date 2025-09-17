'세 번 불출석' 통일교 한학자, 일방 통보 후 출석 "아파서 그랬다"

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 17일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 권성동 (국민의힘) 의원에게 1억 원 전달한 것 맞습니까?

- 김건희씨에게 목걸이와 가방 전달했습니까?

- 전성배씨 통해서 통일교 현안 청탁하셨나요?

- 왜 오늘 일방적으로 (특검) 조사 날짜 정하셨습니까?

▲특검 출석한 한학자 “권성동·김건희 금품 전달?” 질문에 답변은... 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲한학자 통일교 총재가 17일 오전 서울 종로구에 위치한 김건희 특검 사무실에 출석하자 '사이비종교 OUT 통일교 해체 OUT 신천지 OUT'이라고 적힌 플랜카드와 함께 한 총재 수사를 촉구하는 1인 시위가 이뤄졌다. ⓒ 이진민 관련사진보기

▲[현장] "통일교 한학자는 사기꾼" "종교탄압"... 김건희특검 앞 종교전쟁 이진민 관련영상보기

▲[현장] 변호사가 팔 잡아주고 부축까지... 김건희특검 출석 한학자 통일교 총재 이진민 관련영상보기

세 차례 소환 통보에 응하지 않았던 통일교 교주 한학자 총재가 특검이 부르지도 않았는데 자진 출석해 "아파서 그랬다"고 주장했다.한 총재는 17일 오전 9시 46분 서울 종로구 특검팀 사무실을 찾았다. 김건희 특검팀(민중기 특검)은 세 차례 불출석한 한 총재의 체포영장 청구를 고려한 채 추가 소환 통보를 하지 않았는데, 한 총재는 전날 일방적으로 출석을 통보한 뒤 이날 변호인을 대동한 채 현장에 나타났다.그는 "김건희씨에게 목걸이와 가방을 전달했는지" 묻는 질문에 "나중에 들으세요"라며 답을 피했다. 이날 새벽 구속된 권성동 국민의힘 의원에게 "1억원을 전달했는지" 묻는 질문에도 답하지 않았다."...""비오는데 수고가 많아요. 나중에, 나중에 들으세요.""...""내가 아파서 그랬어요. 수술받고 아파서 그래요. 그만. 나중에 다 만나서 얘기합시다."이날 변호인의 부축을 받으며 취재진을 지난 한 총재는 휠체어에 탄 채 엘리베이터를 통해 특검팀 사무실로 향했다. 현장에선 신도로 보이는 한 시민이 "어머니 힘내라"고 외치기도 했다. 출석 상황을 지켜보던 류인용 통일교 대외협력본부장은 취재진들과 만나 "한 총재의 건강 상태가 장기간 조사받을 수 있는 상황이 아니"라며 "통일교 신도들은 각자 한 총재를 위해 기도하기로 했다"고 말했다.인근에선 "통일교 해체" 현수막을 내건 채 1인 시위를 벌인 시민이 "정치권에 뇌물을 증여한 한학자를 구속하고 수사하라"고 외치기도 했다.한 총재는 지난 8, 11, 15일에 걸친 특검의 세 차례 출석 통보에 건강상 이유 등을 들며 불응했다. 이에 특검팀은 지난 15일 정례 브리핑에서 "피의자 측의 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 진행할 예정"이라며 한 총재에 대한 체포영장 청구를 시사했다.그러자 통일교는 전날(16일) 언론 공지를 통해 "특검과 사전 협의는 없었지만, 한 총재가 17일 오전 10시에 출석해 성실히 조사에 응할 것"이라고 전한 바 있다. 특검팀 관계자는 같은 날 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 "조율한 출석은 아니지만, 만일 온다면 조사를 진행하게 될 것"이라고 전했다.한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 김건희와 권성동 의원에게 교단 현안을 청탁하면서 금품을 건넨 혐의를 받는다. 그는 2022년 1월 윤 전 본부장을 통해 권 의원에 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 제공했고, 같은 해 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김씨에 명품 가방과 금품을 전달한 혐의를 받고 있다.특검팀은 앞서 김건희, 윤 전 본부장, 전씨를 재판에 넘기며 이들의 공소장에 한 총재가 "정교일치 이념을 실현하기 위한 정치 지도자를 물색"했고 윤석열·김건희 부부에게 접근했다고 적시했다. 특히 윤 전 본부장 공소장에는 한 총재의 승인 하에 금품 제공 및 청탁이 이뤄졌다는 내용이 담겼다.