'사이버 극우' 추적 10년의 결론..."이명박이 뿌린 씨앗, 윤석열 만들었다"

최근 극우 성향 온라인 커뮤니티들의 문제점을 지적하는 목소리가 적지 않다. 이 문제를 일찍이 인식하고 그 원인을 분석하고 뿌리를 추적해온 인물이 있다. 바로 사람사는세상 노무현재단(아래 노무현재단)의 황희두 이사다. 프로게이머 출신이었던 그는 한때 극우 커뮤니티에 깊이 휩쓸려 '키보드 워리어'로 살았다고 한다. 하지만 박근혜 탄핵 국면에서 과오를 직면하며 다른 길을 선택했다.이후 그는 국가 권력이 온라인 여론을 조직적으로 조작해 온 실체를 파헤치는 데 매달려 왔다. 최근 출간한 <사이버 내란 - 댓글 전쟁>은 단순한 인터넷 문화 현상이 아니라, 국정원과 군, 뉴라이트 세력이 국가 공권력을 동원해 벌여온 장기 심리전을 추적하고, 그 고리를 끊기 위한 방안을 모색하는 책이다.정치권에서는 황희두의 주장에 대해 "댓글 몇 개 단 걸로 뭘 그리 호들갑이냐"고 무시하고 냉대하기도 했다. 그렇게 황희두는 홀로 10년을 싸웠다. 이 문제는 단순한 댓글이 아니라 국민의 정신을 겨냥한 전면전이라는 사실을 알려왔다. <사이버 내란 - 댓글 전쟁>은 그 집념의 결과물이자, 우리 사회가 더 이상 눈 감아서는 안 될 현실을 직시하게 만드는 경고장이다. 이 책은 지금 청년 세대와 민주주의 전체가 어떤 전장에서 싸우고 있는지를 보여준다.지난 15일 서울 용산구에 위치한 황희두 이사의 개인 작업실에서 그를 만났다."그 시절 나는 일본을 무작정 우호적으로 바라봤고, 중국과 북한은 이유 없이 싫어했다. 민주당은 페미니스트, 종북, 친중, 위선자들의 집단이라고 굳게 믿었다. 커뮤니티에 빠져 그게 진리라고 믿어왔다는 점에 관해 부끄럽다는 생각이 가장 먼저 든다. 그리고 분노가 뒤따른다. 그 모든 과정은 사실 국가 공권력이 동원된 정교한 심리전이었고, 그 정밀한 타깃은 나와 같은 10, 20대 남성이었다. 그들은 생각보다 훨씬 전략적이었고, 뿌리는 거대하게 뻗어 있었다. 국가가 나서 국민의 세금으로 이런 일을 벌였다는 사실에 화가 난다. 돌이켜보면 그것이 곧 내가 이 사이버 내란 세력을 10년간 추적하고, 결국 책까지 쓰게 된 계기가 됐다.""우리는 지난 2024년 12월 3일 물리적 영토에서 벌어진 내란을 목격했다. 하지만 그보다 훨씬 더 오래전부터 훼손돼 온 것은 정신적 영토였다. 특히 보수를 자처한 정치 세력은 집권할 때마다 국가 공권력을 동원해 조직적으로 온라인 공론장을 오염시켰다. 이는 단순한 인터넷 문화 현상이 아니라, 국가 차원의 장기 심리전이자 자국민을 향한 정치 공작이었다.<사이버 내란 - 댓글 전쟁>은 이 과정을 추적하고 맥락을 복원하려는 기록이다. 이명박 정부 시절 국정원의 심리전단·군 정보기관·뉴라이트를 동원해 벌인 여론조작과 공작, 그리고 그 세력이 윤석열 정부와 어떻게 이어졌는가를 한 축으로 다룬다. 다른 한 축은 디시, 일베저장소(아래 일베) 등 극우 성향 커뮤니티 그리고 이와 유사한 펨코를 등에 업은 이준석이라는 변종 정치인, '이대남' 현상 등이다. 동시에 오랫동안 고민해 온 이 고리를 끊을 방법에 관해서도 함께 다루었다.""이명박 정부 당시 여론조작의 정점에 있는 인물을 단 한 명만 꼽으라면 원세훈 전 국정원장이다. 그는 2009년 2월 국정원장에 임명된 뒤 심리학자와 언어학자까지 자문으로 불러들여 '심리전 매뉴얼'을 정교하게 설계했는데, 그 과정에서 만들어진 전략 가운데 하나가 악명 높은 '모욕주기 3단계'였다. 그 대표적 희생양은 노무현 전 대통령이었다.1단계는 '권위 훼손'이다. 노무현은 깨끗하지 않다는 이미지를 만들기 위해 수많은 댓글과 게시물, 커뮤니티를 통해 부패했다, 뒤가 구리다는 프레임을 조직적으로 퍼뜨렸다. 그 결정적 사건이 바로 '논두렁 시계' 보도였다.2단계는 '주위 사람 떠나게 하기'였다. 당사자뿐 아니라 주변 인물들까지 사찰해 정치적·심리적 고립을 유도했다. 