호원 아시아레이크사이드호텔, 경상국립대 3천만 원 기부

경상국립대학교(GNU)는 9월 16일 오전 10시 30분 대학본부 3층 접견실에서 ㈜호원 아시아레이크사이드호텔의 '후원기업 발전기금 전달식'을 개최했다.

㈜호원 아시아레이크사이드호텔(대표 하승희)이 경상국립대학교에 발전기금 3000만원을 맡겼다.경상국립대는 16일 대학본부 3층 접견실에서 발전기금 전달식을 열었다. 행사에는 경상국립대 권진회 총장과 ㈜호원 아시아레이크사이드호텔 하승희 대표, 김재구 총지배인, 하준호 기획이사, 홍예림 팀장이 참석했다.호원은 이번에 총 3000만 원(2회 분납)의 발전기금을 약정하고, 1차로 1500만 원을 출연했다. 대학측은 "이번 출연은 그동안 '후원의 집'을 통해 꾸준히 대학을 지원해 온 관계를 넘어, 지역을 대표하는 후원기업으로서 대학 발전에 더 큰 보탬이 되고자 하는 뜻을 담았다"라고 설명했다.하승희 대표는 "경상국립대는 지역의 미래를 이끌어갈 인재를 길러내는 핵심 기관이다. 대학의 발전이 곧 지역의 성장과 직결된다고 생각한다"라며 "앞으로도 기업과 대학, 지역사회가 함께 상생할 수 있도록 꾸준히 관심과 지원을 이어가겠다"라고 소감을 전했다.권진회 총장은 "㈜호원은 진주 최초 호텔 설립에서부터 현재에 이르기까지 지역 관광산업의 발전을 견인하고, 사회적 나눔에도 앞장서 온 대표적인 지역 기업"이라며 "특히 하승희 대표께서는 후원의 집을 통해 오랜 기간 대학과 함께해 주셨고, 이번에는 후원기업으로서 대학 발전에 큰 힘을 보태주셨다"라고 말했다.