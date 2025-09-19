반려견 교육 이렇게 하면 고리 대출 받는 거랑 똑같습니다

"선생님 오셨다. 넌 이제 죽었다."

큰사진보기 ▲늑대는 야생 맹수에서도 매우 높은 성공률을 자랑한다. 그 이유 중 하나가 무리의 협동심 때문이다. 늑대들은 편견과 달리 주로 평화적인 방법으로 무리를 유지한다. ⓒ bonopeppers on Unsplash 관련사진보기

"강력하게 힘으로 누르면 버릇 없이 짖는 게 멈춰져요. 어떻게 설명할 겁니까?"

"사람도 사회 나가 보세요. 서열이 있는데, 개라고 없겠어요? 만만하게 굴면 당연히 그럽니다."

큰사진보기 ▲반려견과 삶개와 살아가려면 보호자의 리더십은 필수다. 하지만, 진정한 리더십은 압도적인 힘이 아닌, 흔들리지 않는 부드러움에서 나온다. ⓒ 최민혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲갑자기 줄로 있는 힘껏 채고, 목소리를 높이는 일은 대출이자가 높은 돈을 빌리는 것과 같다. ⓒ andriyko on Unsplash 관련사진보기

반려견 훈련사, 그중에서도 반려견의 행동 문제를 주로 다루는 '반려견 행동 전문가'로 활동해 온 지도 어느덧 10년이라는 세월이 흘렀다.다양하고 새로운 보호자와 반려견을 만나왔지만, 사실 큰 틀에서 대부분의 레퍼토리는 익숙하다. 그중 대표적인 레퍼토리 하나. 보통 가정 방문 첫 시간의 상황이다. 열심히 짖는 반려견을 향해 보호자는 단골 멘트를 내뱉는다.나는 이 말을 곧이곧대로 듣진 않는다. 너무 짖는 반려견의 상황에 대한 민망함과 여태껏 자신이 교육을 나름대로 하려고 했음에도 자신의 말을 듣지 않는 서운함, 내가 와서 뭔가 해결될 것 같다는 희망 등. 여러 마음이 섞인 멘트라도, 이제는 알아서 이해한다.이런 말을 하는 가정은 상담을 해 보면 반려견 행동 전문가로서 흥미로운 점이 생긴다. 개들과 사람 사이에 서열이 있는데, 자신이 개에게 지고 있다고 생각한다는 것이다.예를 들어 "다른 가족 말은 듣고 제 말은 안 들어요, 이거 제가 서열 아래인 거죠?" 같은 질문 말이다. 그런 하소연 섞인 질문을 한참 듣다가 그 이야기를 어디서 들었는지 출처를 물어본다. 십중팔구는 어디서 들었는지 모른다. 대부분 '그렇다고들 한다길래' 그렇다고 믿고 계시는 경우가 많다. 당신도 그렇게 믿고 있다면, 이 글을 한 번 끝까지 읽어보는 게 좋다.개는 서열로 바로잡아야 한다는 생각은 1930~1940년대 있었던 스위스 늑대 행동 연구에서의 실험에서 뚜렷해졌다. 야생의 늑대를 생태적으로 관찰하는 게 아니라, 좁은 장소에 가두고 관찰을 했다.당시 늑대들에게는 힘으로 해결하려는 행동들이 발견되었고, 늑대가 서열이 있다는 것이 힘을 얻었다. 이후 미국의 생물학자 데이비드 메치는 늑대가 개와 가까운 조상이니 이 개념에 따라 개에게도 서열 이론을 적용해야 한다고 했다. 이것이 바로 개의 훈련 이론계를 잠식했던 이론, 일명 '알파독 이론'이다.그런데 이 이론은 1980년대쯤 데이비드 메치가 스스로 실수라고 인정하면서 새로운 국면을 맞는다. 늑대는 원래 넓은 곳을 누비고 협력하는 관계인데, 실험 환경인 제한된 환경에서는 늑대의 본 모습을 관찰하기 어려울 뿐더러, 힘의 논리를 조장할 수밖에 없는 환경이었다는 것이다. 게다가 당시 야생 늑대들은 갇혀 있는 늑대들과 달리 힘의 논리가 아니라, 상황에 맞는 수많은 신호로 협력하는 관계라는 것이 밝혀진 것이다.