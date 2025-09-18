이순신 장군이 지어준 마을 이름, 용기가 차오르네요

(이전 기사 : 최남단 바닷가에 숨겨진 아름다운 포켓비치 마을
)
이젠 윤도산 점재를 넘어야 한다. 점재는 옛날 외딴 섬처럼 고립됐던 이곳 통호리 주민들이 내륙과 통할 수 있는 유일한 통로였다. 지금은 산 능선이 돌출된 해남반도 동남쪽 바닷가로 국도가 놓여 쉽게 돌아갈 수 있지만 옛날엔 지형 상 다닐 수 없었다. 이곳의 옛 주민들은 점재를 넘어 현산면에 있는 월송장까지 40리 길을 걸어 다녔다.
점재를 넘기 위해 사구마을의 다랑이 논밭 사이를 걷는다. 개척민들의 수고가 수백 년 쌓였을 논밭이 우리에겐 정겹기만 하다. 길가에 말리려고 놓았을 호박들이 가을 감성을 더한다.
땅끝 해안마을에 남은 이순신 장군의 마음
걸으며 윤도산을 바라보니 우리나라의 두 영웅호걸의 숨소리가 들리는 듯 하다. 한 분이 이순신 장군이다. 바다로 직하한 산 능선을 경계로 송지면과 북평면이 나뉠 만큼 경계가 분명한 돌출된 능선 너머 바닷가엔 남성마을이 있다. 그곳도 척박하기는 더해서 옛날엔 활구리(活口里)로 불렸다. 입에 겨우 풀칠할 정도로 가난한 마을이라는 뜻이다.
장군이 바닷가로 돌출된 지형을 살펴보니 산의 능선이 바다로 길게 뻗어 내려온 모습이 긴 칼처럼 보였다. 장군은 마을의 지형 처럼 큰 칼을 쓸 수 있는 영웅이 태어나라는 뜻에서 이곳의 이름을 괘도포(掛刀浦)라고 지어주었다. 활구리였던 지금의 남성리이다. 가난했기에 더 큰 용기와 희망을 주었을 이름이다.
실제로 주민들은 그렇게 믿었고 지금까지 작디작은 남성리에 이 이야기가 전해오고 있다. 가난하지만 희망을 버리지 않고 삶을 개척했던 남쪽 바다 끝 주민들의 억척 같은 모습을 또 한번 마주한다. 동시에 남해안의 구석구석의 지형을 한 곳도 남김 없이 손바닥처럼 꿰뚫어 보았던 이순신 장군의 철저한 대비, 그리고 애정 넘치는 국토 사랑의 마음을 엿본다.
또 한 분은 고산 윤선도이다. 산 이름도 윤선도의 이름을 따 윤도산이 되었다. 윤도산 정상에 샘이 있었는데 윤선도가 마신 후 말라버렸다는 이야기가 이곳 주민들에게 전해온다. 매일 고생하는 주민들에겐 해남 땅의 거반을 가진 거부였던 윤선도가 하릴없이 산만 오르내리는 모습으로 볼썽사납게 보였을 것이다.
고산은 자신이 옳다고 믿는 일에 물러섬이 없는, 기개가 넘치고 대쪽 같은 성격으로 도합 20년을 귀양살이를 해야 했다.
윤선도가 사랑한 윤도산
슬프나 즐거오나 옳다 하나 외다 하나
내 몸의 해올 일만 닦고 닦을 뿐이언정
그 밧긔 여남은 일이야 분별할 줄 이시랴.
...
뫼흔 길고 길고 물은 멀고 멀고.
어버이 그린 뜻은 많고 많고 하고 하고.
어디서 외기러기는 울고 울고 가느니.
- 견회요(遣懷謠) 중, 윤선도
몸을 사리지 않고 신념대로 행동했던 자신의 삶의 철학을 확인하면서도, 머나먼 유배지에서 자신 때문에 고초를 겪은 아버지에 대한 그리움과 외기러기 같이 고독한 자신의 처지를 표출하고 있다. 고난의 운명을 예견한듯, 관직에 나간 초기 30대에 맞은 유배지에서 쓴 견회요 시와 똑닮은 인생이었다.
그는 높은 학문과 영특함, 예지력과 풍수지리, 의학, 음악 등 많은 재주와 능력을 갖고 있었지만 당파 싸움의 한 가운데서 관직은 펴지 못했고, 신념을 굽힐 줄 모르는 저항의 삶으로 끝내 이루지 못한 뜻을 칩거를 통한 안빈낙도와 시조 시가로 승화시켰다.
이상 사회를 꿈꾸었던 윤선도의 사상은 100년 후 정조에 의해 되살아났다. 정조는 윤선도의 글을 모아 <고산유고>를 펴냈다. 붕당 파훼를 외쳤던 윤선도의 정치사상은 정조에 의해 탕평책으로 실현됐고, 윤선도가 점지했던 수원의 장지는 정조의 아버지 사도세자의 장묘가 되었다.
그는 해남에 있을 때 윤도산에 오르는 것을 좋아했다. 윤도산에 오르면 신물난 정치를 멀리해 살고 싶은 제주도와 보길도를 모두 볼 수 있었다. 그는 결국 제주도로 향하는 길에 보길도에 머물렀고, 그만의 왕국을 지었다. 소쇄원, 백운동과 함께 호남의 3대 원림으로 손꼽히는 부용동 원림은 풍수지리적으로 보길도 전체를 고려한 설계로 이름이 높다.
시절은 지나가도 마음은 남는다. 400여 년 전 땅끝의 한 산에 남긴 두 위인의 마음이 지금 내 마음에 와닿을듯한 그 산, 윤도산을 넘어간다.