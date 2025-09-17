이종섭 "어이없다", 해병대원 "런종섭 구속", 특검 "조사 여러차례 할 수도"

호주대사 임명 과정의 문제, 이른바 '런종섭 사태'로 첫 특검 조사를 받기 위해 출석한 이종섭 전 국방부 장관이 본인을 둘러싼 논란을 부정하며 조사실로 향했다. 채해병 순직사건 수사외압 의혹을 두곤 기존 부인하는 입장을 고수하며 "특검 조사에 성실히 임하겠다"라고 밝혔다.
이 전 장관은 17일 오전 9시 57분 서울 서초구 채해병 특검팀(이명현 특검)에 출석했다. 참고인 신분으로 첫 조사를 받게 된 그는 "질문이 많으시겠지만 그동안 여러 기회를 통해 제 입장이나 사실관계를 충분히 밝혔다고 생각한다"라며 "혹시 여러분들이 필요하시다면 그 내용들을 참고하시면 될 것 같다"라고 말했다. 이후 이어진 취재진의 질문에 이 전 장관은 다음처럼 답한 후 엘리베이터에 탑승했다.
- 지금 범인도피죄(윤석열의 호주대사 임명) 관련 참고인 신분으로 오셨는데 어떤 부분 소명하실 건가요?
"구체적인 사항에 대해서는 제가 답변드리기 어렵습니다."
- 이노공 전 법무부 차관한테 출국금지 해제 요청서 양식 부탁한 이유는 뭔가요?
"출금 해제 문제는 그거는 너무 어이없는 것이기 때문에 따로 말씀을 안 드리겠습니다."
- 입장이 따로 없으신 건가요?
"그거는 뭐 말도 안 되는 얘기이기 때문에..."
- 수사외압 의혹의 피의자 신분이기도 한데, 윤석열 격노 이후 (수사기록 관련) 결재 번복한 거 인정하시나요?
"여기까지 하겠습니다. 번복된 거 없고요. 그동안 쭉 밝혀왔던 그 입장을 생각하시면 됩니다."
- 오늘 입장은 따로 없으신 건가요?
"…"
해병대예비역연대는 이날 오전 9시 30분부터 특검팀 건물 앞에 대기하다 이 전 장관이 나타나자 "런종섭을 구속하라"라고 연호했다. 이들은 취재진 앞에서 발언을 이어가고 있는 이 전 장관에 "채상병 사건 수사외압·범인도피 심판하자"라는 문구와 윤석열·이 전 장관의 사진이 담긴 현수막을 들고 "당신이 대한민국 국방부 장관이 맞아?" "왜 해병대를 짓밟고 있어?" "구속하라"라고 외쳤다.
특검 "범인도피 혐의 피의자들과 연락한 내용 조사"
정민영 특검보는 이날 오전 10시 45분 시작한 정례브리핑에서 "오늘 아침부터 이 전 장관을 호주대사 범인도피 혐의 사건의 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다"라며 "조사에서는 호주대사 관련 주요 국면마다 이 전 장관이 대통령실, 법무부, 외교부 관계자 등 범인도피 혐의의 주요 피의자들과 주고받은 연락의 내용, 논의한 내용 등을 조사할 계획"이라고 밝혔다.
이어 "이 전 장관에 대해서는 조사가 상당히 여러 차례 진행될 가능성이 있다"라며 "최소 3차례는 해야 될 것 같고, 길어지면 5회 이상도 조사가 진행될 수 있다"라고 덧붙였다.
윤석열은 채해병 사망사건 수사외압 의혹이 한창일 때 피의자인 이 전 장관을 호주대사에 임명했고, 이후 총선을 앞두고 여론이 악화되자 귀국 명분을 만들기 위해 국가안보실 주도의 회의를 급조했다는 혐의를 받고 있다. 이 때문에 이 전 장관을 향해 '런(run)종섭'이란 비판이 따랐고, 특검팀은 이날 이 문제를 중심으로 이 전 장관을 조사할 예정이다.
이 전 장관은 수사외압 사건의 직권남용권리행사방해 혐의 피의자이기도 하다. 이 전 장관은 오는 23일 이 혐의와 관련해 조사를 받을 예정이다. 이 전 장관은 그동안 언론 공지를 통해 이른바 'VIP 격노'를 "우려"로 주장해 왔고, 윤석열과 통화 직후 이뤄진 수사기록 이첩 보류 지시는 외압에 의한 게 아니라고 주장해 왔다.