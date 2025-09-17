'통일교 1억 수수' 혐의 권성동 구속...특검 도입 후 첫 현역 의원 구속

큰사진보기 ▲통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 심경을 밝히고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

1. 피의자 : 권성동



2. (대표)죄명 : 정치자금법 위반



3. 결과 : 발부 (증거를 인멸할 염려)

*발부일자 : 2025. 9. 16.



4. 담당법관 : 남세진 영장전담 부장판사

공범(윤영호 등)에 대한 수사가 개시됐을 때부터, 휴대전화를 교체하고 차명폰으로 수사관계자들과 연락한 것 등을 비롯해 각종 증거를 인멸함



자신의 하급자인 비서관을 통해 수사 중인 공범에게 몰래 접촉해 진술 등을 비롯한 수사 상황을 확인, 공유받으려고 시도한 사실까지 확인됨



통일교 총재의 지시로 피의자(권성동)에 대한 정치자금을 공여한 사실을 진술한 윤영호에 대해 막강한 자금력과 조직을 갖춘 통일교 및 현직 국회의원인 피의자의 지속적인 회유 발생 가능성이 매우 높음

'윤핵관' 권성동 국민의힘 의원이 2022년 대선 때 통일교로부터 불법 정치자금 1억을 수수한 혐의(정치자금법 위반)로 16일 구속됐다. 특검 제도 도입 이래 현직 국회의원이 구속된 건 권 의원이 처음이다.서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 이날 오후 권 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 4시간 30여분 동안 진행한 후 6시간 정도가 지나 구속영장을 발부했다. 남 부장판사는 "증거를 인멸할 염려"를 영장 발부 이유로 들었다. 심사를 마친 뒤 "잘 설명했다"는 말만 남긴 채 서울구치소(경기 의왕시)에서 대기하던 권 의원은 구치소에 정식 수감됐다.권 의원은 2022년 1월 윤영호 통일교 전 세계본부장으로부터 불법 정치자금 1억 원을 현금으로 받은 혐의를 받는다. 김건희 특검팀은 통일교 교주 한학자 총재의 지시를 받은 윤 전 본부장이 통일교 사업을 청탁하기 위해 권 의원에게 1억 원을 제공한 것으로 보고 있다. 권 의원은 지난 8월 27일 진행된 특검 조사에서 2022년 1월 윤 전 본부장을 만난 사실은 인정하나, 1억 원은 받은 적 없다고 혐의를 부인한 바 있다.형사소송법에 따르면 피의자가 구속된 날로부터 최대 20일 이내에 피의자를 재판에 넘겨야 한다. 특검팀은 한 총재의 원정도박 의혹 관련 경찰 수사 정보를 통일교 측에 전달한 혐의 등을 포함해 권 의원을 추가 조사한 후 재판에 넘길 방침이다.특검은 지난 8월 28일 법원에 청구한 구속영장에 '증거인멸의 우려'에 대해 이같이 적시했다.이외에도 특검은 구속영장에 "정치권력과 종교단체가 결탁해 대한민국의 국정을 농단하고, 선거를 개입해 사법 질서를 교란한 사건의 모든 발단은 국회의원으로서 청렴 의무를 위배한 피의자의 불법 정치자금 수수"라며 "피의자(권성동)는 국회의원의 지위를 남용해 자신에게 정치자금을 공여한 통일교의 이익 실현에 전념한 바, 이는 헌법 정신을 위배하는 범행으로 그 죄질이 극히 불량"하다는 점도 짚었다.그간 권 의원은 특검 조사를 "정치 탄압"이라고 규정 짓고, "결백하다"는 입장을 밝혀왔다. 권 의원은 이날 영장실질심사를 위해 법원에 출석하며 "문재인 검찰 수사가 거짓이었듯이 이재명 특검 수사도 거짓"이라고 말했고, 지난 8월 첫 특검 조사 출석에서는 "특검 측이 제기한 각종 의혹에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다"라고 말한 바 있다.권 의원은 구속이 확정된 직후에도 페이스북을 통해 "수사가 아니라 소설을 쓰고 있다"라며 거세게 반발했다. 그는 "이재명 정권과 민주당의 정치탄압이 본격적으로 시작되었다. 이번 구속은 첫 번째 신호탄"이라며 "이제 민주당은 피 냄새를 맡은 상어 떼처럼 국민의힘을 향해 몰려들 것"이라고 꼬집었다.이어 " 저는 반드시 진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다"라며 "문재인 정권도 저를 쓰러트리지 못한 것처럼, 이재명 정권도 저를 쓰러트리지 못할 것"이라고 날을 세웠다.권 의원이 구속됨에 따라 건진법사 전성배, 김건희 등으로 이어지는 특검팀의 통일교 청탁 의혹 수사에 탄력이 붙을 전망이다. 한편 권 의원에게 정치자금 제공을 지시한 혐의를 받고 있는 통일교 한학자 총재가 17일 특검에 자진 출석해 조사를 받을 예정이다.