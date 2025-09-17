[사진] 고층 아파트, 바다를 삼키다

큰사진보기 ▲부산 진구·동구·중구를 잇는 산복도로. 한때 이 길에서 내려다보던 풍경은 도시의 답답한 삶을 위로하듯 탁 트인 바다였다. 아이들은 골목 계단에 앉아 북항을 오가는 배들을 바라보며 놀았고, 어른들은 저녁 무렵 푸른 수평선 너머로 지는 해를 보며 하루의 고단함을 달랬다. 그러나 이제 그 자리는 고층 아파트와 초고층 빌딩이 차지했다. 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 산복도로 주민들의 눈에서는 사라졌다(2025. 8. 2). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 진구·동구·중구를 잇는 산복도로. 한때 이 길에서 내려다보던 풍경은 도시의 답답한 삶을 위로하듯 탁 트인 바다였다. 아이들은 골목 계단에 앉아 북항을 오가는 배들을 바라보며 놀았고, 어른들은 저녁 무렵 푸른 수평선 너머로 지는 해를 보며 하루의 고단함을 달랬다. 그러나 이제 그 자리는 고층 아파트와 초고층 빌딩이 차지했다. 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 산복도로 주민들의 눈에서는 사라졌다(2025. 8. 2). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 진구·동구·중구를 잇는 산복도로. 한때 이 길에서 내려다보던 풍경은 도시의 답답한 삶을 위로하듯 탁 트인 바다였다. 아이들은 골목 계단에 앉아 북항을 오가는 배들을 바라보며 놀았고, 어른들은 저녁 무렵 푸른 수평선 너머로 지는 해를 보며 하루의 고단함을 달랬다. 그러나 이제 그 자리는 고층 아파트와 초고층 빌딩이 차지했다. 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 산복도로 주민들의 눈에서는 사라졌다(2024. 2. 3). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 진구·동구·중구를 잇는 산복도로. 한때 이 길에서 내려다보던 풍경은 도시의 답답한 삶을 위로하듯 탁 트인 바다였다. 아이들은 골목 계단에 앉아 북항을 오가는 배들을 바라보며 놀았고, 어른들은 저녁 무렵 푸른 수평선 너머로 지는 해를 보며 하루의 고단함을 달랬다. 그러나 이제 그 자리는 고층 아파트와 초고층 빌딩이 차지했다. 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 산복도로 주민들의 눈에서는 사라졌다(2024. 2. 3). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲'부산 진구·동구·중구를 잇는 산복도로. 한때 이 길에서 내려다보던 풍경은 도시의 답답한 삶을 위로하듯 탁 트인 바다였다. 아이들은 골목 계단에 앉아 북항을 오가는 배들을 바라보며 놀았고, 어른들은 저녁 무렵 푸른 수평선 너머로 지는 해를 보며 하루의 고단함을 달랬다. 그러나 이제 그 자리는 고층 아파트와 초고층 빌딩이 차지했다. 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 산복도로 주민들의 눈에서는 사라졌다(2020. 8. 9). ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

부산 산복도로 주민들에게 바다는 단순한 경관이 아니었다. 집과 골목을 넘어 시원하게 펼쳐진 바다는 가난한 일상 속에서 숨통이었고, 공동체의 정체성이었다. 그러나 지금 그 바다는 거대한 아파트 벽 뒤로 완전히 가려졌다. 사진 속 풍경은 이를 적나라하게 보여준다.재개발과 고층 아파트 건설은 늘 '주거 환경 개선'과 '도시 경쟁력'을 명분으로 내세운다. 하지만 그 속에서 서민들의 삶은 어떻게 됐는가. 산복도로 주민들은 더 이상 바다를 볼 수 없고, 도시와 연결되는 시선조차 잃었다. 조망권은 법과 제도 속에서 보장받지 못했고, 결국 돈의 논리가 모든 것을 덮어버렸다.도시는 기억과 삶이 켜켜이 쌓여 만들어진다. 그러나 지금 부산의 개발은 그 기억을 지우고, 삶을 밀어내며, 오직 시장 가치만을 앞세운다. 화려한 마천루는 성공의 상징처럼 세워졌지만, 그 뒤편에서 주민들의 터전과 풍경은 무참히 사라졌다.사라진 바다는 단순히 바다가 아니다. 그것은 공동체의 터전이자, 사람들의 삶과 기억이다. 개발이란 이름으로 서민들의 삶을 지우고, 오직 이윤과 자본만을 위한 도시가 과연 누구를 위한 공간인지 우리는 물어야 한다.