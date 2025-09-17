경찰, 곡성군청 압수수색... '군의원 다수 연루' 계약 비리 수사

큰사진보기 ▲전남 순천에 있는 전라남도경찰청 동부 제1별관. ⓒ 전라남도경찰청 관련사진보기

경찰이 전남 곡성군의회 의원들이 연루된 각종 비리와 관련해 강제 수사에 돌입했다.곡성군의원 다수는 수의계약 업체 선정 비리 의혹을 받고 있으며, 또 일부 의원은 불법 정치자금 수수 의혹을 사고 있다.17일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남경찰청 반부패경제범죄수사2대는 이날 곡성군청 재무과 등을 대상으로 압수수색을 벌였다.경찰은 2021~2024년 곡성군이 체결한 다수의 수의계약에 비리가 개입돼 있다는 의혹을 포착하고 관련 증거 확보를 위해 이날 강제수사에 나섰다.경찰은 이 사건 수의계약 비리에 복수의 군의원이 연루된 정황을 포착한 것으로 전해졌다.일부 의원의 경우, 특정 건설업자로부터 불법 정치자금을 수수했다는 의혹도 받고 있다.경찰은 이날 수의계약 비리는 물론 정치자금법 위반 의혹 규명을 위한 압수수색도 단행한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 "일부 의원을 둘러싼 수의계약 비리, 정치자금법 위반 의혹 규명을 위한 수사"라며 "진행 중인 사건이므로 구체적 내용은 언급할 수는 없다"고 했다.경찰은 앞서 곡성군의회 의원 중 한 명이 차명으로 건설업체를 운영하고 있다는 내용이 담긴 진정서와 함께, 이 지역 건설업자가 복수의 군의원과 결탁했다는 의혹 등이 담긴 고발장을 접수하고 관련 수사를 이어가고 있다.경찰은 수개 월에 걸친 수사 과정에서 군의원들의 구체적 비리 내용이 담긴 핵심 물증을 확보하고 수사를 확대하는 것으로 전해졌다.