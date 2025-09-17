'세 번 불출석' 통일교 한학자, 일방 통보 후 출석 "아파서 그랬다"

세 차례 소환 통보에 응하지 않았던 통일교 교주 한학자 총재가 특검이 부르지도 않았는데 자진 출석해 "아파서 그랬다"고 주장했다.
한 총재는 17일 오전 9시 46분 서울 종로구 특검팀 사무실을 찾았다. 김건희 특검팀(민중기 특검)은 세 차례 불출석한 한 총재의 체포영장 청구를 고려한 채 추가 소환 통보를 하지 않았는데, 한 총재는 전날 일방적으로 출석을 통보한 뒤 이날 변호인을 대동한 채 현장에 나타났다.
그는 "김건희씨에게 목걸이와 가방을 전달했는지" 묻는 질문에 "나중에 들으세요"라며 답을 피했다. 이날 새벽 구속된 권성동 국민의힘 의원에게 "1억원을 전달했는지" 묻는 질문에도 답하지 않았다.
- 권성동 (국민의힘) 의원에게 1억 원 전달한 것 맞습니까?
"..."
- 김건희씨에게 목걸이와 가방 전달했습니까?
"비오는데 수고가 많아요. 나중에, 나중에 들으세요."
- 전성배씨 통해서 통일교 현안 청탁하셨나요?
"..."
- 왜 오늘 일방적으로 (특검) 조사 날짜 정하셨습니까?
"내가 아파서 그랬어요. 수술받고 아파서 그래요. 그만. 나중에 다 만나서 얘기합시다."
이날 변호인의 부축을 받으며 취재진을 지난 한 총재는 휠체어에 탄 채 엘리베이터를 통해 특검팀 사무실로 향했다. 현장에선 신도로 보이는 한 시민이 "어머니 힘내라"고 외치기도 했다. 출석 상황을 지켜보던 류인용 통일교 대외협력본부장은 취재진들과 만나 "한 총재의 건강 상태가 장기간 조사받을 수 있는 상황이 아니"라며 "통일교 신도들은 각자 한 총재를 위해 기도하기로 했다"고 말했다.
인근에선 "통일교 해체" 현수막을 내건 채 1인 시위를 벌인 시민이 "정치권에 뇌물을 증여한 한학자를 구속하고 수사하라"고 외치기도 했다.
"한학자 일방 통보, 그래도 조사할 것"
한 총재는 지난 8, 11, 15일에 걸친 특검의 세 차례 출석 통보에 건강상 이유 등을 들며 불응했다. 이에 특검팀은 지난 15일 정례 브리핑에서 "피의자 측의 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 진행할 예정"이라며 한 총재에 대한 체포영장 청구를 시사했다.
그러자 통일교는 전날(16일) 언론 공지를 통해 "특검과 사전 협의는 없었지만, 한 총재가 17일 오전 10시에 출석해 성실히 조사에 응할 것"이라고 전한 바 있다. 특검팀 관계자는 같은 날 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 "조율한 출석은 아니지만, 만일 온다면 조사를 진행하게 될 것"이라고 전했다.
한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 김건희와 권성동 의원에게 교단 현안을 청탁하면서 금품을 건넨 혐의를 받는다. 그는 2022년 1월 윤 전 본부장을 통해 권 의원에 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 제공했고, 같은 해 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김씨에 명품 가방과 금품을 전달한 혐의를 받고 있다.
특검팀은 앞서 김건희, 윤 전 본부장, 전씨를 재판에 넘기며 이들의 공소장에 한 총재가 "정교일치 이념을 실현하기 위한 정치 지도자를 물색"했고 윤석열·김건희 부부에게 접근했다고 적시했다. 특히 윤 전 본부장 공소장에는 한 총재의 승인 하에 금품 제공 및 청탁이 이뤄졌다는 내용이 담겼다.