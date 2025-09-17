권성동 구속에 국힘 "알아서 드러누운 사법부, 야당이 죄인 시대"

권성동 국민의힘 의원 구속에 지도부가 정부·여당과 사법부에 즉각 반발했다.
지도부는 17일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 정부·여당을 향해 "이 모든 공격이 향하고 있는 정점은 (이재명 정부의) 장기 집권을 위한 개헌이다", "이런 저열함이 늘 민주당이 쓰는 방식"이라고 날을 세웠다. 사법부를 향해서도 "사법부가 먼저 알아서 (정부·여당에) 드러누운 상황이라 매우 안타깝다"고 말했다.
다만 지도부는 "권 의원 구속 하나만 가지고 대응하기엔 적절치 않다"면서 "관련해 당장 대응 계획은 없다"는 입장을 밝혔다. 권 의원은 지난 2022년 대선 기간 통일교 측으로부터 억대의 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속됐다.
당 차원 대응엔 일단 선 긋기
장동혁 당 대표는 이날 기자간담회에서 "지금 특검을 통해서 몰아붙이고 있는 야당 탄압, 야당 말살, 정당 해산 프레임, 패스트트랙 사건 구형, 그리고 권성동 전 원내대표에 대한 구속 등 모든 퍼즐의 마지막 조각은 결국 (이재명 정부) 장기 집권을 위한 개헌이라고 생각한다"고 입장을 밝혔다. 이어 "이재명이라는 정치인 한 명이 대한민국 정치에 들어오면서, 그리고 권력의 정점에서 서면서 그 한 명으로 인해 헌법이 어떻게 망가지고 있나"라고 꼬집었다.
장 대표는 권 의원 구속을 이재명 대통령의 당 대표 시절과 비교하며 냉소하기도 했다. 그는 "지금은 그냥 야당인 것이 죄인 시대"라며 "이재명 전 (민주당) 대표에 대한 영장실질심사 당시 (법원은) 증거인멸의 가장 강력한 형태인 위증교사에 대해 범죄사실이 소명된다고 밝히면서도 야당 대표이기 때문에 증거인멸의 우려가 없다는 사유를 들었다"고 했다.
그러면서 "성실히 수사에 임했고 불체포 특권까지 포기했던 야당의 전 원내대표에 대해서 구속영장을 발부했다. 이는 결국 특검의 여론몰이식 수사에 법원이 협조한 꼴"이라고 주장했다.
송언석 원내대표는 권 의원 구속에 대해 "사법부의 독립을 지키자고 처절하게 투쟁하는 상황에 오히려 사법부가 먼저 알아서 드러누운 상황이 전개됐다"며 "매우 안타깝다"고 말했다.
송 원내대표는 "수사라는 것은 실체적 진실을 밝히기 위한 수사여야 하고, 이를 위해 꼭 필요한 제한적 범위 내에서 영장을 발부하는 것이 타당하다고 생각하는데 특검은 소설을 창작하듯 사건을 만들어 낸다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "구속영장이 떨어졌지만 권 의원의 기본권과 인권, 방어권은 충분히 보장돼야 한다"고 덧붙였다.
다만 두 사람은 당 차원의 대응엔 일단 선을 그었다. 장 대표는 "권 의원에 대한 구속 하나만을 가지고 (당이) 대응하기엔 적절치 않아 보인다"며 "모든 문제에 대해 어떻게 싸워나가야 할지 깊이 고민하겠다"고 했다. 송 원내대표도 "당장 대응할 계획은 없다"며 "의원들과 좀 더 상의해 당 행동 지침을 만들겠다"고 말했다. 국민의힘은 이번 주말 대구에서 대규모 집회를 열고 당원들과 투쟁한다는 방침이다.
한편 장 대표는 최근 대통령실과 여당이 조희대 대법원장의 사퇴를 언급한 일에 대해선 "명백하게 반헌법적"이라고도 비판했다.
장 대표는 "근거 없는 내용 하나를 비틀어서 사퇴까지 몰고 가는 저열한 방식이 늘 민주당이 쓰는 방식"이라며 "그러한 입장에 대해 대통령실이 '원칙적으로 공감한다'는 것은 대통령 탄핵 사유까지 된다"고 경고했다. 그러면서 "국민은 지켜보고 있다"며 "그 부메랑은 민주당과 이재명 대통령에게 돌아갈 것"이라고 했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 지난달 28일 권 의원에 대한 구속영장을 청구했고, 국회는 지난 11일 본회의에서 체포동의안을 가결했다. 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 16일 구속영장을 발부했다. 이는 22대 국회 현역 의원 첫 구속이다. 더해, 특별검사 제도 도입 이래 불체포 특권이 있는 현역 의원이 구속된 첫 사례다.
[관련기사]
'통일교 1억 수수' 혐의 권성동 구속...특검 도입 후 첫 현역 의원 구속
https://omn.kr/2fcjn