이재명 정부 외교안보정책 두고 진보진영 "자주외교 전환" 촉구

큰사진보기 ▲답변하는 이해영진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 질의응답 시간에 이해영 교수가 답변하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤종오 의원 발언진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서는 현 정부의 외교안보 정책과 관련해 자주외교로의 전환 필요성과 남북관계 개선 방안을 놓고 열띤 논의가 펼쳐졌다. 사진은 공동주최자인 윤종오 의원이 겹친 일정으로 토론회의 첫 순서로 인사말을 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이용길전국시국회의 상임대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김삼열 의장의 인사말진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 민화협 김삼열 의장이 인사말을 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이해영 교수가 토론회에서 발제하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲문장열 교수가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 토론회에서 토론하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 김진향 의장이 토론하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲자주연합정성희 집행위원장이 토론자로 나서서 토론하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲메모하며 새기는 참가자진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 한 참가자가 토론자의 설명을 메모하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲경청하며 써내려가는 여성 참가자진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 한 여성 참가자가 메모하며 경청하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲발제 토론자의 하트진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에 앞서 발제토론자들이 손으로 하트를 만들며 기념사진을 찍는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이래경다른백년 이사장이 토론회의 좌장을 맡아 발언하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲경청하는 참가자들진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서 참가자들이 이해영 교수의 발제를 경청하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲박승희 사무처장이 9월 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 국회 토론회를 진행하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어피아에도 실립니다.

윤종오 진보당 의원실과 자주연합이 공동 주관한 국회 토론회가 지난 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 열렸다. 이날 토론회에서는 현 정부의 외교안보 정책과 관련해 자주외교로의 전환 필요성과 남북관계 개선 방안을 놓고 열띤 논의가 펼쳐졌다.토론회에는 이해영 한신대 국제관계학과 교수, 문장열 전 국방대학교 교수, 김진향 한반도평화경제회의 의장, 정성희 자주연합 집행위원장 등이 참석했으며, 이래경 사단법인 다른백년 이사장이 좌장을 맡았다.토론회 서두에서 윤종오 진보당 의원은 "12.3 내란을 극복하고 새로운 국민주권 정부가 출범했지만, 여전히 한반도를 둘러싼 전쟁 위기가 고조되고 있다"며 "국익 중심의 실용외교를 천명했지만 현재 진행되는 상황을 보면 정말로 국익이 있는가 의심스럽다"고 밝혔다.이용길 전국시국회의 상임공동대표는 "윤석열 내란의 여진이 이어지고 있으며, 내란 정당 국민의힘은 야당 노릇을 하고 있다"며 "한미일 동맹과 북중러 연대가 구축되어 신냉전 시대 개막을 예고하는 상황"이라고 우려를 표했다.