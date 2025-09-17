메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
우유를 데웠으니 가을

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

25.09.17 10:30최종 업데이트 25.09.17 10:30

우유를 데웠으니 가을

가을이 왔다고 느끼는 순간들... 갈 때는 가고 올 때는 오는 게 인생

원고료로 응원하기
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

따뜻한 라테 이제는 따뜻하게 데워진 우유에 커피를 내려서 따뜻한 라테를 마시고 싶은 계절이 시작되었다.
따뜻한 라테이제는 따뜻하게 데워진 우유에 커피를 내려서 따뜻한 라테를 마시고 싶은 계절이 시작되었다. ⓒ 이수정

살짝 고민했다. 데울까, 말까. 결국은 데우기로 했다. 내 선택에 대한 만족감만큼이나 따뜻하게 퍼지는 라테 향이 선선한 아침 바람과 섞여든다.

지난밤 귀뚜라미 소리가 유난히 크게 들렸다. 동네 산책길 위 달은 또 얼마나 크고 밝던지. 새벽녘엔 차가운 공기에 이불을 어깨까지 끌어올렸다. 그리고 오늘 아침, 모닝커피 한 잔의 온기가 내게 계절을 알려준다.

여름 내내 찬 우유에 커피를 부었는데, 오늘은 달랐다. 컵을 쥔 손끝으로 전해진 건 시원함이 아니라 차가움이었다. 그래서 나는 잠시 망설였다. 커피머신으로 갈 것인가, 전자레인지로 갈 것인가. 그리고 결국, 우유를 데웠다. 우유를 데웠으니 가을. 이렇게 나의 또 하나의 가을은 시작되나 보다.

마당의 공작단풍 가지가 한쪽으로 늘어져 자란 우리집 마당의 공작단풍
마당의 공작단풍가지가 한쪽으로 늘어져 자란 우리집 마당의 공작단풍 ⓒ 이수정

우리 집 마당의 공작단풍. 너는 늘 가을이라 좋겠다. 서툰 정원사의 손길에도 제법 멋진 청년 공작이 되었구나. 가지 하나가 길게 늘어져 오히려 이름값을 한다. 봄에도, 여름에도 그리고 지금 이 순간에도 너는 늘 가을이었다. 짙은 푸르름 속에서도, 생명의 냄새가 가득할 때도 너는 묵묵히 가을을 품고 있었지. 너는 그렇게 늘 가을이라 좋겠다.

이게 뭔가 싶었다. 허리를 굽혀서 보니 노오란 구슬같은 은행알들이 데굴데굴 떨어져 있다. 꼭 이렇게 성급한 애들이 있다. 고개를 들어 은행나무를 보니 아직은 초록빛이 가득한데 그 틈에 몇몇 은행알들이 '가을이라며?' 하고는 동글동글 몸을 불리더니 아직은 뜨거운 보도블럭으로 이렇게 낙하를 했나보다.

마음같아서는 '아직은 더 매달려있어도 된단다' 하며 다시 푸른빛 가득한 은행잎사귀 사이에 붙여주고 싶다. 벌써 여러 개 짓이겨져 바닥에 널부러져 있는 은행알도 있었다. 성급하게 떨어진 탓일까. 꼬릿한 냄새조차 아직 없는데. 다시 고개들어 은행잎을 보니, 초록은 초록인데 그 빛이 확연히 여름과는 다르다. 노오란 물 아주 살짝 스며들기 시작하니, 한결 따스한 초록이다.
성급하게 떨어진 은행알 보도블럭에 떨어져있는 노란 은행알
성급하게 떨어진 은행알보도블럭에 떨어져있는 노란 은행알 ⓒ 이수정

우유 한 잔의 온도, 늘 가을을 품고 있는 단풍, 성급히 떨어진 은행알. 모두가 말해주고 있었다. 이제 갈 때는 가고, 올 때가 오고 있다는 것을.

AD
인생에도 그런 순간이 있다. '이제는 달라져야 할 때인데, 왜 아직 그대로일까.' 기다림이 길어지면 우리는 쉽게 지쳐버린다. 스스로를 위로하며 "조금만 더 버티자" 하다가도, 정작 변화가 오지 않을 때는 그 자리에 주저앉고 싶어진다. 그런데 바로 그때, 귓불을 스치는 바람 한 줄기, 어둠 속에서 비집고 들어오는 작은 빛줄기가 우리를 다시 일으켜 세운다.

갈 때가 가고, 올 때가 오고 있다는 믿음. 그 믿음이 우리를 다시 걷게 한다. 뜨거웠던 여름이 마침내 자리를 비켜주듯, 인생의 계절도 그렇게 찾아온다. 어쩌면 지금 이 글을 읽는 당신도, 끝이 보이지 않는 시간을 건너고 있을지 모른다. 진로를 고민하는 청년일 수도, 아이 양육에 지쳐 있는 부모일 수도, 혹은 퇴직 이후의 길 위에 서 있는 중년일 수도 있다. 누구에게나 "이제는 바뀌어야 하는데, 왜 아직 그대로일까" 싶은 시간이 있다.

그럴 때 우리는 작은 징후를 붙잡으며 버틴다. 우유 한 잔의 온도 변화, 바람의 결이 달라지는 순간, 나무 잎에 스며드는 미묘한 색깔처럼. 그 사소한 변화들이 우리에게 말해준다.

"곧 달라질 것이야. 올 것은 오고야 만다."

계절은 단 한 번도 약속을 어기지 않았다. 아무리 늦게 오는 듯 보여도, 결국은 바뀌었다. 지난 계절 동안 불확실한 기다림 속에서 여러 번 흔들렸지만, 결국 가을은 왔다. 그리고 우리 모두, 제각각의 가을을 이렇게 기다려왔다.

우유를 데웠으니, 가을이다. 그리고 믿는다. 갈 때는 가고, 올 때는 이렇게 온다는 것을. 가을, 너를 참 많이 기다리고 있었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.


#가을징후#따뜻한우유#공작단풍#은행알

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이수정 (icecrystal) 내방

수정아동상담센터 원장입니다. 언어치료사 심리상담가로서 20년 넘게 살아오고 있습니다. 힐링 에세이와, 힐링 소설을 쓰고 있습니다. 따뜻한 치유의 글을 쓰고 싶습니다. <글루미릴레이>공동저서를 발간하였습니다.

이 기자의 최신기사"난 이게 뭔지 모른다" 최면 걸며 본 세기의 작품



독자의견1

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초