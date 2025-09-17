이종섭 "어이없다", 해병대원 "런종섭 구속", 특검 "조사 여러차례 할 수도"

큰사진보기 ▲이종섭에 항의하는 해병대 예비역연대이종섭 전 국방부 장관이 17일 오전 서울 서초구 순직해병 특검 사무실에 도피성 호주대사 임명 의혹 관련 참고인으로 출석하며 해병대 예비역연대 회원들로부터 항의를 받고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

호주대사 임명 과정의 문제, 이른바 '런종섭 사태'로 첫 특검 조사를 받기 위해 출석한 이종섭 전 국방부 장관이 본인을 둘러싼 논란을 부정하며 조사실로 향했다. 채해병 순직사건 수사외압 의혹을 두곤 기존 부인하는 입장을 고수하며 "특검 조사에 성실히 임하겠다"라고 밝혔다.이 전 장관은 17일 오전 9시 57분 서울 서초구 채해병 특검팀(이명현 특검)에 출석했다. 참고인 신분으로 첫 조사를 받게 된 그는 "질문이 많으시겠지만 그동안 여러 기회를 통해 제 입장이나 사실관계를 충분히 밝혔다고 생각한다"라며 "혹시 여러분들이 필요하시다면 그 내용들을 참고하시면 될 것 같다"라고 말했다. 이후 이어진 취재진의 질문에 이 전 장관은 다음처럼 답한 후 엘리베이터에 탑승했다."구체적인 사항에 대해서는 제가 답변드리기 어렵습니다.""출금 해제 문제는 그거는 너무 어이없는 것이기 때문에 따로 말씀을 안 드리겠습니다.""그거는 뭐 말도 안 되는 얘기이기 때문에...""여기까지 하겠습니다. 번복된 거 없고요. 그동안 쭉 밝혀왔던 그 입장을 생각하시면 됩니다.""…"해병대예비역연대는 이날 오전 9시 30분부터 특검팀 건물 앞에 대기하다 이 전 장관이 나타나자 "런종섭을 구속하라"라고 연호했다. 이들은 취재진 앞에서 발언을 이어가고 있는 이 전 장관에 "채상병 사건 수사외압·범인도피 심판하자"라는 문구와 윤석열·이 전 장관의 사진이 담긴 현수막을 들고 "당신이 대한민국 국방부 장관이 맞아?" "왜 해병대를 짓밟고 있어?" "구속하라"라고 외쳤다.정민영 특검보는 이날 오전 10시 45분 시작한 정례브리핑에서 "오늘 아침부터 이 전 장관을 호주대사 범인도피 혐의 사건의 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다"라며 "조사에서는 호주대사 관련 주요 국면마다 이 전 장관이 대통령실, 법무부, 외교부 관계자 등 범인도피 혐의의 주요 피의자들과 주고받은 연락의 내용, 논의한 내용 등을 조사할 계획"이라고 밝혔다.이어 "이 전 장관에 대해서는 조사가 상당히 여러 차례 진행될 가능성이 있다"라며 "최소 3차례는 해야 될 것 같고, 길어지면 5회 이상도 조사가 진행될 수 있다"라고 덧붙였다.윤석열은 채해병 사망사건 수사외압 의혹이 한창일 때 피의자인 이 전 장관을 호주대사에 임명했고, 이후 총선을 앞두고 여론이 악화되자 귀국 명분을 만들기 위해 국가안보실 주도의 회의를 급조했다는 혐의를 받고 있다. 이 때문에 이 전 장관을 향해 '런(run)종섭'이란 비판이 따랐고, 특검팀은 이날 이 문제를 중심으로 이 전 장관을 조사할 예정이다.이 전 장관은 수사외압 사건의 직권남용권리행사방해 혐의 피의자이기도 하다. 이 전 장관은 오는 23일 이 혐의와 관련해 조사를 받을 예정이다. 이 전 장관은 그동안 언론 공지를 통해 이른바 'VIP 격노'를 "우려"로 주장해 왔고, 윤석열과 통화 직후 이뤄진 수사기록 이첩 보류 지시는 외압에 의한 게 아니라고 주장해 왔다.