사실 서열이 있냐, 없냐는 뜨거운 감자가 될 수밖에 없는 주제다.나는 전문가지만, 다양한 사람들의 의견을 존중한다. 하지만, 지금까지 10년 동안 반려견 교육을 하면서 여러 논문, 경험들로 체감한 바로는 힘의 논리인 서열은 부작용을 낳는다. 특정 문제 행동을 없애는 것에만 집중한다면, 힘의 논리는 꽤 쉽고 편리하다. 예를 들어, 산책을 나가서 다른 사람만 보면 짖는 개를 짖을 때 강력한 힘으로 누르면 그 개는 멈춰질 수 있다. 이 방법은 굳이 전문가가 아니어도 된다. 개가 주눅들 정도로 할 수 있는 강력한 힘만 있으면 된다.하지만 개가 보호자의 말을 듣지 않는 데는 생각보다 아주 다양한 원인이 있다. 많은 반려견 전문 훈련사와 동물 행동학자들이 괜히 개들의 행동 연구를 공부하고 다양한 방법을 활용하는 것이 아니다. 개들의 행동 문제에 대한 최근 연구와 방향은 서열 이야기와는 다른 쪽으로 가고 있다.개들의 행동 문제는 대부분 불안과 매우 밀접하다. 더 구체적으로는, 불안에 의한 생존 본능 행동이다. 글로벌 시장 조사 기관인 IMAC는 전 세계 정신 건강 시장 규모를 설명하며 "지난해 4482억 달러로 평가되었으며, 2033년까지 5738억 달러에 도달할 것으로 예상된다"고 전망했다. 불안을 스스로 고쳐보려는 인간조차 불안은 더욱 확대되고, 조절하기 어려운 것이다. 우리 그 누구도 불안을 가진 사람에게 힘으로 눌러 불안을 고칠 수 있다고 하지 않는다.개도 마찬가지다. 선천적으로 불안을 잘 느끼는 예민한 개들은 인간이 사는 현대 사회에 안정감을 느끼지 못한다. 문제는 이런 불안을 느끼는 개일수록 보호자들은 품으로 과잉 보호를 쉽게 선택하는 경향이 있다는 것이다. 이런 가정은 대부분 규칙 없이 개들이 하자는 대로 해주게 된다. 불안은 예측할 수 없을 때 더 커지기 때문에 일상 생활의 부드럽지만 명확한 규칙이 중요하다. 이러다 보니 많은 훈련사들은 과잉 보호를 지적한다. 이런 과잉 보호의 문제 때문에 많은 사람은 "봐, 오냐오냐 키우면 안 돼. 역시 서열 문제야"라고 바라보는 시각이 더욱 강한 듯하다.실제로 나도 과잉 보호를 문제로 많이 말씀드리고 교육한다. 하지만, 과잉 보호 만큼 개의 행동이 심각해지는 것은 오히려 서열로 해석해 힘으로만 누를 때 생기기도 한다. 생존 본능이 올라오고 불안이 올라올 땐, 뇌과학적으로 뇌가 이성적인 판단을 멈춘다. 오로지 살기 위한 모드로 뇌가 작동하는 것. 그럴 때 당신보다 압도적인 힘을 자랑하는 사람이 무섭게 혼을 내면 멈춘 척은 할 것이다. 하지만, 다음에 또 불안 상황이 된다면? 어떨진 상상에 맡기겠다.내 개의 행동 문제를 바꿔보려는 생각으로 갑자기 줄로 있는 힘껏 채고, 목소리를 높이는 일은 대출이자가 높은 돈을 빌리는 것과 같다. 그때는 해결되는 거 같지만, 나중엔 다른 문제가 더 커진다. 개들은 체벌에 내성이 생기고, 나중엔 당신의 개의 신체에 상해가 갈 정도로 압박해야 할 가능성도 크며, 나중엔 줄만 보고도 오히려 으르렁거리거나 숨어들어 손댈 수 없는 개가 되기도 한다.개들을 무조건 이해하고, 통제가 없어도 된다는 의미는 전혀 아니다. 타인에게 피해를 주거나 문제 행동을 보호자로서 용인하고 방치하는 것은 당연히 안 된다. 내가 말하고자 하는 것은 단순히 개를 좋아해서 배려하자는 말이 아니다. 우리가 어디서부터 시작됐는지도 모르는 서열의 이야기의 시작점, 그리고 서열이 아니어도 얼마든 변화할 수도, 잘 공존할 수도 있음을 이야기하고 싶은 것이다. 아직도 서열로만 개를 바라보고 있다면, 조금은 시선을 달리보면 어떨까 하는 마음으로.