한화오션, 대만 해운사에서 대형 컨테이너선 7척 수주

경제

부산경남

25.09.17 08:34최종 업데이트 25.09.17 08:34

한화오션, 대만 해운사에서 대형 컨테이너선 7척 수주

양밍해운과 1조 9336억원 계약 체결 ... 거제사업장에서 건조

대만 현지에서 한화오션 김희철 대표이사(오른쪽에서 세번째)와 양밍해운 차이 펑밍 회장(오른쪽에서 네번째)을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.
대만 현지에서 한화오션 김희철 대표이사(오른쪽에서 세번째)와 양밍해운 차이 펑밍 회장(오른쪽에서 네번째)을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한화오션

한화오션(대표이사 김희철 사장)이 거제사업장에서 건조할 친환경 선박 7척을 대만 해운회사로부터 수주했다고 17일 밝혔다.

이 회사는 세계 최대 해운사 중 하나인 대만 양밍해운(YangMing Marine Transport Corp.)으로부터 1만 5880TEU 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 7척을 1조 9336억원에 수주했다. 이 선박들은 한화오션 거제사업장에서 건조돼 2029년 상반기까지 인도될 예정이다.

이번에 수주한 대형 컨테이너선은 1만 5880개의 컨테이너를 한꺼번에 운송할 수 있다.

이 회사는 "특히 LNG 이중연료추진 엔진이 기본 탑재되며, 강화되는 국제 환경 규제에 대응하기 위해 암모니아 이중연료추진으로 변경 가능한 암모니아 레디(Ammonia DF Ready) 사양으로 설계된다"라고 소개했다.

양밍해운은 총 72만 7000TEU의 선복량을 보유한 세계 10대 해운사 중 하나다. 이번 계약은 한화오션과 양밍해운과의 첫 협력 사례로, 한화오션은 앞서 지난 3월 다른 대만 선사인 에버그린과 초대형 컨테이너선 계약을 체결한 바 있다.

김희철 한화오션 대표이사는 "양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과다"며 "한화오션의 기술적 우위를 다시 한번 굳히고, 글로벌 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