특히 이 대표는 "지난 9월 4일 미국 조지아주 현대차 LG 배터리 공장에서 한국인 노동자 300여 명이 중무장한 연방수사당국에 의해 수갑과 발목 족쇄로 묶인 채 연행된 사건"을 거론하며 "트럼프 대통령이 관세 협박으로 투자를 유치한 뒤 뒤통수를 때린 꼴"이라고 비판했다.김삼열 민족화해협력범국민협의회 대표 상임의장은 "광복 80년이자 6.15 공동선언 25주년을 맞는 해에 123 내란을 극복하고 민주주의를 새롭게 정립한 촛불혁명의 해"라며 "내란을 확고히 청산하고 자주·평화·통일을 위해 최선을 다해야 한다"고 강조했다.이해영 교수는 기조발제에서 글로벌, 지역, 한반도 차원에서 힘의 관계가 급변하고 있다고 진단했다. 그는 "우크라이나 전쟁을 통해 미국 중심의 일극체제가 더 이상 유지되기 어려운 상황이 드러났다"며 "이는 우크라이나와 러시아의 전쟁이 아닌 NATO와 러시아, 더 나아가 미국과 러시아의 전쟁"이라고 규정했다.특히 이 교수는 "미국과 NATO의 패배는 확정적이지만 정치적으로는 결코 인정할 수 없는 상황"이라며 "이 과정에서 유럽은 회복 불가능한 추락의 길로 가고 있다"고 분석했다.경제적 측면에서는 달러 패권의 한계를 지적했다. "달러의 기축통화 지위를 유지하기 위해서는 달러를 사용하는 국가에 달러를 공급해야 하는데, 이를 위해서는 무역수지 적자가 불가피하다"며 "트럼프가 기축통화 지위와 무역수지 흑자를 동시에 추구하는 것은 경제법칙상 불가능하다"고 설명했다.동아시아 정세와 관련해서는 "중국의 제2도련선 돌파로 서태평양 지역에서 미국의 일방적 힘의 우위 시대가 끝났다"며 "현재 중국은 하루 3천-5천 개의 미사일을 생산할 수 있는 반면, 서방 전체는 하루 5-6개 수준"이라고 제조업 역량의 격차를 강조했다.이해영 교수는 이재명 정부의 국정과제에 대해 날카로운 비판을 제기했다. "한편으로는 동맹 현대화, 미래형 포괄적 전략동맹을 추진하면서 다른 한편으로는 평화공존의 제도화를 추구하는 모순적 구조"라고 지적했다.그는 "윤석열 정부 때 만들어진 핵무기 사용 지침과 CNI(재래식-핵 통합), 핵협의그룹(NCG) 등의 전략 개념이 토시 하나 바뀌지 않고 그대로 국정과제에 포함되어 있다"며 "이 두 가지 목표와 가치가 동시에 실현 가능한지에 대한 명확한 해답을 제시해야 한다"고 촉구했다.문장열 전 국방대 교수는 한미연합훈련의 문제점을 구체적으로 지적했다. "현재 진행되는 한미연합훈련의 본질은 미국을 위한 훈련"이라며 "미군이 가장 좋은 훈련장인 한국에서 자신들이 하고 싶은 훈련을 다 하고, 작전계획도 연합사령관인 미군이 책임진다"고 설명했다.특히 작년부터 본격화된 CNI(재래식-핵 통합) 개념에 대해 강한 우려를 표했다. "2023년 핵협의그룹(NCG) 발족 후 2024년 핵 억제 및 작전 지침이 승인됐는데, 이는 한국군이 보유한 모든 첨단무기를 미국의 핵전력 운영을 위한 보조수단으로 활용한다는 의미"라고 경고했다.문 교수는 "이는 지휘통제 범위가 무기 수준까지 완전히 확대되는 새로운 시스템으로, 작전통제권 환수를 더욱 어렵게 만든다"며 "현재 평택에서 핵전쟁 도상연습(TTX)이 진행되고 있을 것"이라고 밝혔다.한미일 군사협력 강화에 대해서는 "2023년 8월 캠프 데이비드 협정의 협의 공약은 1953년 한미상호방위조약, 1961년 미일안보조약과 같은 수준의 조약적 성격을 갖는다"며 "이는 2급 비밀로 분류되어 국회에서도 내용을 볼 수 없다"고 비판했다.김진향 한반도평화경제회의 의장은 한미 통상협상에 대해 "관세 폭력이자 강탈"이라고 강하게 비판했다. "미국 연방법원조차 관세 폭력은 불법이라고 하고, 뉴욕타임스는 강제수탈이라고 표현한다"며 "우리 언론들만 조용하다"고 지적했다.미국의 경제 상황에 대해서는 "국가부채가 35조 2천억 달러에 달하며 연간 이자만 1조 달러"라며 "이는 미국 전체 사회를 리노베이션하지 않는 한 해결 불가능한 구조적 문제"라고 분석했다. 그는 "윤리와 도덕의 완전한 상실, 공동체성의 완벽한 붕괴로 인해 근본적 해결책은 강탈뿐"이라고 평가했다.다만 이재명 대통령의 100일 기자회견 발언에 대해서는 "어떠한 이면합의도 하지 않겠다, 국익에 반하는 결정은 하지 않겠다고 명확히 했다"며 "협상의 표면은 거칠고 과격하지만 최종 결론은 합리적으로 귀결되어야 한다고 했다"고 긍정 평가했다.하지만 "외교부와 미국 정부 간 워킹그룹 구성이 논의되고 있다"며 "이는 2018년 4.27 판문점선언과 9.19 군사합의를 무력화시켰던 워킹그룹과 같은 방식"이라고 우려를 표했다.