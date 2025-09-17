의령농협-전문건설협회, 수해 주민 돕기 성금 기탁

큰사진보기 ▲의령농업협동조합, 수해 복구 성금 전달. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲의령군전문건설협회, 수해 복구 성금 기탁. ⓒ 의령군청 관련사진보기

경남 의령에서 지난 7월에 내린 집중호우로 피해를 입은 수해 주민을 돕기 위한 성금 기탁이 이어지고 있다.의령농업협동조합(조합장 이용택)과 의령군전문건설협회(회장 최병기)가 각각 성금을 의령군청에 맡겼다.의령군은 지난 15일 의령농협에서 성금 1000만원을 기탁했다고 17일 밝혔다. 이번 성금은 기록적인 폭우로 피해를 입은 이재민들의 생활 안정을 지원하고, 신속한 피해 복구에 보탬이 되고자 마련됐다.이용택 조합장은 "갑작스러운 수해로 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 작은 도움이 되길 바라는 마음에서 성금을 마련했다"며 "빠른 시일 안에 피해가 복구되어 군민들이 일상으로 돌아가기를 바란다"고 전했다.의령군전문건설협회는 성금 500만원을 기탁했다. 협회는 지역 내 건설업 종사자들의 뜻을 모아 신속하게 성금을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다고 의령군이 밝혔다.최병기 회장은 "지역사회와 함께 살아가는 협회로서 피해 주민들에게 작은 힘이 되고자 성금을 마련했다"며 "어려움을 겪는 군민들이 하루빨리 일상을 회복하길 바란다"고 밝혔다.오태완 의령군수는 의령농협과 의령군전문건설협회에 감사 인사를 전했다.