실제로 측근들이 연이어 수사, 압수수색 등 각종 압박을 받았고, 결국 점점 더 많은 이들이 떠나갔다. 다시 말해, 이들의 공작은 '살아도 살아있는 것이 아닌 상태'로 만드는 것을 목표로 했다. 그들은 마지막 단계까지 실행하지는 못했다. 노무현 대통령이 세상을 떠나셨기 때문에...""나는 이명박을 비롯한 '뉴라이트'의 세계관을 한 문장으로 정의하면, '승리한 것이 정의다'라고 본다. 반면 노무현은 '정의가 승리한다'는 말을 자신의 정치 행보와 삶 전체로 증명한 인물이었다. 노무현이라는 이름은 그 자체로 뉴라이트식 사고에 균열을 내는 반증이었고, 그들에게는 자신들의 세계관을 위협하는 상징이었다. 그래서 그들은 노무현의 육체적 죽음만으로 만족하지 못했다. 그들이 원했던 것은 정신의 말살, 기억의 왜곡, 이념의 부정이었다. 노무현 대통령이 서거한 뒤에도 코알라 사진과 합성해 영정 사진을 조롱하며, 대중의 기억 속에 부정적으로 각인시키려 한 것도 같은 맥락이다.""핵심은 이명박 정부 시절 여론조작과 공작을 주도했던 인물들을 윤석열이 그대로 기용했다는 데 있다. 이명박 정부는 온·오프라인을 가리지 않고 관변단체까지 동원해 심리전과 여론조작으로 이념전쟁을 벌였다. 똑같은 움직임이 윤석열 정부에서도 반복되었다. 결국 이명박 시절 심어진 씨앗은 완전히 뽑히지 않았고, 여전히 살아남아 우리 사회 곳곳에 뿌리를 내리고 있다.실제로 윤석열 정권이 정치인 이재명에게 사용한 방식은 이명박 정권이 노무현 전 대통령을 공격했던 패턴과 매우 흡사하다. 권위를 훼손하고, 주위 사람들을 떠나게 만들지 않았나. 나는 지금 우리가 이재명 정부를 맞이했다는 사실이 어쩌면 기적과도 같은 일이라고 생각할 때가 있다.""내가 문재인 정부 때 당·정·청을 다니며 수없이 들었던 말이 바로 이거다. '결국 선거에서 이기지 않았냐?', '어차피 한 줌이다', '정권이 교체됐으니 이제 더이상 공작은 못하지 않겠느냐?'하지만 이명박 시절 뿌려진 씨앗이 결국 윤석열을 만들었다. 지금 이 문제를 등한시한다면, 윤석열이 뿌린 씨앗도 언젠가 다시 싹을 틔우고 열매를 맺게 될 것이다. 박근혜 탄핵 과정에서 국정농단이 드러난 뒤에도 그들은 흩어진 듯 보였지만, 결국 다시 모여 권력을 탈환했다. 이는 개인의 문제가 아니라 구조와 네트워크의 문제다. 검찰·언론·재벌·관변단체가 얽혀 형성된 카르텔 세력은 일시적 패배로 흔들리지 않는다. 오히려 패배를 교훈 삼아 더 교묘한 방식으로 재등장한다. 그렇기 때문에 반드시 이 고리를 끊어야 한다.""대표적인 사례가 '리박스쿨'과 '자손군'이다. 이들과 윤석열 사이의 연결고리는 이미 상당 부분 드러났다. 만약 '리박스쿨'에서 교육을 받은 아이들이 성장해 사회 곳곳으로 퍼져나간다면 어떤 일이 벌어지겠는가. 지금은 특정 극우 단체의 활동으로 보일지 몰라도 장기적으로는 극우적 가치관을 주입받은 세대가 사회의 주류로 진입하는 결과를 낳을 수 있다.또 지난 7월, 손현보가 담임 목사로 있는 세계로교회 성경 캠프에서 벌어진 일화가 있다. 한 초등학생이 '원수를 사랑하라 했는데, 김정은이나 이재명 같은 사람도 사랑해야 하느냐'고 물었고, 주위에서는 환호와 박수가 터져 나왔다. 이에 김요환이라는 목사가 이재명 대통령을 마귀한테 조종당하는 사람', '마귀를 내쫓아주어야 한다'는 취지로 대답했다. 이것이 지금 현장에서 실제로 벌어지고 있는 일이다. 만약 이 문제를 방치한 채 10년, 20년이 지나 이 초등학생이 아무런 사고 전환 없이 성장한다면 어떤 일이 벌어질까?""앞서 말했듯 이 문제는 매우 복잡하게 얽혀 있다. 그래서 법적·정치적 대응은 물론이고 교육, 시민 사회, 그리고 이 문제에 공감하는 개개인까지 모두 나서야 한다고 본다. 책에서는 국정원 개혁을 비롯해 여러 해법을 다뤘는데, 그중 하나를 꼽자면 '사이버 내란 특별법' 제정이다.'리박스쿨'과 관련한 자료를 조사하면서 가장 답답했던 부분이 있다. 