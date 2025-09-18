"정치인 자식은 루이비통, 우린 55만 원 인생"...네팔 Z세대가 뛰쳐나온 이유

▲2025년 9월 14일 네팔 카트만두 국회의사당 벽에 시위대의 낙서가 적혀 있다. 그 앞을 시민들이 지나가고 있는 모습. 네팔의 새 지도자 수실라 카르키는 9월 14일 'Z세대' 청년 시위로 전임자가 축출된 후 임시 총리로 일하기 시작하면서 시위대의 "부패 종식" 요구를 따르겠다고 다짐했다. ⓒ 연합뉴스 = 페드로 파르도 / AFP 관련사진보기