베트남 유학생과 함께한 VR 자원순환 교육

16일 오전, 대전 서구 복수동행정복지센터와 대전과학기술대학교는 특별한 교육 프로그램을 진행했다. 대전과학기술대학교 베트남 유학생 150여 명이 대한민국의 자원순환 시스템을 배우고, 직접 실천할 수 있는 체험형 교육 자리가 마련된 것. 이날 교육은 대전환경운동연합이 준비하고, 복수동행정복지센터와 대전과학기술대학교가 협력하여 진행되었다.행사에는 서철모 서구청장이 참석해 환영 인사를 전했다. 그는 "자원순환은 단순히 쓰레기를 줄이는 문제가 아니라 미래세대를 위한 책임"이라며, 교육을 통해 유학생들이 한국의 생활 문화를 배우고 일상에서 실천할 수 있기를 당부했다. 이어 대전환경운동연합 임은하 선생님, 조용준 국장이 강의를 맡아 본격적인 프로그램이 시작됐다.처음에는 간단한 자원순환 퀴즈로 아이스브레이킹이 진행되었다. 참가자들은 직접 답을 맞히며 흥미를 느꼈고, 이후 본격적으로 자원순환 시스템에 대한 교육이 이어졌다. 강의는 지구적 차원의 쓰레기 문제에서 출발해, 한국의 자원순환 구조와 구체적인 분리배출 방법을 알기 쉽게 설명했다. 특히 실제 쓰레기 샘플을 보여주며 무엇을 어떻게 분리해야 하는지 직접 확인할 수 있도록 했다는 점이 인상적이었다.이어 VR(가상현실) 체험이 진행됐다. 서구청은 지난해 VR을 활용한 자원순환 게임 3종을 개발했는데, 이번 교육에서는 이를 활용해 참가자들이 직접 분리배출을 시뮬레이션하도록 했다. 유학생들은 VR 기기를 통해 쓰레기를 종류별로 분리해 내놓는 체험을 하며, 단순한 지식 전달을 넘어 '몸으로 배우는 교육'을 경험했다.현장에서 "마치 실제로 쓰레기를 버리는 기분이었다"는 반응이 나올 정도로 몰입도가 높았다. 마지막으로는 베트남어로 준비된 만족도 조사를 통해 교육의 성과를 확인했다.대전 서구는 다양한 자원순환 정책을 추진해 왔지만, 현장엔 여전히 과제가 많다. 특히 문화가 다른 유학생들에 대한 자원순환 정책은 더욱더 오류가 많다. 이번 베트남 유학생 대상 VR 자원순환 교육이 문화적 차이에 적응할 수 있는 계기가 되기를 바란다.이날 행사에선 자원순환 정책의 사각지대에 놓여 있던 외국인 주민을 대상으로 맞춤형 교육을 시도했고, 이론과 체험을 함께 결합해 실질적 이해를 이끌어냈다. 특히 대전환경운동연합, 복수동행정복지센터, 대전과학기술대학교, 그리고 서철모 서구청장이 함께 힘을 모았다는 점에서 지역사회 협력의 좋은 사례로 남을 만하다.앞으로 중요한 것은 이런 교육을 정례화하고 확대하는 것이다. 다국어 안내 시스템을 갖추고, 주민센터와 학교, 단체가 연계해 외국인뿐 아니라 지역 주민 누구나 쉽게 접근할 수 있는 자원순환 교육 프로그램을 마련해야 한다. 아이들이 학교에서 배우고, 어른들이 생활 속에서 체득하며, 외국인 주민도 자연스럽게 실천할 수 있는 환경을 만드는 것이 자원순환 사회로 나아가는 첫걸음이다.자원순환은 거창한 구호가 아니라 우리의 매일매일의 선택에서 시작된다. 9월 16일의 VR 체험 교육처럼 작은 현장부터 바뀌어 갈 때, 대전 서구는 지속가능한 도시로 한 발 더 다가설 수 있을 것이다.