20일 광주서 '호남 누정·원림 세계유산 등재 추진' 학술대회

큰사진보기 ▲전남 영암 영보정노거수가 수문장처럼 지키고 선 영보정. 영보정은 오랜 전통을 지닌 영보마을 공동체의 상징이다. 보물로 지정돼 있다. 2025. 5. 2 ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲호남 누정·원림 세계유산 잠정목록 등재를 위한 학술대회 ⓒ 누정원림문화연구소 관련사진보기

누정원림문화연구소(이사장 김도원)는 오는 20일 광주광역시에서 '호남 누정·원림 세계유산 잠정목록 등재를 위한 기초연구'라는 주제의 학술대회를 개최한다.호남 지역 전통 누정과 원림의 학술적 성과를 재조명하고 세계유산 등재 가능성을 구체적으로 모색하기 위한 자리다.장소는 서구 치평동 5·18민주화운동교육관이며, 공식 행사는 오후 3시 시작한다.김동수 전남대 명예교수와 김영수 서울시립대 연구교수가 각각 '호남 누정원림 연구의 시작과 성과, 한계', '호남 누정·원림의 세계유산 등재 준비와 절차'라는 주제로 기조강연한다.이어 신태양 전 호남대 교수의 '동아시아 전통정원의 가치와 미학', 한동수 한양대 교수의 '동아시아 건축역사 속 한국 누정의 보편성과 특수성'이라는 주제 발표가 진행된다.천득염 전남대학교 명예교수가 좌장을 맡고, 김대현 전남대학교 명예교수, 박익수 호남대학교 명예교수, 이계표 전라남도 문화유산위원이 토론자로 참여하는 종합토론이 이어진다. 토론자들은 호남 누정·원림의 세계유산 등재 전략을 논의할 예정이다.이번 학술대회는 한국학호남진흥원의 주최·후원으로 마련됐다.문의 누정원림문화연구소 (010-6721-2135, jercasia1@naver.com)