김진향 의장은 남북관계에 대해서도 현실적 진단을 내놨다. "북측이 남측에 대해 갖는 인식이 연민에서 분노·경멸을 거쳐 현재는 포기·무시 단계에 있다"며 "문재인 정부 때 완벽하게 분노·경멸 단계가 되었고, 현재는 완전히 포기했다"고 분석했다.그는 북측이 협상장에서 남측에게 가장 많이 하는 말로 "저 놈들 굴라(굴복하라)", "주권을 찾아라", "자주를 찾아라"를 꼽으며 "북이 남측에게 원하는 것은 단 하나, 진짜 존엄 있게 살라는 것"이라고 설명했다.9월 3일 중국 전승절 열병식에서 김정은 위원장이 시진핑, 푸틴과 함께 서 있는 모습에 대해서는 "26개국 정상들이 있는데 김정은이 가장 앞에 서 있는 이유를 과학적으로 분석해야 한다"며 "북한이 반제국주의, 자주의 상징적 아이콘이 되었다"고 평가했다.김 의장은 해법으로 '남북 당사자간 종전선언'을 제시했다. "우리는 1953년 휴전협정에 참여하지 않았기 때문에 형식논리상 남북은 휴전조차 한 적이 없다"며 "남북 지도자가 판문점에서 5분만 만나 '한국전쟁이 끝났음을 공식 선언'하는 순간 적이 사라진다"고 설명했다.이를 통한 효과로는 ▲국가보안법의 이적행위 근거 소멸 ▲작전통제권 자동 환수 ▲한미상호방위조약 재검토 등을 제시했다. "전쟁이 끝났으니 작통권은 우리가 갖겠다고 하면 되고, 한미상호방위조약도 일방이 타방에 소멸을 선언하면 1년 후 자동 소멸된다"고 설명했다.정성희 자주연합 집행위원장은 실천 방안을 구체적으로 제시했다. "현재 국민들의 자주화 운동 참여가 저조한 이유는 이재명 지지자들이 '미국을 탓하면 이재명을 욕하는 것 아닐까' 하는 잘못된 생각 때문"이라고 진단했다.그는 "국민들이 미 대사관 앞에 10만 명만 모여 트럼프를 규탄하면 이재명 대통령을 도와주는 것"이라며 "협상가들이 '우리 국민들이 이렇게 하고 있다. 계속 이러면 한미동맹이 깨질 수도 있다'며 협상할 수 있게 된다"고 설명했다.국제정세 분석에서는 "미국의 일극 패권주의에서 다극화 세계질서로의 전환은 숨길 수 없고 되돌릴 수 없는 상황"이라며 "이번에 상하이협력기구(SCO)에 인도가 참여한 것이 상징적"이라고 평가했다.정 위원장은 "트럼프가 인도에 50% 관세를 부과하자 인도가 중국, 러시아와 손을 잡았다"며 "푸틴이 모디 수상의 손을 이끌고 시진핑에게 가서 3자가 대화하는 모습이 경제질서 전환을 상징하는 장면"이라고 해석했다.토론 후 질의응답에서는 전작권 환수, 대만 유사시 미국 정책 변화, 이재명 정부의 대북정책 등에 대한 질문이 이어졌다.전작권 문제에 대해 문장열 교수는 "우리 군대는 이미 30년 전부터 북한에 비해 압도적 우위에 있다"며 "남은 것은 심리적 문제로, 미군이 지휘해주지 않으면 불안한 것"이라고 분석했다. 그는 "결국 정신의 문제가 크다"며 "대통령이 마음먹고 연합사에 편재된 우리 군을 빼면 바로 작전권을 행사할 수 있다"고 설명했다.대만 관련 미국의 새로운 국방전략에 대해서는 이해영 교수가 "완전히 결정되지 않았다"며 신중론을 펼쳤다. 그는 "바이든 정부도 핵무기 사용 지침을 바꾸듯이 트럼프 정부도 얼마든지 바꿀 수 있다"며 "10월 안에는 확정될 것"이라고 전망했다.이재명 정부의 대북정책에 대한 비판적 질문에 김진향 의장은 "이런 모임 자체가 그 일환"이라며 "많은 보고서들을 쓰고 음으로 양으로 계속 보내고 있다"고 답했다. 그는 "12·3 내란 사태 이후 미국 측 영향력이 엄청나게 커진 것이 사실"이라며 "질적 쇄신을 위해서는 인사 혁신도 필요하다"고 제언했다.토론회 마무리에서 각 토론자들은 공통적으로 국민들의 자주화 운동 참여를 강조했다. 정성희 위원장은 "민주노총 조합원들도 반미투쟁에 앞장서야 한다"며 "시민단체들도 적응 개혁이 아닌 거대담론을 향해 민족자주와 평화통일을 위해 싸워야 한다"고 촉구했다.이해영 교수는 "이런 자리에서 계속 문제를 지적하고 압력을 넣으면 조금씩 바뀔 것"이라며 "정부가 제시한 과제들이 조화를 이룰 수 있게 하거나 평화공존으로 방향을 틀 수 있게 힘을 합쳐야 한다"고 말했다.문장열 교수는 "인간의 행동은 인식에서 나온다"며 "미국 없으면 죽는 것처럼 생각하는 잘못된 인식을 전환해야 할 때"라고 강조했다. 김진향 의장은 "여러분들과 함께 이 난국을 헤쳐나가길 바란다"며 토론회를 마무리했다.이번 토론회는 진보당 윤종오 의원실과 자주연합이 주관하고, 윤종오 진보당 의원, 김준형 조국혁신당 의원, 정의당 한반도평화특위, 자주연합, 사단법인 평화철도, 사단법인 평화주권행동 평화너머, 전국시국회의가 공동 주최했다. 또한 자주통일평화연대와 민족화해협력범국민협의회가 후원했다.