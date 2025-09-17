검찰청 폐지는 위헌이 아니다

큰사진보기 ▲서울지방검찰청10일 오후 서울 서초구 서울지방검찰청 앞에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당과 정부, 대통령실이 고위당정협의회에서 검찰청 폐지, 공소청·중대범죄수사청 신설 등을 포함한 정부조직 개편안을 확정할 계획인 가운데 7일 서울 서초구 대검찰청. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 유승익씨는 법학박사이자, 전 법무부 제2기 법무·검찰개혁위원회 위원입니다.

최근 정부와 여당이 추진하고 있는 검찰개혁 관련 정부조직 개편에 대해 위헌론이 제기되고 있다. 노만석 검찰총장 권한대행은 8일 출근길에 정부가 추진하는 검찰청 폐지안에 관한 질문에 "헌법에 명시돼 있는 검찰이 법률에 의해 개명 당할 위기에 놓였다"고 답했다. 정부가 추진하는 개편안을 조직에 대한 위기이자 위헌으로 규정한 것이다.정부에 속한 고위공무원이 정부조직개편안에 대해 의견을 피력할 수는 있다. 그러나 그것을 조직에 대한 위기로 받아들이고 위헌이라 공박한다면 다른 차원의 문제로 옮아간다. 위헌을 내세우며 행정부에 속한 공무원 집단이 조직적 저항을 감행하는 것이기 때문이다.그렇다면 정부가 추진하는 검찰청 폐지는 일각의 주장처럼 위헌인가.검찰청을 폐지하는 것이 위헌이라는 주장의 근거는 두 가지로 요약된다. 하나는 헌법에 검사(헌법 제12조 제3항, 제16조)와 검찰총장(제89조 제16호)이 명시되어 있다는 점이고, 다른 하나는 검찰청이 '헌법상 기관'이라는 것이다. 이들 명칭이나 권한을 법률로 변경할 수 없으며, 헌법상 기관을 법률로 개정하는 것은 위헌이라는 주장이다.검사 규정은 헌법에 두 군데 있다. 여기에서 검사는 영장신청권자의 지위를 갖는다. 검찰총장 규정은 국무회의 심의사항으로 규정되어 있다. 그럼 이 규정들에 근거하여 검찰청을 헌법상 기관이라 말할 수 있을까.답은 일정 부분 헌법재판소가 주고 있다. 헌재는 헌법에 규정된 검사가 검찰청법상 검사만을 지칭하지 않는다고 판단한 바 있다. 헌법상 검사는 일반적으로 검찰권이라는 직무를 수행하는 자를 의미하며, 검찰청이라는 특정 기관에 속하는 검사만을 말하지 않는다. 따라서 다양한 검사들이 존재할 수 있다. 군검사, 특별검사, 공수처 검사 등이다.공수처를 예로 들어보자. 공수처 검사도 검사다. 또한 공수처법은 공수처 검사를 지휘·감독하는 직무를 수행하는 자로 '처장'을 두고 있다. 공수처는 검사와 처장, 차장 등으로 조직된다.만약 헌법이 검사-검찰총장을 두고 있고 이것이 검찰청에 대한 헌법의 조직 근거라면, 마찬가지로 공수처의 조직 근거이기도 할 것이다. 공수처에도 검사를 두고 있기 때문이다. 그러나 공수처를 헌법상 기관으로 보는 사람은 없다.군검사에게도 같은 논리가 적용될 것이다. 헌법은 검찰총장의 임명과 함께 '각군참모총장'의 임명도 국무회의 심의사항으로 규정하고 있다. 현행 군사법원법에 따르면 군검사를 관장하는 군검찰단은 국방부장관과 각군참모총장 소속이다. 특히 각군 검찰단장은 각군참모총장의 지휘, 감독을 받는다.군검사와 각군참모총장이 헌법에 규정에 있다는 이유만으로 군검찰단이 헌법상 기관이라 말할 수 없다.군검찰의 최고기관인 국방부 소속 국방부 검찰단은 1965년 국방부 군법회의 검찰부로 군사법원에 부치되다가 2016년 군사법원법 개정으로 군검찰단으로 명칭이 변경되었다. 각군 검찰단은 종전 보통검찰부였다가 2022년에야 비로소 창설되었다.만약 헌법의 검사 규정과 국무회의 심의사항으로 규정한 임명 대상 직위를 조합하여 "헌법상 기관"을 도출해 낼 수 있고, 그 기관은 법률로도 명칭, 권한, 기능을 바꿀 수 없다면 군검찰단도 마찬가지로 명칭 등을 바꿀 수 없어야 했다. 그러나 군검찰의 조직은 '각군참모총장'이 헌법에 명시되었던 제헌헌법 시절부터 최근까지 법령에 의해 거듭 개칭되었고, 지휘감독권자도 변경되었다. 물론 위헌 시비도 없다.국영기업체관리자는 어떤가. 헌법에 이들의 임명을 국무회의 심의사항으로 규정하고 있다고 하여 인천국제공항공사를 헌법상 기관이라 할 것인가. 과거 정부는 이 공사의 매각을 추진한 적도 있다. 국립대총장 임명도 국무회의 심의사항이지만 국립대가 헌법상 기관인가. 만약 그렇다면 거점국립대 통합은 개헌되어야 가능하다.헌법에 검찰총장과 같은 특정 직위를 거명하며 그 임명을 국무회의 심의사항으로 정한 취지는 무엇인가. 설령 검찰청을 헌법상 기관으로 정하려는 의도였다면 국무회의 심의사항의 끝자리에 해당 사항을 두지는 않았을 것이다.헌법상 국무회의는 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의하는 합의제 기관이다. 따라서 검찰총장의 임명은 정부의 정책사항이며, 대통령이 공소권 등을 담당하는 기관의 책임자를 임명할 때 이 합의제 기관의 심의를 거치라는 헌법적 명령 그 이상도 이하도 아니다.헌법에 검사나 검찰총장이 규정되어 있다는 이유로 검찰청 폐지가 위헌이라는 주장은 헌법적 근거가 없다.