수많은 증거와 정황이 드러났지만 여전히 어디까지 연결돼 있는지, 자금이 어떻게 흐르는지, 어떤 활동이 이뤄지는지 명확히 밝혀지지 않았다. 이명박 정권 시절 공작들은 언론 보도나 재판 기록을 통해 어느 정도 확인이 가능하다. 하지만 윤석열 정권에서의 국정원·검찰·경찰의 침투 범위, 현직 정치인의 개입 여부 등은 여전히 안갯속이다. 그렇기 때문에 이 사안은 내란 특검·채상병 특검·김건희 특검과 맞먹는 규모와 수준의 대응이 필요하다.대한민국의 미래를 짓밟고 국민 전체를 친일 뉴라이트 사상으로 물들이려 했던 계획의 일부가 드러난 상황임에도 정치권은 이상할 만큼 조용하다. 이 문제가 이렇게 묻히면 훗날 엄청난 타격으로 돌아올 것이라는 사실을 분명히 알아야 한다.""6년 전 내가 처음 민주당에 들어왔을 때와 비교하면 조금 나아진 것 같긴 하다. 하지만 여전히 '사이버 내란'이라는 키워드 자체에 부담을 느끼거나, 아예 관심이 없는 이들도 많다. 또 많은 사람이 '댓글 몇 개 단 걸 가지고…' 같은 말로 문제를 희석시키려 한다. 이는 너무 한가한 태도라고 생각한다. 좀 세게 말하면 정치적 직무유기다.최근 이재명 대통령이 명동 혐중 시위를 두고 '이건 표현의 자유가 아니라 영업방해'라고 발언했는데, 본질을 정확히 짚은 말이었다. 대통령이 이 정도 이해도를 보이고 있는데도 당에서는 이를 제대로 뒷받침하지 못하는 점은 아쉽다.""가장 큰 문제는 온라인 세상과 정보 유통 구조에 대한 이해도가 지나치게 낮다는 점이다. 그러면서도 훈수 두는 사람들은 많다. 지금의 여론전은 심리전·인지전·정보전 등 전쟁의 기술이 동원될 만큼 고도의 전략과 전술이 사용되고 있다. 그런데 여전히 댓글 몇 개 남기는 수준으로만 인식하다 보니, 원인 분석부터 대책까지 모두 빗나가고 있다. 온라인 커뮤니티에 들어가 봤다거나 댓글을 달아봤다는 이유로 스스로를 전문가라 생각하는 경향이 있는데, 실제로는 깊은 이해도를 가진 전문가가 투입돼야 한다. 무엇보다 이런 인식 개선이 선행돼야 한다.""그렇기 때문에 오히려 더 민감하게 접근해야 한다고 생각한다. 나는 나이 자체가 본질적인 문제라고 보지는 않는다. 다만 기성 정치인들이 소프트웨어를 업데이트하듯 청년과 공론장을 공부하려는 태도로 돌아가야 한다고 생각한다. 오늘날 청년·청소년은 끊임없이 타깃이 되고 조작되는 심리전의 대상이자 일종의 실험군으로 살아가고 있다. 혐오는 알고리즘이 되고, 조롱은 문화가 되며, 여론은 통제되는 공간 속에서 이들은 사실상 방치되고 있다. 우리가 맞서 싸워야 할 전선은 지금 온라인과 오프라인을 동시에 관통하는 청년 세대의 삶 그 자체를 둘러싸고 있다는 사실을 알아야 한다.""예전에는 방송에 나가 사실을 전하고 이 사안을 알리는 것이 가장 중요하다고 생각했다. 그런데 책 작업을 하면서 다시금 깨달은 점은 지금은 10대 청소년에 주목해야 한다는 것이다. 이미 젊은 여성층까지 우경화하려는 시도가 진행되고 있음을 확인했다. 하지만 정치권은 여전히 (젊은 세대 중에) '응원봉단도 있지 않느냐'는 식으로 무관심과 무대응으로 일관한다. 지금 이 사이버 내란 세력은 명확히 10대들을 겨냥하고 있다. 그래서 나는 10대 청소년들에게 이 문제의 심각성을 알리고, 민주 진보 청년 남성들이 고립돼 있는 게 아니라는 점을 전달하고 싶다. 또 그들의 목소리를 직접 전하는 역할을 하고 싶다. 그런 이유로 청소년들이 있는 자리라면 어디든 찾아가고 있고, 앞으로도 더 적극적으로 찾아가려고 한다.""이 책이 일종의 가교 역할을 할 수 있기를 바란다. 앞서 말했듯이 이 문제는 법이나 정치만으로 해결할 수 없다. 시민 개개인이 직접 목소리를 내야 한다. 내가 책에서 '온라인 전투의 기술'을 강조한 것도 같은 이유다. 우리의 메시지를 더 폭넓게 전달하고, 해석하고, 강화하는 것, 그것이 개인 차원에서 가능한 가장 현실적이고 지속 가능한 방식이라고 생각한다. 그 과정에 <사이버 내란 - 댓글 전쟁>이 도움이 된다면 지난 10년의 추적이 헛되지 않았다고 말할 수 있을 것이다."