속초 물축제 vs 강릉 제한급수, 언론이 만든 왜곡된 프레임

사회

25.09.17 10:00최종 업데이트 25.09.17 10:00

속초 물축제 vs 강릉 제한급수, 언론이 만든 왜곡된 프레임

하루 200톤 축제용수와 6만톤 생활용수 비교는 본질 호도... 지하댐 대신 빗물관리가 해법

지난 23일 강원 속초시 장사동 한화리조트 설악 쏘라노에서 '워터밤 속초 2025'가 열리고 있다. 이날 워터밤 행사에는 1만5천여명의 인파가 몰렸다.
지난 23일 강원 속초시 장사동 한화리조트 설악 쏘라노에서 '워터밤 속초 2025'가 열리고 있다. 이날 워터밤 행사에는 1만5천여명의 인파가 몰렸다. ⓒ 연합 / 속초시 제공

최근 여러 언론과 방송은 '속초는 물 축제를 즐기는데 강릉은 제한급수를 한다'는 식으로 두 도시를 극명하게 대비시키고 있다. 겉으로 보면 그럴듯해 보이지만 사실을 조금만 따져 보면 이는 본질을 가린 단순 비교일 뿐이다. 이런 프레임은 결국 '강릉에도 지하댐이 필요하다'는 논리로 귀결된다.

속초 워터밤 축제 하루 물 사용량은 약 200톤이다. 속초 인구 20만 명으로 나누면 1인당 1리터에 불과하다. 반면 속초 지하댐 하루 공급량은 6만 톤이다. 비율로 따지면 1/300 수준이다.

이를 경제적으로 바꿔 말하면, 매일 6만 원을 쓰는 사람이 단 하루 200원짜리 사탕을 사 먹는다고 부러워하는 꼴이다. 그런데 언론은 이 작은 수치를 과장해 속초를 '물 풍년 도시', 강릉을 '가뭄 도시'로 묘사하고, 지하댐 건설의 필요성을 강조한다.

언론이 만든 프레임

<조선일보>는 9월 1일 사설에서 "강릉은 극심 가뭄인데 속초는 물 축제, 물그릇 대비가 갈랐다"고 썼다. YTN도 "강릉은 제한급수에 들어갔지만 속초는 워터밤 축제로 지역경제 특수를 누린다"며 그 차이를 지하댐 덕분이라고 설명했다.

이처럼 언론은 서로 다른 도시의 상황을 단순 비교하면서 '강릉도 지하댐을 지어야 한다'는 메시지를 노골적으로 내보내고 있다. 하지만 워터밤 때 한번 쓰는 물 200톤은 강릉의 하루 물 사용량(6만 톤)에 비하면 미미한 수준이다.

워터밤 하루 물 사용량 200톤은 10톤짜리 소방차 20대만 동원하면 충분히 확보할 수 있는 양이다. 또 강릉시 아레나 경기장 지붕(1만㎡)에 잠시 20mm 비가 내리면, 그 빗물을 모으는 것만으로도 200톤이 된다. 즉, 시민이 체감할 수 있는 빗물 관리만으로도 워터밤 물 사용량 정도는 손쉽게 확보할 수 있는 셈이다.

강릉 시민의 목소리

물 부족의 고통은 분명 현실이다. 그러나 그 원인은 '속초는 잘했고 강릉은 못했다'가 아니다. 본질은 빗물을 모으지 않고 버리는 시스템 부재다.

물과 생명 강원지부 소속 한 회원은 "요즘은 아침마다 수도꼭지를 틀 때마다 물이 안 나올까 봐 불안하다. 아이들 세수도 아껴야 하고, 빨래도 며칠씩 미뤄야 한다. 그런데 언론에서는 속초 물 축제를 떠들썩하게 보도하니 참 아이러니하다"며 "하루 200톤 축제 물 때문에 우리가 목마른 게 아닌데 왜 지하댐을 꼭 지어야 한다는 식으로 몰고 가는지 이해할 수가 없다"고 말했다.

물과 생명 강원지부 회장인 문천수씨는 "우리가 원하는 건 거대한 토목공사가 아니다. 비가 올 때 그 물을 잘 모아 두고, 생활 속에서 절약하는 방법을 찾자는 것이다"라며 "빗물 관리만 제대로 해도 물 걱정이 많이 줄어든다. 그런데 정부와 언론은 지하댐만 외치고 있다"고 탄식했다.

문씨는 강릉시민의 입장에서 한마디 덧붙였다.

"강릉시민도 이런 것을 좀 알았으면 합니다. 지하댐은 공짜가 아니고, 결국 우리의 수도요금을 올리는 요소가 된다는 사실을 말이지요."

댐을 짓기 전 빗물을 먼저 보라

필자는 강릉시가 언론 보도에 휘둘려 '더 큰 지하댐을 만들자'는 쪽으로 나설 수 있다는 점이 두렵다. 지하댐은 수백억 원의 공사비와 막대한 유지관리비가 들고, 이는 결국 수도요금으로 시민들에게 전가된다.

이미 환경부의 '물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률(물재이용법)'에는 일정 규모 이상의 체육관, 시청 같은 공공건물에는 빗물이용시설을 의무적으로 설치하도록 규정되어 있다. 정작 이런 제도는 흐지부지하면서 괜히 돈만 들어가는 지하댐 건설만 외치는 것은 앞뒤가 맞지 않는다.

속초 물 축제를 빗대어 강릉 지하댐 건설을 합리화하는 것은 본말전도다. 하루 200톤 축제 물은 소방차 20대, 경기장 지붕 한 번으로도 충분히 마련할 수 있는 양이다. 문제는 축제가 아니라 시스템이다.

강릉의 가뭄을 해결할 길은 지하댐이 아니라 빗물 관리와 수요 관리다. 변기만 몇 개 초절수형으로 교체해도 매일 수천 톤의 물을 아낄 수 있다. 시민의 주머니를 지키는 해법은 이미 우리 곁에 있다.

'댐을 짓기 전에 빗물을 먼저 보라.'

덧붙이는 글 | 강릉의 물 문제를 속초 축제와 단순 비교하는 언론 보도를 접하며, 더 이상 시민들이 잘못된 프레임에 끌려가지 않기를 바란다. 지하댐은 언뜻 대책처럼 보이지만, 그 비용은 결국 수도요금으로 시민들에게 돌아온다.

진짜 해법은 거대한 토목공사가 아니다. 내 집 변기를 초절수형으로 교체하고, 공공건물에 이미 의무화된 빗물이용시설을 제대로 설치하는 것부터 시작해야 한다. 우리가 매일 흘려보내는 물을 아끼고 빗물을 모은다면, 가뭄의 두려움은 훨씬 줄어들 수 있다.

강릉시민, 그리고 모든 시민 여러분. 물은 결코 남의 이야기가 아니다. 우리가 함께 지키고 바꿔야 할 생활 속의 문제다. “댐을 바라보기 전에, 우리 곁의 빗물을 먼저 보고 변기를 초절수형으로 교체하자.”


#속초물축제#강릉물부족#언론프레임#지하댐#빗물관리

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

한무영 (rainforall)

별명: 빗물박사. 서울대 건설환경공학부 명예교수. 빗물의 중요성을 알리고, 다목적 분산형 빗물관리를 통하여 기후위기를 극복할수 있다는 것을 학문적, 실증적으로 국내외에 전파하고 있다.

