"마을 꽃길에서 빵 나눔까지… 논산시 채운면 주민총회 성황"

큰사진보기 ▲16일 논산시 채운면사무소 2층 회의. 2025년 논산시 채운면 주민총회에 참여한 백성현 시장을 비롯한 내빈과 주민들이 개회를 기다리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲채운면 주민자치프로그램에서 배우고 있는 기타반 주민들 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 채운면 주민인 이원구·김정예 씨가 백성현 시장으로 부터 시장표장을 받고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정선필 논산시 채운면 주민자치회장이 대회사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 채운면 주민총회에 참석한 백성현 시장이 부인 심재경 여사와 함께 식전 공연을 보며 박수를 치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의회 의장이 축사를 하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이원구 채운면 주민자치회 사무국장이 올해 사업과 내년도 사업에 대해 보고하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남도의회 오인환 도의원이 채운면 주민총회에 참여해 축사를 하고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 채운면 주민총회에서는 주민이 연필로 그린 백성현 시장의 초상화를 직접 전달하며 시정에 대한 노고에 대해 고마움을 전해 눈길을 끌었다 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

들판의 바람이 선선해진 지난 16일 오후, 충남 논산시 채운면사무소 2층 회의실은 일찌감치 북적였다. 주민들이 삼삼오오 모여 반가운 인사를 나누며 투표용지를 받아 들고 자리에 앉았다.2025년도 논산시 채운면 주민총회가 열리는 날, 마을 발전을 함께 고민하는 주민들의 얼굴에는 기대와 활기가 묻어났다.총회 분위기는 기타와 장구 소리에 먼저 달궈졌다. 채운면 주민자치프로그램에서 갈고닦은 기타교실(강사 도기욱)과 아리랑 장구팀(강사 홍숙랑)이 무대에 올라 식전공연을 펼쳤다.곧이어 지역발전에 기여한 주민들에게 표창장이 수여됐다. 이원구·김정예씨가 시장 표창을, 김현용·장용인씨가 시의회 의장 표창을, 김형심씨는 충남도의회 의장 표창을, 도원구씨는 주민자치회장 표창을 받으며 축하의 박수를 받았다.정선필 채운면 주민자치회장은 환영사에서 "오늘은 지난 1년간 9천만 원 규모의 주민자치사업 성과를 공유하고, 내년 1억 4천만 원 규모의 사업 계획을 함께 논의하는 뜻 깊은 자리"라며 "매월 월례회를 통해 한 걸음 더 나은 채운면을 만들겠다"고 다짐했다.백성현 논산시장은 축사에서 "주민자치는 바로 여러분의 삶을 담아내는 과정"이라며 "시민들이 함께 웃고 즐겁게 살 수 있는 논산을 만들기 위해 공직자 모두가 최선을 다하겠다"고 약속했다.조용훈 시의회 의장도 "주민의 목소리를 예산에 직접 담는 자리가 바로 주민총회"라며 "시의회가 뿌리 깊은 주민자치를 지원하겠다"고 힘을 보탰다.이날 총회에서는 올해 집행된 주민참여예산 사업도 보고됐다. 꽃길 조성, 마을길 LED 조명 설치, 경관 가꾸기 등 8건의 사업이 추진됐고, 클린 채운 만들기, 제빵교실, 역사문화탐방 등 주민자치 활성화 프로그램도 호응을 얻었다.내년에는 '고고 장터'(아껴 쓰고·나눔하고·다시 쓰고), '함께 굽는 빵, 함께 나누는 행복', '세대공감 도자기 교실', '손뜨개 교실' 등 주민의 손으로 기획한 생활형 프로그램이 우선 추진될 예정이다.회의장 안에서는 오랜만에 만난 이웃들끼리 안부를 나누며 웃음꽃을 피웠고, 주민들은 의제와 사업 우선순위를 직접 투표로 정했다. 오인환 도의원은 "주민총회는 시장이나 의회가 아닌 주민이 직접 주인이 되어 문제를 만들고 해결하는 과정"이라며 "주민이 주인인 진짜 자치를 위해 도의회도 함께하겠다"고 말했다.마지막으로 김용정 도시재생과장은 기초생활거점 조성사업을 설명하며 "공공청사와 주차장을 함께 조성해 주민들이 더 편리하게 모일 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.총회가 끝난 뒤 주민들은 서로 손을 잡고 "내년에도 더 좋은 채운면을 만들자"는 다짐을 나눴다. 작은 회의실에서 울려 퍼진 웃음과 박수 소리가 '내일 더 나은 채운면'을 향한 주민들의 의지를 보여주고 있었다.